Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

FIFA ASEAN Cup sẽ khai tử AFF Cup, hay cả 2 giải cùng diễn ra?

Giang Lao
Giang Lao
27/10/2025 08:34 GMT+7

Báo chí khu vực Đông Nam Á đã có những phản ứng đầu tiên sau khi FIFA công bố sẽ tổ chức một giải đấu mới có sự tham gia của tất cả 11 quốc gia ở ASEAN, vậy AFF Cup sẽ ra sao?

Cả 2 giải cùng được tổ chức, hay AFF Cup thành phiên bản FIFA ASEAN Cup?

FIFA ASEAN Cup ra đời là kết quả của sự hợp tác giữa Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) và khối ASEAN (các nước khu vực Đông Nam Á), sau lễ ký kết Biên bản ghi nhớ ASEAN-FIFA, nhân dịp Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur ngày 26.10.

FIFA ASEAN Cup sẽ khai tử AFF Cup, hay cả 2 giải cùng diễn ra?- Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam là đương kim vô địch AFF Cup, sẽ có hội chinh phục thêm ngôi vô địch FIFA ASEAN Cup sắp ra đời

Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino cho biết giải đấu được tạo ra nhằm thổi luồng sinh khí mới vào bóng đá trong khu vực, đồng thời là biểu tượng cho sự đoàn kết của các quốc gia ASEAN thông qua môn thể thao phổ biến nhất thế giới.

"Điều này sẽ có tác động không chỉ đến khu vực Đông Nam Á mà còn trên toàn thế giới", ông Gianni Infantino nhấn mạnh khi trao đổi với các phóng viên sau lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) về phát triển bóng đá giữa ASEAN và FIFA.

Bản ghi nhớ trước đó giữa FIFA và ASEAN đã được ký kết vào tháng 11.2019 tại Bangkok, Thái Lan. Ông Infantino mô tả bản ghi nhớ giữa FIFA và 11 quốc gia thành viên ASEAN là "rất đặc biệt".

"Số 11 mang tính biểu tượng trong thế giới bóng đá, bởi mỗi đội bóng đều có 11 cầu thủ. Giải đấu này nhằm mục đích tạo nên một cú hích thực sự cho bóng đá với sự góp mặt của những cầu thủ xuất sắc nhất trong khuôn khổ lịch thi đấu quốc tế của FIFA, để bóng đá không chỉ tạo nên sức ảnh hưởng trong khu vực mà còn tỏa sáng trên toàn thế giới. Bóng đá kết nối thế giới, và chúng tôi đang cùng nhau kết nối thế giới với 11 quốc gia ASEAN hiện tại. FIFA ASEAN Cup sẽ là một thành công lớn trong khu vực", ông Gianni Infantino khẳng định.

Sự ra đời của FIFA ASEAN Cup trong thời gian tới, và được mô tả sẽ có hình thức tổ chức thi đấu giống như giải FIFA Arab Cup rất thành công. Tuy nhiên, liệu giải đấu mới của FIFA tổ chức này có ảnh hưởng tới một giải khu vực khác tại Đông Nam Á lâu nay là AFF Cup hay không, hiện vẫn chưa rõ.

FIFA ASEAN Cup sẽ khai tử AFF Cup, hay cả 2 giải cùng diễn ra?- Ảnh 2.

Đội tuyển Indonesia kỳ vọng lớn vào FIFA ASEAN Cup, vì họ sẽ được triệu tập những ngôi sao nhập tịch tốt nhất trở về thi đấu

Ảnh: Reuters

Nhà báo, chuyên gia bình luận bóng đá khu vực lâu năm, Rhysh Roshan Rai thắc mắc: "FIFA ASEAN Cup cũng sẽ giống như AFF Cup? Hay chỉ là AFF Cup được tổ chức trong thời gian FIFA Days để các cầu thủ được CLB cho phép trở về đội tuyển thi đấu? 

Tôi nghĩ đó là sẽ giải đấu thứ hai (AFF Cup diễn ra trong lịch FIFA Days và sẽ do FIFA cùng AFF (Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á) tổ chức. Tôi không chắc là sẽ có đủ điều kiện để tổ chức cả 2 giải vô địch Đông Nam Á. Không biết các giải đấu này sẽ diễn ra như thế nào".

Trong khi đó, nhà báo Deepanraj Ganesan của The Straits Times (Singapore) bày tỏ: "Nếu FIFA ASEAN Cup ra đời và chính thức được tổ chức thi đấu theo tiêu chuẩn FIFA, giải AFF Cup có thể bị xóa sổ. Vì vậy, tôi cũng đặt câu hỏi rằng, FIFA ASEAN Cup liệu sẽ có ý nghĩa gì đối với AFF Cup?".

Nhà báo T.Avineshwaran của The Star (Malaysia) thì lại rất kỳ vọng vào FIFA ASEAN Cup sẽ thổi luồng gió mới làm thay đổi hoàn toàn bóng đá khu vực, vốn lâu nay chỉ tập trung vào AFF Cup, và giải đấu lại không nằm trong lịch FIFA Days luôn làm khó các đội tuyển cũng như mục tiêu tham dự.

"FIFA sẽ tham vấn tất cả các bên liên quan đến bóng đá của khu vực, bao gồm Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), AFF và các liên đoàn thành viên FIFA của các quốc gia thành viên khối ASEAN, với thể thức chính thức của giải đấu sẽ được hoàn thiện trong thời gian tới. Đây là một tin tốt lành, rất đáng được mong chờ. Hy vọng giải đấu này sẽ tạo cú hích mới cho sự phát triển bóng đá khu vực", nhà báo T.Avineshwaran đánh giá.

Báo chí Indonesia cũng cực kỳ háo hức với sự ra đời của FIFA ASEAN Cup, cho rằng đây là cơ hội rất lớn để đội tuyển nước này sẽ vô địch giải đấu khu vực Đông Nam Á. Do giải AFF Cup lâu nay đội tuyển Indonesia không thể triệu tập các cầu thủ nhập tịch xuất sắc nhất trở về thi đấu, vì giải không nằm trong FIFA Days. 

Vì vậy, khi FIFA ASEAN Cup ra đời và nằm trong khuôn khổ lịch thi đấu quốc tế của FIFA, Indonesia có lẽ là đội mừng nhất trong khu vực, do họ có thể gọi về đội hình cực mạnh với hàng loạt cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan như Jay Idzes (CLB Sassuolo, Ý), Calvin Verdonk (Lille, Pháp), Kevin Diks (Borussia Monchengladbach, Đức) và Emil Audero (Cremonese, Ý)…

Tin liên quan

Real Madrid đánh bại Barca ở ‘Siêu kinh điển’: Mbappe cực hay, VAR gây tranh cãi

Real Madrid đánh bại Barca ở ‘Siêu kinh điển’: Mbappe cực hay, VAR gây tranh cãi

Tối 26.10, sự tỏa sáng của Mbappe giúp Real Madrid đánh bại Barca 2-1 ở trận ‘Siêu kinh điển’ thuộc vòng 10 La Liga 2025 - 2026. Trận đấu này cũng gây ra nhiều tranh cãi khi tổ VAR đã bỏ qua nhiều tình huống quan trọng trong hiệp 1.

Man City bại trận vì 'quái vật' Haaland mất tích, Arsenal bứt tốc bỏ xa Liverpool

Tình thế đảo ngược với M.U và Liverpool

Khám phá thêm chủ đề

AFF Cup FIFA AFC AFF bóng đá Đông Nam Á
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận