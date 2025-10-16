HLV Shin Tae-yong phủ nhận trở lại Indonesia giữa hỗn loạn, HLV Kluivert được đền bù 'khủng'

PSSI phải gấp rút tìm người thay thế, HLV Shin Tae-yong phủ nhận việc trở lại

Quyết định sa thải HLV Patrick Kluivert được PSSI đưa ra vào trưa 16.10. Truyền thông xứ vạn đảo đánh giá, đây là hành động dễ hiểu của PSSI khi nhà cầm quân người Hà Lan không thể giúp đội tuyển Indonesia có mặt ở World Cup 2026. Ngoài ra, HLV Patrick Kluivert cũng bị CĐV Indonesia phản đối kịch liệt vì lối chơi phòng ngự phản công thiếu hiệu quả, dù cho PSSI đã nỗ lực nhập tịch thêm nhiều gương mặt mới.

“Câu hỏi lớn đặt ra cho bóng đá Indonesia là ai sẽ đủ can đảm, trở thành HLV trưởng cho đội tuyển quốc gia vào thời điểm hỗn loạn này”, CNN Indonesia viết.

CNN Indonesia cũng đánh giá thêm: “Sau khi Shin Tae-yong bị sa thải, chấm dứt hợp đồng vào ngày 6.1.2025, PSSI không mất nhiều thời gian. Chỉ trong vòng sáu ngày, PSSI đã chính thức giới thiệu HLV Kluivert. Việc ông Shin ra đi đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng nhưng giờ đây, việc sa thải HLV Kluivert là trái kế hoạch của PSSI, do họ đứng trước sức ép quá lớn từ CĐV”.

HLV Kluivert bị sa thải vào trưa 16.10 ẢNH: REUTERS

CNN Indonesia nhấn mạnh: “Một số HLV danh tiếng đã được nhắc tên, nhưng họ chỉ là những gợi ý do truyền thông đưa ra. Tính đến chiều 16.10, vẫn chưa có tin đồn nào từ trụ sở PSSI về người thay thế HLV Kluivert. Nhiều cái tên được cho là đã được cân nhắc, nhưng có lẽ chỉ những người thân cận nhất với Chủ tịch PSSI Erick Thohir mới biết. Chắc chắn là PSSI phải sớm bổ nhiệm một HLV mới vì Indonesia sẽ thi đấu giao hữu quốc tế vào tháng 11. Jay Idzes và các đồng đội khó có thể ra sân mà không có HLV. Ngoài ra, khả năng PSSI dùng HLV tạm quyền hoàn toàn có thể xảy ra”.

Trong khi đó, giữa tin đồn trở lại dẫn dắt đội tuyển Indonesia, HLV Shin Tae-yong nói bất ngờ: “Tôi muốn làm rõ rằng những tin đồn về việc tôi được tái bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển Indonesia là hoàn toàn sai sự thật. Nhiều người thường xuyên hạ thấp những gì tôi làm được ở Indonesia, nhưng làm sao một đội bóng xếp hạng 127 trên bảng xếp hạng FIFA lại có thể đánh bại Ả Rập Xê Út và hòa Úc cơ chứ”.

HLV Shin Tae-yong vẫn chưa quên những gì đã trải qua ở Indonesia ẢNH: ĐỘC LẬP

HLV Patrick Kluivert nhận hơn 8,8 tỉ đồng tiền bồi thường

Tính từ thời điểm ký kết, HLV Patrick Kluivert chỉ có hơn 10 tháng làm việc cùng đội tuyển Indonesia. Trong sự nghiệp huấn luyện, đây là lần thứ 2 nhà cầm quân người Hà Lan bị sa thải. Trước đó, khi làm HLV ở CLB Adana Demirspor (Thổ Nhĩ Kỳ), HLV Patrick Kluivert cũng bị sa thải chỉ sau 6 tháng làm việc.

Bola Times dự đoán chi phí mà HLV Patrick Kluivert nhận từ PSSI: “Theo báo cáo của Tòa án bóng đá FIFA, HLV Kluivert đã nhận được khoản bồi thường 150.000 euro (hơn 4,5 tỉ đồng) trong vụ kiện năm 2024, chống lại CLB Adana Demirspor vì bị sa thải. Số tiền này chưa bao gồm khoản thù lao 142.000 euro (hơn 4,3 tỉ đồng). Con số lương thưởng và đãi ngộ nêu trên không có nhiều khác biệt trong thỏa thuận của PSSI và HLV Kluivert vì đôi bên có đến 2 năm hợp đồng. Như vậy, sau khi rời đội tuyển Indonesia, ông Kluivert có thể nhận tổng số tiền rơi vào khoảng 292.000 euro (hơn 8,8 tỉ đồng)”.