Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Indonesia đang cân nhắc mua lại tàu sân bay của một nước NATO?

Văn Khoa
Văn Khoa
13/09/2025 15:46 GMT+7

Indonesia đang cân nhắc mua lại tàu sân bay đã ngừng hoạt động của Ý nhằm hướng tới một lực lượng hải quân biển xanh, theo báo Newsweek ngày 12.9.

Những thông tin về khả năng Indonesia sẽ mua lại một tàu sân bay cũ đã xuất hiện vào tháng 2, khi Tư lệnh Hải quân Indonesia Muhammad Ali công khai ý tưởng này. Ông Ali đã khơi lại ý tưởng mua tàu sân bay cũ tại lễ bàn giao một tàu hộ vệ mới ở Jakarta hôm 8.9.

Indonesia đang cân nhắc mua lại tàu sân bay cũ của một nước NATO? - Ảnh 1.

Tàu sân bay Giuseppe Garibaldi của Ý vào năm 2011

Ảnh: AFP

Ông Ali xác nhận những đồn đoán rằng Indonesia đang để mắt đến soái hạm đã "nghỉ hưu" của Ý, một tàu sân bay hạng nhẹ đã ngừng hoạt động vào tháng 10.2024 sau gần 4 thập niên phục vụ. "Chúng tôi đang trong quá trình mua một tàu sân bay từng được Hải quân Ý đưa vào sử dụng, mang tên Giuseppe Garibaldi, nhằm tăng cường thế trận phòng thủ", ông Ali nói với các phóng viên, theo Hãng tin Antara của Indonesia.

Ông Ali cho biết thêm nếu được Indonesia mua, tàu Giuseppe Garibaldi sẽ chủ yếu được sử dụng cho "các hoạt động quân sự phi chiến tranh", dù việc triển khai chiến đấu vẫn là một lựa chọn.

Chính phủ Ý chưa công khai bình luận về thương vụ tàu sân bay tiềm năng. Tuy nhiên, theo chuyên trang tình báo quốc phòng Janes dẫn các nguồn thạo tin, Indonesia đang trong quá trình thảo luận với hãng đóng tàu Fincantieri, đơn vị đã đóng tàu Giuseppe Garibaldi.

Thương vụ tiềm năng này cũng có thể bao gồm tối đa 30 chiếc AV-8B Harrier II, máy bay chiến đấu cất hạ cánh thẳng đứng do Mỹ chế tạo. Tàu Giuseppe Garibaldi có khả năng vận hành tối đa 16 máy bay, được trang bị máy bay Harrier và một số loại trực thăng hải quân khi còn phục vụ trong Hải quân Ý, một quốc gia thành viên NATO.

Một video của hải quân Ý về hoạt động của tàu sân bay Garibaldi vào năm 2011

Nếu được Indonesia mua, tàu sân bay Giuseppe Garibaldi, dài 178 m và có lượng giãn nước 13.850 tấn, sẽ là một trong những tàu chiến mặt nước lớn nhất Đông Nam Á và chỉ là tàu sân bay thứ hai của khu vực này, sau tàu HTMS Chakri Naruebet của Thái Lan.

Buổi lễ bàn giao tàu hộ vệ mới đánh dấu sự xuất hiện của chiếc tàu tuần tra xa bờ đầu tiên trong số hai tàu do Ý đóng. Với chiều dài khoảng 140 m, đây là tàu chiến lớn nhất của Indonesia cho đến nay, theo Newsweek.

Tin liên quan

Tàu sân bay mới nhất của Trung Quốc tiến vào Biển Đông

Tàu sân bay mới nhất của Trung Quốc tiến vào Biển Đông

Tàu sân bay Phúc Kiến của Trung Quốc đi vào Biển Đông trong chuyến thử nghiệm trên biển trước khi dự kiến được đưa vào biên chế trong năm nay.

Đài Loan phát triển 'sát thủ diệt tàu sân bay' mới

Khám phá thêm chủ đề

Tàu sân bay Indonesia Ý NATO Tàu sân bay Giuseppe Garibaldi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận