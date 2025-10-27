FIFA ASEAN Cup sẽ khai tử AFF Cup, hay cả 2 giải cùng diễn ra?

Cả 2 giải cùng được tổ chức, hay AFF Cup thành phiên bản FIFA ASEAN Cup?

FIFA ASEAN Cup ra đời là kết quả của sự hợp tác giữa Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) và khối ASEAN (các nước khu vực Đông Nam Á), sau lễ ký kết Biên bản ghi nhớ ASEAN-FIFA, nhân dịp Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur ngày 26.10.

Đội tuyển Việt Nam là đương kim vô địch AFF Cup, sẽ có hội chinh phục thêm ngôi vô địch FIFA ASEAN Cup sắp ra đời Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino cho biết giải đấu được tạo ra nhằm thổi luồng sinh khí mới vào bóng đá trong khu vực, đồng thời là biểu tượng cho sự đoàn kết của các quốc gia ASEAN thông qua môn thể thao phổ biến nhất thế giới.

"Điều này sẽ có tác động không chỉ đến khu vực Đông Nam Á mà còn trên toàn thế giới", ông Gianni Infantino nhấn mạnh khi trao đổi với các phóng viên sau lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) về phát triển bóng đá giữa ASEAN và FIFA.

Bản ghi nhớ trước đó giữa FIFA và ASEAN đã được ký kết vào tháng 11.2019 tại Bangkok, Thái Lan. Ông Infantino mô tả bản ghi nhớ giữa FIFA và 11 quốc gia thành viên ASEAN là "rất đặc biệt".

"Số 11 mang tính biểu tượng trong thế giới bóng đá, bởi mỗi đội bóng đều có 11 cầu thủ. Giải đấu này nhằm mục đích tạo nên một cú hích thực sự cho bóng đá với sự góp mặt của những cầu thủ xuất sắc nhất trong khuôn khổ lịch thi đấu quốc tế của FIFA, để bóng đá không chỉ tạo nên sức ảnh hưởng trong khu vực mà còn tỏa sáng trên toàn thế giới. Bóng đá kết nối thế giới, và chúng tôi đang cùng nhau kết nối thế giới với 11 quốc gia ASEAN hiện tại. FIFA ASEAN Cup sẽ là một thành công lớn trong khu vực", ông Gianni Infantino khẳng định.

Sự ra đời của FIFA ASEAN Cup trong thời gian tới, và được mô tả sẽ có hình thức tổ chức thi đấu giống như giải FIFA Arab Cup rất thành công. Tuy nhiên, liệu giải đấu mới của FIFA tổ chức này có ảnh hưởng tới một giải khu vực khác tại Đông Nam Á lâu nay là AFF Cup hay không, hiện vẫn chưa rõ.

Đội tuyển Indonesia kỳ vọng lớn vào FIFA ASEAN Cup, vì họ sẽ được triệu tập những ngôi sao nhập tịch tốt nhất trở về thi đấu Ảnh: Reuters

Nhà báo, chuyên gia bình luận bóng đá khu vực lâu năm, Rhysh Roshan Rai thắc mắc: "FIFA ASEAN Cup cũng sẽ giống như AFF Cup? Hay chỉ là AFF Cup được tổ chức trong thời gian FIFA Days để các cầu thủ được CLB cho phép trở về đội tuyển thi đấu?

Tôi nghĩ đó là sẽ giải đấu thứ hai (AFF Cup diễn ra trong lịch FIFA Days và sẽ do FIFA cùng AFF (Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á) tổ chức. Tôi không chắc là sẽ có đủ điều kiện để tổ chức cả 2 giải vô địch Đông Nam Á. Không biết các giải đấu này sẽ diễn ra như thế nào".

Trong khi đó, nhà báo Deepanraj Ganesan của The Straits Times (Singapore) bày tỏ: "Nếu FIFA ASEAN Cup ra đời và chính thức được tổ chức thi đấu theo tiêu chuẩn FIFA, giải AFF Cup có thể bị xóa sổ. Vì vậy, tôi cũng đặt câu hỏi rằng, FIFA ASEAN Cup liệu sẽ có ý nghĩa gì đối với AFF Cup?".

Nhà báo T.Avineshwaran của The Star (Malaysia) thì lại rất kỳ vọng vào FIFA ASEAN Cup sẽ thổi luồng gió mới làm thay đổi hoàn toàn bóng đá khu vực, vốn lâu nay chỉ tập trung vào AFF Cup, và giải đấu lại không nằm trong lịch FIFA Days luôn làm khó các đội tuyển cũng như mục tiêu tham dự.

"FIFA sẽ tham vấn tất cả các bên liên quan đến bóng đá của khu vực, bao gồm Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), AFF và các liên đoàn thành viên FIFA của các quốc gia thành viên khối ASEAN, với thể thức chính thức của giải đấu sẽ được hoàn thiện trong thời gian tới. Đây là một tin tốt lành, rất đáng được mong chờ. Hy vọng giải đấu này sẽ tạo cú hích mới cho sự phát triển bóng đá khu vực", nhà báo T.Avineshwaran đánh giá.

Báo chí Indonesia cũng cực kỳ háo hức với sự ra đời của FIFA ASEAN Cup, cho rằng đây là cơ hội rất lớn để đội tuyển nước này sẽ vô địch giải đấu khu vực Đông Nam Á. Do giải AFF Cup lâu nay đội tuyển Indonesia không thể triệu tập các cầu thủ nhập tịch xuất sắc nhất trở về thi đấu, vì giải không nằm trong FIFA Days.

Vì vậy, khi FIFA ASEAN Cup ra đời và nằm trong khuôn khổ lịch thi đấu quốc tế của FIFA, Indonesia có lẽ là đội mừng nhất trong khu vực, do họ có thể gọi về đội hình cực mạnh với hàng loạt cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan như Jay Idzes (CLB Sassuolo, Ý), Calvin Verdonk (Lille, Pháp), Kevin Diks (Borussia Monchengladbach, Đức) và Emil Audero (Cremonese, Ý)…