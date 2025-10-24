Vài năm trở lại đây, pickleball - môn thể thao lai giữa quần vợt, bóng bàn và cầu lông đã phát triển nhanh chóng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Nhưng cùng với sự phổ biến ấy, tiếng "póc" đặc trưng của quả bóng lại đang gây ra một cuộc tranh cãi lớn: pickleball có đang trở thành môn thể thao quá ồn ào?

Bóng giảm thanh cho người mê pickleball: Giảm ồn hay giảm vui

Theo Los Angeles Times, tại nhiều quốc gia trong đó có Mỹ, người dân sống gần các sân pickleball công cộng đang liên tục phản ánh về tiếng "póc" khô và vang của quả bóng nhựa.

Tiếng động tưởng nhỏ, nhưng khi lặp đi lặp lại hàng trăm lần mỗi giờ, lại đủ khiến người già mất ngủ, vật nuôi sợ hãi, và hàng xóm… muốn dọn đi. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra tiếng bóng pickleball có thể lớn hơn 25 decibel so với bóng tennis. Nó không chỉ ồn, mà còn rất chói tai.

Giữa lúc tranh cãi chưa dứt, một startup công nghệ ở Michigan mang đến hy vọng: Accel Digital Solutions ra mắt quả bóng pickleball in 3D siêu yên tĩnh.

Được in từ chất đàn hồi nhiệt dẻo mềm, bóng mới phát ra tiếng "click" trầm và nhẹ, thay vì tiếng póc cao chói tai. ẢNH: ACCEL DIGITAL SPORTS

Trên trang web Accel Digital Sports, bóng pickleball yên tĩnh được bán với giá gần 30 USD, tức khoảng 750 ngàn đồng.

Tại Việt Nam, một bài viết đề cập đến bóng pickleball in 3D và câu chuyện tiếng ồn được đăng tải trên một cộng đồng yêu thích pickleball đã nhanh chóng thu hút sự bàn tán cực kỳ sôi nổi. Nhiều người cho rằng sự hấp dẫn của bộ môn này, nằm ở chính tiếng đập bóng.

Tiếng đập khô, căng và vang nhưng lại khiến người chơi sảng khoái. Nhiều người cho rằng chơi pickleball mà không có tiếng đập bóng thì không còn gì vui.