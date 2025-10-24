Người giới thiệu 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia thanh minh: 'Tôi xuất phát từ thiện chí'

Theo báo New Straits Times, hoàng thân bang Pahang - ông Tengku Abdul Rahman thừa nhận chính mình là người đã đề xuất danh sách 7 cầu thủ gốc nước ngoài cho FAM xem xét, nhưng khẳng định hành động này “xuất phát từ thiện chí” và “hoàn toàn trong khuôn khổ pháp luật”.

Ông nói trong thông cáo rằng: “Tôi chỉ muốn giúp đội tuyển Harimau Malaya mạnh hơn. Nhiều người đại diện cầu thủ đã liên hệ với tôi năm ngoái, giới thiệu các cái tên tiềm năng. Tôi đã gửi danh sách cho FAM để họ đánh giá chi tiết xem có đáp ứng tiêu chuẩn cầu thủ gốc hay không”. Theo ông, bảy cầu thủ này đều đã được chính phủ cấp quốc tịch hợp pháp, và việc ông đề xuất là để “tạo cơ hội cho những người mang dòng máu Malaysia có thể đóng góp cho đất nước”.

Ông Abdul Rahman cho rằng việc sử dụng cầu thủ nhập tịch là điều “bình thường trong bóng đá hiện đại” nếu được thực hiện minh bạch và đúng luật. Ông cũng gửi lời cảm ơn đến Thái tử Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim vì “nỗ lực nâng tầm bóng đá Malaysia” thông qua CLB Johor Darul Ta’zim (JDT).



