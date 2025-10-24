Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hành trình đưa CLB Nam Định lên đỉnh V-League của HLV Vũ Hồng Việt trước khi ‘rời ghế nóng’
Video Thể thao

Quỳnh Phương
24/10/2025 20:05 GMT+7

Theo thông báo chính thức trên fanpage CLB, kể từ ngày 24.10.2025, ông Nguyễn Trung Kiên được bổ nhiệm giữ chức HLV trưởng CLB Thép Xanh Nam Định, trong khi ông Vũ Hồng Việt chuyển sang đảm nhận vai trò giám đốc kỹ thuật.

Chỉ sau hai mùa giải, Nam Định từ hình ảnh một đội bóng thường xuyên phải đua trụ hạng đã vươn mình thành thế lực lớn của V-League. Dưới sự dẫn dắt của ông Việt, CLB Nam Định giành chức vô địch V-League 2023-2024 - danh hiệu quốc nội đầu tiên sau gần 40 năm chờ đợi. Sang mùa 2024-2025, đội tiếp tục bảo vệ thành công ngôi vương, đăng quang sớm một vòng đấu. Thành tích này giúp Nam Định trở thành CLB đầu tiên ngoài nhóm “ông lớn” Hà Nội FC hay Hoàng Anh Gia Lai từng duy trì ngôi vô địch hai mùa liên tiếp trong kỷ nguyên V-League.

Không chỉ mang về danh hiệu, HLV Vũ Hồng Việt còn tạo nên dấu ấn trong cách xây dựng đội hình và lối chơi. Ông chủ trương kết hợp hài hòa giữa nội binh và ngoại binh chất lượng, nâng cao tính cạnh tranh và sự linh hoạt cho đội bóng ở cả đấu trường trong nước lẫn quốc tế. Dưới thời ông, Nam Định thi đấu kỷ luật, giàu năng lượng và có tinh thần chiến đấu mạnh mẽ - yếu tố giúp đội nhiều lần ngược dòng thành công trong các trận then chốt.

Bên cạnh đó, HLV Vũ Hồng Việt được đánh giá cao ở khả năng quản trị nhân sự và giữ ổn định phòng thay đồ. Trong giai đoạn đỉnh cao, ông cùng đội ngũ ban huấn luyện đã duy trì sự đoàn kết nội bộ, tạo môi trường thi đấu chuyên nghiệp và thống nhất ý chí toàn đội – nền tảng giúp Thép Xanh Nam Định trở thành biểu tượng mới của bóng đá Việt Nam. Hai chức vô địch V-League liên tiếp cùng một Siêu cúp quốc gia là minh chứng rõ ràng cho nhiệm kỳ thành công của ông trước khi chuyển sang vai trò giám đốc kỹ thuật.

Bước sang mùa giải 2025-2026, nhà vô địch V-League đang trải qua giai đoạn khó khăn khi chỉ có 7 điểm sau 7 vòng đấu. Tại các sân chơi quốc tế như AFC Champions League Two và Shopee Cup, đội bóng thành Nam thắng ba, thua một sau bốn trận.

Hành trình đưa CLB Nam Định lên đỉnh V-League của HLV Vũ Hồng Việt trước khi ‘rời ghế nóng’ - Ảnh 1.

Thông điệp mà CLB Nam Định đăng tải

Trong thông điệp gửi người hâm mộ, CLB thừa nhận: “Trong bóng đá, không đội nào tránh khỏi giai đoạn sa sút. Tuy nhiên, với tinh thần máu lửa, khát khao chiến thắng và sự đoàn kết, chúng tôi tin đội sẽ sớm trở lại quỹ đạo. Việc duy trì thành tích bền vững là nhiệm vụ Tập đoàn Xuân Thiện giao phó”.

Đội bóng thành Nam cũng kêu gọi sự đồng hành của cổ động viên trong giai đoạn khó khăn này: “Chúng ta đã cùng nhau tận hưởng những ngày vinh quang, cũng sẽ cùng nhau vượt qua thất bại để tiếp tục viết nên niềm tự hào của bóng đá thành Nam. Đó là những khoảnh khắc đáng nhớ nhất”.

Người đảm nhiệm vai trò thuyền trưởng của CLB Nam Định là ông Nguyễn Trung Kiên sinh năm 1979, xuất thân từ lò đào tạo Nam Định, từng thi đấu ở vị trí tiền vệ cho Nam Định và Cảng Sài Gòn, đồng thời từng khoác áo đội tuyển Việt Nam. Sau khi giải nghệ, ông gắn bó nhiều năm với công tác huấn luyện trẻ và từng giữ cương vị Giám đốc kỹ thuật của CLB từ năm 2023.

