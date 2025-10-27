Mới: FAM bổ nhiệm cựu chánh án đứng đầu Ủy ban độc lập điều tra bê bối nhập tịch

Quan chức FAM không tham gia Ủy ban độc lập

Phó chủ tịch FAM Datuk S. Sivasundaram cho biết, ủy ban điều tra này sẽ không bao gồm bất kỳ quan chức nào của FAM, nhằm bảo đảm tính công bằng và minh bạch trong quá trình xem xét vụ việc.

Cựu chánh án Tun Raus có hàng chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý và tư pháp, từng giữ chức Chánh án Malaysia từ năm 2017 và đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong hệ thống tư pháp nước này.

FAM cho biết Ủy ban độc lập do ông Tun Raus đứng đầu sẽ tiến hành cuộc điều tra toàn diện và chuyên nghiệp, trước khi công bố kết quả chính thức.

FAM tuyên bố các quan chức của liên đoàn này sẽ không tham gia vào ủy ban độc lập ẢNH: REUTERS

Vụ việc bắt đầu sau trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0 tại vòng loại Asian Cup trên sân Bukit Jalil hồi tháng 6.2025. Một ngày sau đó, FIFA nhận được đơn khiếu nại tố cáo FAM sử dụng hồ sơ không hợp lệ khi đăng ký 7 cầu thủ nhập tịch gốc Nam Mỹ và châu Âu. Chi tiết án phạt của FIFA chỉ ra rằng ông/bà của các cầu thủ này không sinh ra tại Malaysia nhưng hồ sơ lại giả mạo nơi sinh để hợp thức hóa nguồn gốc Malaysia của 7 cầu thủ.

Ủy ban độc lập sẽ điều tra về quá trình xác minh giấy tờ nhập tịch các cầu thủ ẢNH: REUTERS

Cuối tháng 9.2025, FIFA công bố án phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương khoảng 11,8 tỉ đồng), trong khi các cầu thủ gồm Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazabal bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (tương đương khoảng 66 triệu đồng) và đình chỉ thi đấu 12 tháng vì sai phạm trong quá trình đăng ký nhập tịch Malaysia.

Vụ việc này gây chấn động bóng đá Malaysia, bởi những cầu thủ trên được xem là "niềm hy vọng" trong kế hoạch nâng tầm đội tuyển quốc gia thông qua chính sách nhập tịch cầu thủ nước ngoài có gốc gác tổ tiên tại Malaysia.

Theo giải trình ban đầu của FAM, vụ việc xuất phát từ một sai sót hành chính, khi một nhân viên đã vô tình tải lên bản tài liệu từ người đại diện cầu thủ thay vì bản chính thức do Cục Đăng ký quốc gia Malaysia (NRD) cấp.

Thái tử Johor: ‘Ai đó ở Việt Nam đã gửi đơn khiếu nại lên FIFA’

Tổng thư ký FAM Noor Azman Rahman, người chịu trách nhiệm về công tác đăng ký, đã bị đình chỉ công tác trong khi chờ kết quả điều tra. FAM cũng đã nộp đơn kháng cáo chính thức lên FIFA, và quyết định cuối cùng dự kiến được công bố vào ngày 30.10.