Sốc: HLV Kluivert và ê kíp Hà Lan bị sa thải, đội tuyển Indonesia vẫn đặt mục tiêu khủng

Trên trang cá nhân, ông Erick Thohir viết: “Với sự tôn trọng, PSSI và HLV Kluivert sẽ kết thúc mọi thứ. Cảm ơn các bạn đã trở thành một phần trong hành trình của đội tuyển Indonesia”.

Đáng chú ý, HLV Patrick Kluivert không phải là người duy nhất bị PSSI sa thải. Toàn bộ trợ lý của ông, bao gồm Gerald Vanenburg - HLV đội U.23 Indonesia và Frank van Kempen - HLV đội U.20 cũng không còn làm việc.

Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) cho biết, các quyết định được đưa ra khi tổ chức này có cuộc họp quan trọng, "xem xét các động thái nội bộ" trong tuần này. Đặc biệt, việc đội tuyển Indonesia nhận 2 thất bại, không đủ điều kiện tham dự World Cup 2026 là giọt nước tràn ly, khiến HLV Kluivert mất việc.

HLV Patrick Kluivert chính thức bị sa thải ẢNH: REUTERS

"Việc chấm dứt hợp tác này được thực hiện theo thỏa thuận của cả hai bên, có tính đến các động thái nội bộ và định hướng chiến lược phát triển tương lai của đội tuyển quốc gia. PSSI bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của tất cả các thành viên ban huấn luyện trong nhiệm kỳ của họ. Bước đi này được thực hiện như một phần của quá trình đánh giá toàn diện chương trình huấn luyện và phát triển bóng đá quốc gia", PSSI viết.

Indonesia đặt mục tiêu gì?

Ông Erick Thohir cũng chia sẻ thêm về mục tiêu của đội tuyển Indonesia sau khi chia tay HLV Kluivert: “Xin cảm ơn tất cả các CĐV, cầu thủ và gia đình và quan chức đã chiến đấu và hỗ trợ cho đội tuyển Indonesia có thể tiến vào vòng 4 của vòng loại World Cup 2026, đây là lịch sử của bóng đá Indonesia. Chúng tôi sẽ đánh giá và xác định mục tiêu tiếp theo của đội tuyển Indonesia là có thể vào tốp 100 FIFA, thi đấu tốt ở Asian Cup 2027, và hướng đến World Cup 2030”.