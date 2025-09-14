Indonesia muốn Trung Quốc hỗ trợ xây bức tường biển 80 tỉ USD

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã đề cập dự án xây bức tường biển này với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp ở Bắc Kinh vào ngày 3.9, theo Văn phòng Nội các Indonesia.

Sau cuộc gặp đó, Tổng thống Prabowo đã triệu tập ông Agus Harimurti Yudhoyono, Bộ trưởng Điều phối Cơ sở hạ tầng và Phát triển khu vực của Indonesia, và ông Didit Herdiawan Ashaf, đứng đầu Cơ quan Quản lý bờ biển bắc Java mới được thành lập, để thảo luận về dự án xây bức tường biển.

"Việc bảo vệ bờ biển phía bắc Java không chỉ cần thiết mà còn vô cùng quan trọng đối với các cộng đồng sống dọc theo bờ biển, nơi thường xuyên bị đe dọa bởi sụt lún đất, lở đất và ngập lụt do triều cường. Chúng tôi cũng muốn bảo vệ nhiều khu công nghiệp chiến lược và các đặc khu kinh tế, trong số đó có nhiều khu nằm dọc theo bờ biển phía bắc Java", ông Agus phát biểu ngày 9.9.

Một bức tường biển ở phía bắc Jakarta (Indonesia) Ảnh: AFP

Theo ước tính mới nhất, dự án xây bức tường biển dọc theo bờ biển phía bắc Java sẽ tiêu tốn 80 tỉ USD, tăng thêm 20 tỉ USD so với con số ước tính được đưa ra vào tháng 10.2024. Trước đó, ông Prabowo cho hay ông hình dung một bức tường biển dài 500 km trải dài từ tỉnh Banten ở cực tây của đảo Java đến huyện Gresik thuộc tỉnh Đông Java, dự kiến hoàn thành trong khoảng 15 - 20 năm. Những khu vực được ưu tiên xây tường biển bao gồm vịnh Jakarta, vùng phía bắc của các thành phố Semarang, Pekalongan và Brebes thuộc tỉnh Trung Java vì những khu vực này thường xuyên phải đối mặt với tình trạng ngập lụt do triều cường, theo ông Prabowo.

Theo South China Morning Post dẫn số liệu chính thức, bờ biển phía bắc Java đang lún tới 25 cm mỗi năm, trong khi thủ đô Jakarta đang lún tới 14 cm mỗi năm, chủ yếu do khai thác nước ngầm quá mức. Các chuyên gia kỹ thuật dự báo một phần ba diện tích Jakarta sẽ bị ngập vào năm 2050 nếu đất đai tiếp tục lún với tốc độ như hiện tại. Đô trưởng Jakarta Pramono Anung từng cho hay Jakarta phải chi ít nhất 305 triệu USD/năm để xây dựng bức tường biển dài 19 km ở vịnh Jakarta.

Dự án xây tường biển khổng lồ là một phần mở rộng của chương trình phát triển ven biển quy mô lớn cho Jakarta nhằm bảo vệ thành phố này khỏi tình trạng ngập lụt do triều cường và sụt lún đất. Chương trình này, được khởi động vào năm 2014, cũng bao gồm đề xuất xây dựng các bờ kè ven biển dài 46 km tại Jakarta trước năm 2040. Tuy nhiên, các nhà bảo vệ môi trường cũng như những chuyên gia khác đã cảnh báo rằng dự án xây bức tường biển nói trên có thể gây rủi ro cho nguồn tài chính vốn đã eo hẹp của Indonesia và đe dọa hệ sinh thái mỏng manh ở bờ biển phía bắc Java.