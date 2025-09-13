Indonesia đang cân nhắc mua lại tàu sân bay của một nước NATO?

Những thông tin về khả năng Indonesia sẽ mua lại một tàu sân bay cũ đã xuất hiện vào tháng 2, khi Tư lệnh Hải quân Indonesia Muhammad Ali công khai ý tưởng này. Ông Ali đã khơi lại ý tưởng mua tàu sân bay cũ tại lễ bàn giao một tàu hộ vệ mới ở Jakarta hôm 8.9.

Tàu sân bay Giuseppe Garibaldi của Ý vào năm 2011 Ảnh: AFP

Ông Ali xác nhận những đồn đoán rằng Indonesia đang để mắt đến soái hạm đã "nghỉ hưu" của Ý, một tàu sân bay hạng nhẹ đã ngừng hoạt động vào tháng 10.2024 sau gần 4 thập niên phục vụ. "Chúng tôi đang trong quá trình mua một tàu sân bay từng được Hải quân Ý đưa vào sử dụng, mang tên Giuseppe Garibaldi, nhằm tăng cường thế trận phòng thủ", ông Ali nói với các phóng viên, theo Hãng tin Antara của Indonesia.

Ông Ali cho biết thêm nếu được Indonesia mua, tàu Giuseppe Garibaldi sẽ chủ yếu được sử dụng cho "các hoạt động quân sự phi chiến tranh", dù việc triển khai chiến đấu vẫn là một lựa chọn.

Chính phủ Ý chưa công khai bình luận về thương vụ tàu sân bay tiềm năng. Tuy nhiên, theo chuyên trang tình báo quốc phòng Janes dẫn các nguồn thạo tin, Indonesia đang trong quá trình thảo luận với hãng đóng tàu Fincantieri, đơn vị đã đóng tàu Giuseppe Garibaldi.

Thương vụ tiềm năng này cũng có thể bao gồm tối đa 30 chiếc AV-8B Harrier II, máy bay chiến đấu cất hạ cánh thẳng đứng do Mỹ chế tạo. Tàu Giuseppe Garibaldi có khả năng vận hành tối đa 16 máy bay, được trang bị máy bay Harrier và một số loại trực thăng hải quân khi còn phục vụ trong Hải quân Ý, một quốc gia thành viên NATO.

Một video của hải quân Ý về hoạt động của tàu sân bay Garibaldi vào năm 2011

Nếu được Indonesia mua, tàu sân bay Giuseppe Garibaldi, dài 178 m và có lượng giãn nước 13.850 tấn, sẽ là một trong những tàu chiến mặt nước lớn nhất Đông Nam Á và chỉ là tàu sân bay thứ hai của khu vực này, sau tàu HTMS Chakri Naruebet của Thái Lan.

Buổi lễ bàn giao tàu hộ vệ mới đánh dấu sự xuất hiện của chiếc tàu tuần tra xa bờ đầu tiên trong số hai tàu do Ý đóng. Với chiều dài khoảng 140 m, đây là tàu chiến lớn nhất của Indonesia cho đến nay, theo Newsweek.