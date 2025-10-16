Vòng loại World Cup 2026: ‘Tam sư’ cán đích đầu tiên tại châu Âu

C APE V ERDE LÀ GƯƠNG MẶT MỚI THÚ VỊ NHẤT

Toàn thắng 6 trận đầu tiên, và vẫn chưa thủng lưới bàn nào, Anh trở thành đội tuyển châu Âu đầu tiên vượt qua vòng loại World Cup 2026. Mới đây nhất là chiến thắng 5-0 trên sân Latvia, với Harry Kane lập được cú đúp. Đội bóng của HLV Thomas Tuchel chiến thắng tuyệt đối chủ yếu vì đối thủ của họ quá yếu. Đứng gần nhất là Albania (thua Anh 7 điểm trước 2 trận cuối). Serbia thì đã sa sút đến mức HLV Dragan Stojkovic phải từ chức sau trận thua Albania vừa qua. Latvia và Andorra là 2 đội còn lại trong bảng.

Sau Nam Mỹ trong tháng trước, đến lượt châu Á và châu Phi kết thúc vòng loại World Cup ở loạt trận này. Qatar và Ả Rập Xê Út giành được 2 suất cuối cùng đại diện châu Á (cùng với Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Iran, Uzbekistan, Jordan đã có vé trước đó).

Đáng chú ý nhất tại châu Phi là chiếc vé lần đầu tiên dự VCK World Cup cho đội tuyển Cape Verde. Đội này kết thúc vòng loại với khoảng cách rõ ràng trước "ông kẹ" Cameroon. Cape Verde sẽ là đội bóng nhỏ thứ nhì (tính theo dân số, Cape Verde chỉ có hơn 500.000 dân) xưa nay từng có vinh dự tranh tài ở giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Đội bóng nhỏ nhất là Iceland (gần 400.000 dân, tại World Cup 2018).

Harry Kane (phải) lập cú đúp vào lưới Latvia đưa đội tuyển Anh vượt qua vòng loại ẢNH: REUTERS

Là thuộc địa cũ của Bồ Đào Nha, Cape Verde chỉ mới đá những trận chính thức đầu tiên tại các vòng loại CAN 2000 và World Cup 2002. Trong số 52 cầu thủ từng được gọi vào đội tuyển Cape Verde trong 12 tháng gần đây, không ai khoác áo CLB trong nước. Sau khi bị xử thua Lesotho 0-3 vì sử dụng cầu thủ sai luật, khiến cuộc đua trong bảng trở nên căng như dây đàn, rốt cuộc Nam Phi cũng đoạt vé vào giờ chót bằng chiến thắng 3-0 trước Rwanda, qua mặt đội xếp trên họ là Benin (thua Nigeria 0-4) ngay tại mức đến.

Cùng với Nam Phi và Cape Verde, 7 chiếc vé khác dự VCK World Cup tại châu Phi được phát cho Ai Cập, Senegal, Ma Rốc, Bờ Biển Ngà, Algeria, Tunisia, Ghana.

CONCACAF VẪN CHƯA PHÁT VÉ

Dù sao thì châu Âu cũng đã xác định chiếc vé dự VCK World Cup cho đội tuyển Anh (đầu bảng K). Các đội Thụy Sĩ (bảng B), Pháp (bảng D), Tây Ban Nha (bảng E), Bồ Đào Nha (bảng F), Na Uy (bảng I), Bỉ (bảng J), Croatia (bảng L) đều đã gần như nắm chắc ngôi đầu bảng. Tính cạnh tranh chỉ còn thật sự nằm ở các cặp Đức/Slovakia (bảng A), Đan Mạch/Scotland (bảng C), Hà Lan/Ba Lan (bảng G), Áo/Bosnia (bảng H). Tất cả đều sẽ ngã ngũ vào giữa tháng 11.

Ngoài 12 đội đầu bảng vào thẳng VCK, châu Âu vẫn còn 4 suất cho các đội đá play-off riêng tại khu vực này (tức không phải vòng play-off toàn cầu). Trên nguyên tắc, 12 đội nhì bảng và 4 đội có thành tích tốt nhất tại giải Nations League vừa qua (không tính các đội đã đoạt vé hoặc đứng nhì bảng) sẽ đá play-off để xác định 4 vé nữa đại diện châu Âu.

Căng nhất hiện nay là khu vực CONCACAF: chưa có đội nào thật sự chiếm được ưu thế, chứ khoan nói chuyện đoạt vé dự VCK, dù khu vực CONCACAF cũng sẽ kết thúc vòng loại trong tháng tới. Ngoài các đội chủ nhà đương nhiên được dự World Cup là Mỹ, Mexico, Canada, vẫn còn đến 3 vé vào thẳng VCK và 2 suất play-off toàn cầu cho các đội CONCACAF.

Có 12 đội đang tranh tài trong 3 bảng đấu ở khu vực này, chọn 3 đội đầu bảng vào VCK. Đang tạm dẫn đầu sau 4 lượt đấu là Suriname (bảng A), Jamaica (bảng B) và Honduras (bảng C). Mỗi đội đều còn 2 trận, với Bermuda (bảng B) là đội duy nhất đã kết thúc hy vọng.

Hai trong ba đội nhì bảng có thành tích tốt nhất ở khu vực CONCACAF sẽ đá vòng play-off toàn cầu với New Caledonia (châu Đại Dương), Bolivia (Nam Mỹ), 1 đội châu Á (UAE hoặc Iraq) và 1 đội châu Phi (Cameroon, CHDC Congo, Gabon hoặc Nigeria) để xác định 2 vé cuối cùng tham dự World Cup 2026.

Vòng loại World Cup tại Nam Mỹ đã kết thúc với vé dự VCK thuộc về Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brazil, Paraguay.