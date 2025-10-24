Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Người giới thiệu 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia thanh minh: 'Tôi xuất phát từ thiện chí'
Video Thể thao

Người giới thiệu 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia thanh minh: 'Tôi xuất phát từ thiện chí'

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
24/10/2025 20:41 GMT+7

Người giới thiệu 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia khẳng định ông chỉ mong muốn giúp đội tuyển quốc gia mạnh hơn, sau khi FIFA phanh phui vụ bê bối nhập tịch cầu thủ gây chấn động bóng đá nước này.

Theo báo New Straits Times, hoàng thân bang Pahang - ông Tengku Abdul Rahman thừa nhận chính mình là người đã đề xuất danh sách 7 cầu thủ gốc nước ngoài cho FAM xem xét, nhưng khẳng định hành động này “xuất phát từ thiện chí” và “hoàn toàn trong khuôn khổ pháp luật”.

Ông nói trong thông cáo rằng: “Tôi chỉ muốn giúp đội tuyển Harimau Malaya mạnh hơn. Nhiều người đại diện cầu thủ đã liên hệ với tôi năm ngoái, giới thiệu các cái tên tiềm năng. Tôi đã gửi danh sách cho FAM để họ đánh giá chi tiết xem có đáp ứng tiêu chuẩn cầu thủ gốc hay không”. Theo ông, bảy cầu thủ này đều đã được chính phủ cấp quốc tịch hợp pháp, và việc ông đề xuất là để “tạo cơ hội cho những người mang dòng máu Malaysia có thể đóng góp cho đất nước”.

Người giới thiệu 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia thanh minh Tôi xuất phát từ thiện chí

Ông Abdul Rahman cho rằng việc sử dụng cầu thủ nhập tịch là điều “bình thường trong bóng đá hiện đại” nếu được thực hiện minh bạch và đúng luật. Ông cũng gửi lời cảm ơn đến Thái tử Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim vì “nỗ lực nâng tầm bóng đá Malaysia” thông qua CLB Johor Darul Ta’zim (JDT).


Hành trình đưa CLB Nam Định lên đỉnh V-League của HLV Vũ Hồng Việt trước khi ‘rời ghế nóng’

Hành trình đưa CLB Nam Định lên đỉnh V-League của HLV Vũ Hồng Việt trước khi ‘rời ghế nóng’

Theo thông báo chính thức trên fanpage CLB, kể từ ngày 24.10.2025, ông Nguyễn Trung Kiên được bổ nhiệm giữ chức HLV trưởng CLB Thép Xanh Nam Định, trong khi ông Vũ Hồng Việt chuyển sang đảm nhận vai trò giám đốc kỹ thuật.

Bóng giảm thanh cho người mê pickleball: Giảm ồn hay giảm vui

Bóng đá Malaysia trước ngày phán quyết kháng cáo: Sự im lặng đáng sợ của 7 cầu thủ

Malaysia bóng đá Malaysia FAM Cầu thủ nhập tịch FIFA hoàng thân bang Pahang Tengku Abdul Rahman
Xem thêm bình luận