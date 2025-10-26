Man City bại trận vì 'quái vật' Haaland mất tích, Arsenal bứt tốc bỏ xa Liverpool

Haaland "mất tích", Man City bại trận trên sân Aston Villa

Dù phải làm khách trên sân của Aston Villa nhưng Man City vẫn được đánh giá vượt trội. Trong 9 trận gần nhất, nửa xanh thành Manchester sở hữu thành tích bất bại, trong đó có đến 7 chiến thắng. Mục tiêu giành 3 điểm cũng được Man City thể hiện rõ khi HLV Pep Guardiola tung ra đội hình gần như mạnh nhất. Trong đó, ngôi sao số 1 Haaland vẫn là cầu thủ chơi cao nhất trên hàng công, nhận được sự chú ý lớn.

Tuy nhiên, trong hiệp 1, Man City lại khiến nhiều CĐV thất vọng khi có màn trình thể hiện không tốt. Thậm chí, trong bài tường thuật trực tiếp, trang The Guardian (Anh) còn dùng từ "thảm họa" để mô tả lối đá của Man City. Giống những trận đấu gần đây, Man City vẫn khởi đầu chậm chạp, không thể kiểm soát bóng ở tuyến giữa. Suốt hiệp đấu đầu tiên, đội bóng của HLV Pep Guardiola chỉ có 2 lần sút bóng và không lần nào đi trúng đích. Kể từ đầu giải, đây chính thông số tệ nhất của Man City.

Ngoài việc hàng công chơi không tốt, hàng thủ Man City cũng nhiều lần thiếu tập trung, để các cầu thủ Aston Villa dứt điểm. Sau nhiều lần thoát thua may mắn, phút 19, lưới của Man City cũng phải rung lên. Người giúp Aston Villa dẫn trước 1-0 là hậu vệ Matty Cash với cú đá chân trái quyết đoán.

Man City (trái) bế tắc trong việc xuyên thủng lưới Aston Villa ẢNH: REUTERS

Sau giờ nghỉ, kịch bản vẫn không thay đổi khi Man City bế tắc trước hàng thủ dày đặc của Aston Villa. Đội khách cầm bóng khoảng 55% nhưng loay hoay để tìm đường vào khung thành đối thủ. Trong khi đó, Haaland dù được chờ đợi nhưng hoàn toàn “mất tích” trên sân. Dù đã tung ra 5 cú sút ở hiệp 2 nhưng Man City không một lần xuyên thủng lưới Aston Villa, phải thua trận 0-1.

Thua sốc trên sân Aston Villa, Man City bỏ lỡ cơ hội vươn lên vị trí nhì bảng. Hiện đội bóng của HLV Pep Guardiola có 16 điểm, xếp thứ 4.

Eberechi Eze ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, giúp Arsenal có 3 điểm

Trên sân Emirates, Arsenal đụng độ đối thủ khó chịu Crystal Palace. Cũng giống Man City, Arsenal gặp nhiều khó khăn và gần như không thể tiếp cận vòng cấm đối thủ trong khoảng 30 phút đầu trận. Thậm chí, nếu những cầu thủ trên hàng công của Crystal Palace như Jean-Philippe Mateta, Ismaïla Sarr nắn nót hơn trong những pha phản công nhanh lưới của Arsenal đã phải rung lên từ sớm.

Rất may cho Arsenal là giữa thời điểm bế tắc, cầu thủ được chờ đợi là Eberechi Eze đã tỏa sáng đúng lúc. Từ pha bóng lộn xộn ở phút 39, Eberechi Eze băng vào dũng mãnh, dứt điểm tung lưới đội bóng cũ. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của hiệp 1, giúp Arsenal bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn 1-0.

Eberechi Eze sút tung lưới đội bóng cũ, giúp Arsenal dẫn trước sau hiệp 1 ẢNH: REUTERS

Sang hiệp 2, Arsenal kiểm soát hoàn toàn thế trận, có nhiều cơ hội ăn bàn hơn so với hiệp 1. Theo Sofascore, “Pháo thủ” sút thêm đến 7 lần ở hiệp đấu này, khiến khung thành Crystal Palace chao đảo. Tuy nhiên, những cầu thủ như Leandro Trossard, Viktor Gyökeres tỏ ra kém duyên và Arsenal không thể có thêm bàn thắng.

Đánh bại Crystal Palace 1-0, Arsenal kéo dài chuỗi trận thắng lên con số 7. Đội bóng thành London hiện có 22 điểm, xây chắc ngôi đầu Ngoại hạng Anh. Đáng chú ý, hiện Arsenal cũng đã hơn Liverpool - đội được giới chuyên môn đánh giá là đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho danh hiệu vô địch với họ mùa giải năm nay đến 7 điểm.