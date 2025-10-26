Theo New Straits Times, Tại buổi họp báo ngày 25.10.2025, Nhiếp chính vương, Thái tử bang Johor của Malaysia - ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim -cho biết ông được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xác nhận rằng VFF không phải bên đứng sau khiếu nại gửi FIFA liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia.

Ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim cho biết - "Sau khi chúng tôi thắng Việt Nam, một đơn khiếu nại đã được gửi đi nhưng tôi không biết ai là người nộp. Khi tôi hỏi AFC, họ nói rằng nó không đến từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam mà từ một người ở Việt Nam, nhưng không phải VFF. Không phải tổng thư ký, cũng không phải chủ tịch. Đó là điều tôi được thông báo."

Thái tử Johor: ‘Ai đó ở Việt Nam đã gửi đơn khiếu nại lên FIFA’

Theo tài liệu chính thức của FIFA đề ngày 6.10, cơ quan này cho biết đã nhận được khiếu nại vào ngày 11.6, tức một ngày sau khi Malaysia thắng Việt Nam 4-0 tại vòng loại Asian Cup trên sân Bukit Jalil.

Đơn này đã khiến FIFA mở cuộc điều tra đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

FAM bị phạt tiền, cầu thủ bị cấm 12 tháng

Tháng trước, FIFA đã phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng khoảng 11,8 tỉ đồng) và mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ, kèm án cấm thi đấu 12 tháng vì cáo buộc nộp giấy tờ giả trong quá trình đăng ký.

7 cầu thủ bị FIFA phạt tiền và cấm thi đấu 12 tháng vẫn chưa lên tiếng ẢNH: NGỌC LINH

FIFA cho biết một số giấy khai sinh của ông bà các cầu thủ có chi tiết không trùng khớp với hồ sơ gốc ở nước sở tại.

Tuy nhiên, FAM khẳng định không có sai phạm và cho biết toàn bộ giấy tờ được cấp “theo đúng quy trình chính thức”, đồng thời đang kháng cáo lên FIFA. Liên đoàn cũng không loại trừ khả năng đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) nếu kháng cáo không thành công.

“Nếu muốn biết ông bà họ là ai, hãy hỏi Cục Đăng ký Quốc gia”

Khi được hỏi về tính hợp pháp của các cầu thủ nhập tịch, ông Tunku Ismail nhấn mạnh rằng: "Nếu NRD hài lòng với các giấy tờ do FAM nộp, thì việc phê duyệt là quyền của họ. Nếu muốn biết ông bà họ là ai, hãy đến NRD mà hỏi. Tôi không tin điều đó. Các tài liệu đều hợp pháp và được cấp bởi chính phủ. Tôi nghĩ đây chỉ là lỗi kỹ thuật trong quá trình nộp hồ sơ lên FIFA."

Nhiếp chính vương, Thái tử bang Johor của Malaysia - ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ông đồng thời ám chỉ việc Tổng thư ký FAM Datuk Noor Azman Rahman bị tạm đình chỉ có thể xuất phát từ lỗi hành chính này.

Bộ trưởng Nội vụ Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail trước đó cũng khẳng định 7 cầu thủ nói trên được nhập tịch hợp pháp theo Hiến pháp Liên bang Malaysia.

Cũng trong buổi họp báo, ông Tunku Ismail cho biết ông không có ý định trở lại làm Chủ tịch FAM, dù từng giữ vị trí này từ 2017 đến 2018. Ông đồng thời khen ngợi cựu Chủ tịch FAM Tan Sri Hamidin Amin, nay là chủ tịch danh dự, vì sự cống hiến trọn vẹn cho bóng đá Malaysia.

Ông Tunku Ismail cũng phủ nhận cáo buộc xung đột lợi ích do ông là chủ sở hữu CLB Johor Darul Ta'zim (JDT), khẳng định sự tham gia của ông chỉ nhằm hỗ trợ bóng đá quốc gia.

Theo ông, trong số 27 cầu thủ được các đại diện đề xuất cho chương trình nhập tịch, chỉ 7 người được Cục Đăng ký Quốc gia phê duyệt. Tuy vậy, Malaysia sẽ tiếp tục khai thác tiềm năng cầu thủ gốc Malaysia ở nước ngoài, song song với việc phát triển cầu thủ nội địa.

"Chúng tôi vẫn sẽ xem xét thêm vì có nhiều cầu thủ nội tốt. Nhưng nếu có những người chơi ở giải đấu cao hơn, có năng lực và mong muốn cống hiến cho đất nước, tôi nghĩ điều đó là tự nhiên – vì lợi ích chung của đội tuyển quốc gia" - Ông Tunku Ismail phát biểu tại buổi họp báo.