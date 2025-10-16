Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Quân sự

Indonesia sẽ mua 42 chiến đấu cơ J-10 Trung Quốc

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
16/10/2025 10:19 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin cho biết sẽ mua hàng chục tiêm kích J-10C của Trung Quốc trong kế hoạch hiện đại hóa quân đội nước này.

"Những chiếc tiêm kích đó sẽ sớm bay đến Jakarta", Hãng AP ngày 16.10 dẫn tuyên bố của ông Sjamsoeddin trước báo giới. Kế hoạch mua J-10C đã được người phát ngôn Bộ Quốc phòng Indonesia Frega Wenas đề cập hồi tháng trước.

Truyền thông địa phương đưa tin Không quân Indonesia đang có các đợt đánh giá để đảm bảo tiêm kích Trung Quốc thực sự hiệu quả trong việc gia tăng năng lực phòng không.

Indonesia sẽ mua 42 chiến đấu cơ J-10C Trung Quốc - Ảnh 1.

Tiêm kích J-10 của Trung Quốc tham gia phần thi trong Army Games 2021 ở Nga

ẢNH: REUTERS

Ngoài ra, Bộ trưởng Tài chính Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa ngày 15.10 cho biết cơ quan này đã phê duyệt ngân sách mua máy bay Trung Quốc, với tổng giá trị lên hơn 9 tỉ USD. Các quan chức không nêu thời điểm Indonesia sẽ nhận những tiêm kích này.

Giới chức Trung Quốc chưa phản hồi về tuyên bố của ông Sjamsoeddin liên quan việc mua tiêm kích J-10C. Đây là loại tiêm kích đa nhiệm, cất cánh lần đầu tiên vào năm 1998. Biến thể J-10C được đưa vào biên chế quân đội Trung Quốc từ năm 2018.

Indonesia đang đặt mục tiêu hiện đại hóa quân đội. Nước này đang sở hữu các chiến đấu cơ từ Mỹ, Nga và Anh và cần được nâng cấp hoặc thay thế.

Hồi tháng 6, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết sẽ xuất khẩu 48 tiêm kích KAAN sang Indonesia. Vào đầu năm 2024, Jakarta đã hoàn tất thỏa thuận mua 42 tiêm kích Rafale của Pháp và sẽ nhận những chiếc đầu tiên vào năm 2026.

Pakistan khen vũ khí Trung Quốc thể hiện 'xuất sắc' trước Ấn Độ

Ngoài các thương vụ máy bay, Jakarta còn công bố mua 2 tàu ngầm Scorpene Evolved của Pháp, cùng 13 hệ thống radar mặt đất Thales.

South China Morning Post đưa tin vào đầu năm nay, Trung Quốc và Indonesia đã cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng, qua chuyến thăm Bắc Kinh của Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Sjamsoeddin. Hai nước cũng đã có cuộc tập trận chung vào tháng 11.2024.

Khám phá thêm chủ đề

Indonesia trung quốc chiến đấu cơ J-10
Xem thêm bình luận