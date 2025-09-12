Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Tàu sân bay mới nhất của Trung Quốc tiến vào Biển Đông

Khánh An
Khánh An
12/09/2025 09:15 GMT+7

Tàu sân bay Phúc Kiến của Trung Quốc đi vào Biển Đông trong chuyến thử nghiệm trên biển trước khi dự kiến được đưa vào biên chế trong năm nay.

Tàu sân bay Phúc Kiến của Trung Quốc thử nghiệm tại biển Đông trước khi biên chế - Ảnh 1.

Tàu sân bay Phúc Kiến trong một chuyến thử nghiệm trên biển

ẢNH: AP

Hải quân Trung Quốc ngày 12.9 cho hay tàu sân bay Phúc Kiến của nước này gần đây đã đi qua eo biển Đài Loan và vào Biển Đông, trong các thử nghiệm trên biển.

Tàu sân bay này, lần đầu được ra mắt vào năm 2022, đã bắt đầu chạy thử nghiệm trên biển từ năm ngoái và đến nay vẫn chưa chính thức được biên chế, theo Reuters.

Trong thông cáo, Hải quân Trung Quốc cho biết chuyến đi mới nhất của tàu sân bay trên nhằm tiến hành "các cuộc thử nghiệm nghiên cứu khoa học và nhiệm vụ huấn luyện".

"Cuộc thử nghiệm và huấn luyện xuyên khu vực của tàu Phúc Kiến là một sắp xếp thường lệ trong quá trình đóng tàu sân bay và không nhằm vào bất kỳ mục tiêu cụ thể nào", theo thông cáo.

Trung Quốc sắp đưa tàu sân bay hiện đại nhất vào hoạt động

Tối 11.9, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết tàu sân bay Phúc Kiến đã đi vào biển Hoa Đông và xuôi theo hướng tây nam về phía Đài Loan với sự tháp tùng của 2 tàu khu trục tên lửa.

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan chưa lập tức phản hồi đề nghị đưa ra bình luận.

Tàu sân bay Phúc Kiến, được thiết kế và chế tạo trong nước, có kích thước lớn hơn và hiện đại hơn so với tàu Sơn Đông, được biên chế cuối năm 2019, và tàu Liêu Ninh, vốn được Trung Quốc mua lại từ Ukraine vào năm 1998 để nâng cấp.

Hôm 10.9, tàu sân bay Phúc Kiến khởi động động cơ, nhả khói dày đặc trước khi từ từ rời bến Trường Hưng tại nhà máy đóng tàu Giang Nam ở Thượng Hải. Trước đó, con tàu đã trải qua 3 tháng bảo dưỡng, theo tờ South China Morning Post.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin trước đó rằng tàu sân bay này có thể được biên chế vào cuối năm nay.

