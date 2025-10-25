Ngày 24.10, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir khẳng định đội tuyển quốc gia Indonesia sẽ bước sang một giai đoạn mới với ban huấn luyện hoàn toàn khác, không quay lại với ông Shin Tae-yong như nhiều CĐV kỳ vọng. Tuyên bố này được đưa ra sau khi HLV Patrick Kluivert bị sa thải, do đội tuyển không thể vượt qua vòng loại thứ 4 World Cup 2026, khép lại một chuỗi thất vọng của bóng đá Indonesia.

Trước đó, HLV Shin Tae-yong – người từng giúp đội tuyển Indonesia để lại nhiều dấu ấn tại các giải đấu châu lục – đã rời ghế HLV trưởng từ đầu năm. Dưới thời ông, đội bóng có bước tiến đáng kể về thể lực và chiến thuật, song kết quả thi đấu không đạt kỳ vọng ở Asian Cup 2024 và vòng loại World Cup khu vực châu Á.

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia thẳng thắn tuyên bố không ‘tái hợp’ với ông Shin Tae-yong

Theo ông Erick Thohir, ông Shin Tae-yong và ông Patrick Kluivert đều là một phần quan trọng trong hành trình phát triển của bóng đá Indonesia, dù cả hai đều không thể giúp đội tuyển đạt mục tiêu vươn tầm châu lục. Ông cho biết PSSI vẫn trân trọng những đóng góp của họ và sẽ rút kinh nghiệm từ những thiếu sót trong quá khứ.

Ông Thohir nhấn mạnh tại buổi họp báo ở Sân vận động quốc gia Gelora Bung Karno, ngày 24.10.2025, rằng: “Cả HLV Shin Tae-yong lẫn Patrick Kluivert giờ đã thuộc về quá khứ, nhưng những gì họ để lại vẫn đáng được ghi nhận”.

Bóng đá Indonesia cần hướng tới mục tiêu dài hạn

Chuyên gia bóng đá kỳ cựu Gusnul Yakin cho rằng quyết định của ông Erick Thohir là hợp lý và đúng thời điểm. Theo ông, HLV Shin Tae-yong đã hoàn thành sứ mệnh, đồng thời để lại một di sản đáng kể cho bóng đá Indonesia. Ông Gusnul nhận định, tên tuổi của nhà cầm quân người Hàn Quốc đã trở thành biểu tượng như Wiel Coerver, Toni Poganic hay Antony Polosin - những HLV ngoại từng góp phần nâng tầm bóng đá xứ vạn đảo.

HLV Patrick Kluivert chia tay bóng đá Indonesia sau khi đội tuyển nước này hết cơ hội đến World Cup ẢNH: REUTERS

Ông cũng hy vọng PSSI sẽ thận trọng hơn khi lựa chọn người kế nhiệm, sau những biến động liên tiếp ở vị trí HLV trưởng. Theo chuyên gia Gusnul, PSSI cần trở lại với mục tiêu cốt lõi là phát triển nền tảng và hướng đến thành tích bền vững ở cấp độ châu Á và thế giới, thay vì chỉ chạy theo thành tích ngắn hạn.

Ông Gusnul cho rằng người thay thế mới không nhất thiết phải đến từ châu Âu hay Hàn Quốc, mà quan trọng là phải chia sẻ cùng tầm nhìn với PSSI - xây dựng một đội tuyển có bản sắc, kỷ luật và nền tảng phát triển dài hạn.