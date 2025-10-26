Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Man City bại trận vì 'quái vật' Haaland mất tích, Arsenal bứt tốc bỏ xa Liverpool

Văn Trình
Văn Trình
26/10/2025 23:36 GMT+7

Tối 26.10, Man City thi đấu thất vọng, nhận trận thua 0-1 trước Aston Villa ở trận đấu thuộc vòng 9 Ngoại hạng Anh 2025 - 2026. Trái ngược với Man City, Arsenal có 3 điểm để bay cao trên bảng xếp hạng.

Haaland "mất tích", Man City bại trận trên sân Aston Villa

Dù phải làm khách trên sân của Aston Villa nhưng Man City vẫn được đánh giá vượt trội. Trong 9 trận gần nhất, nửa xanh thành Manchester sở hữu thành tích bất bại, trong đó có đến 7 chiến thắng. Mục tiêu giành 3 điểm cũng được Man City thể hiện rõ khi HLV Pep Guardiola tung ra đội hình gần như mạnh nhất. Trong đó, ngôi sao số 1 Haaland vẫn là cầu thủ chơi cao nhất trên hàng công, nhận được sự chú ý lớn. 

Tuy nhiên, trong hiệp 1, Man City lại khiến nhiều CĐV thất vọng khi có màn trình thể hiện không tốt. Thậm chí, trong bài tường thuật trực tiếp, trang The Guardian (Anh) còn dùng từ "thảm họa" để mô tả lối đá của Man City. Giống những trận đấu gần đây, Man City vẫn khởi đầu chậm chạp, không thể kiểm soát bóng ở tuyến giữa. Suốt hiệp đấu đầu tiên, đội bóng của HLV Pep Guardiola chỉ có 2 lần sút bóng và không lần nào đi trúng đích. Kể từ đầu giải, đây chính thông số tệ nhất của Man City.

Ngoài việc hàng công chơi không tốt, hàng thủ Man City cũng nhiều lần thiếu tập trung, để các cầu thủ Aston Villa dứt điểm. Sau nhiều lần thoát thua may mắn, phút 19, lưới của Man City cũng phải rung lên. Người giúp Aston Villa dẫn trước 1-0 là hậu vệ Matty Cash với cú đá chân trái quyết đoán.

Man City bại trận vì 'quái vật' Haaland mất tích, Arsenal bứt tốc bỏ xa Liverpool - Ảnh 1.

Man City (trái) bế tắc trong việc xuyên thủng lưới Aston Villa

ẢNH: REUTERS

Sau giờ nghỉ, kịch bản vẫn không thay đổi khi Man City bế tắc trước hàng thủ dày đặc của Aston Villa. Đội khách cầm bóng khoảng 55% nhưng loay hoay để tìm đường vào khung thành đối thủ. Trong khi đó, Haaland dù được chờ đợi nhưng hoàn toàn “mất tích” trên sân. Dù đã tung ra 5 cú sút ở hiệp 2 nhưng Man City không một lần xuyên thủng lưới Aston Villa, phải thua trận 0-1.

Thua sốc trên sân Aston Villa, Man City bỏ lỡ cơ hội vươn lên vị trí nhì bảng. Hiện đội bóng của HLV Pep Guardiola có 16 điểm, xếp thứ 4. 

Eberechi Eze ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, giúp Arsenal có 3 điểm

Trên sân Emirates, Arsenal đụng độ đối thủ khó chịu Crystal Palace. Cũng giống Man City, Arsenal gặp nhiều khó khăn và gần như không thể tiếp cận vòng cấm đối thủ trong khoảng 30 phút đầu trận. Thậm chí, nếu những cầu thủ trên hàng công của Crystal Palace như Jean-Philippe Mateta, Ismaïla Sarr nắn nót hơn trong những pha phản công nhanh lưới của Arsenal đã phải rung lên từ sớm. 

Rất may cho Arsenal là giữa thời điểm bế tắc, cầu thủ được chờ đợi là Eberechi Eze đã tỏa sáng đúng lúc. Từ pha bóng lộn xộn ở phút 39, Eberechi Eze băng vào dũng mãnh, dứt điểm tung lưới đội bóng cũ. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của hiệp 1, giúp Arsenal bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn 1-0.

Man City bại trận vì 'quái vật' Haaland mất tích, Arsenal bứt tốc bỏ xa Liverpool - Ảnh 2.

Eberechi Eze sút tung lưới đội bóng cũ, giúp Arsenal dẫn trước sau hiệp 1

ẢNH: REUTERS

Sang hiệp 2, Arsenal kiểm soát hoàn toàn thế trận, có nhiều cơ hội ăn bàn hơn so với hiệp 1. Theo Sofascore, “Pháo thủ” sút thêm đến 7 lần ở hiệp đấu này, khiến khung thành Crystal Palace chao đảo. Tuy nhiên, những cầu thủ như Leandro Trossard, Viktor Gyökeres tỏ ra kém duyên và Arsenal không thể có thêm bàn thắng.

Đánh bại Crystal Palace 1-0, Arsenal kéo dài chuỗi trận thắng lên con số 7. Đội bóng thành London hiện có 22 điểm, xây chắc ngôi đầu Ngoại hạng Anh. Đáng chú ý, hiện Arsenal cũng đã hơn Liverpool - đội được giới chuyên môn đánh giá là đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho danh hiệu vô địch với họ mùa giải năm nay đến 7 điểm. 

 

Tin liên quan

Lộ tình trạng mới nhất của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA phạt: ‘Buồn và thất vọng’

Lộ tình trạng mới nhất của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA phạt: ‘Buồn và thất vọng’

Chiều 26.10, truyền thông Malaysia đã bất ngờ đề cập đến tình trạng hiện tại của nhóm cầu thủ nhập tịch vừa nhận án phạt từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA).

Bóng đá Indonesia vướng tin đồn thành lập liên đoàn riêng, AFC lập tức khiển trách

David Beckham bất ngờ nói sự thật về Messi khiến Ronaldo đau đớn

Khám phá thêm chủ đề

Arsenal pep guardiola Thành Manchester Crystal Palace HAALAND
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận