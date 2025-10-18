Chelsea khiến HLV Postecoglou bị sa thải sau… 39 ngày, 'quái vật' Haaland cứu rỗi Man City

Chelsea thắng đậm

Ở trận gặp Chelsea, Nottingham Forest được thi đấu trên sân nhà. Các học trò của HLV Ange Postecoglou có hiệp 1 kiên cường, cầm chân đối thủ 0-0. Tuy nhiên, sang hiệp 2, Nottingham Forest lại thi đấu bạc nhược và để thủng lưới đến 3 lần. Pedro Neto, Josh Acheampong và Reece James là những cầu thủ đã chọc thủng lưới Nottingham Forest ở trận này, giúp Chelsea có 3 điểm.

Chelsea dễ dàng đánh bại Nottingham Forest ẢNH: REUTERS

Trận thua 0-3 trước Chelsea khiến Nottingham Forest rơi xuống vị trí thứ 17 ở Ngoại hạng Anh. Chỉ sau 18 phút sau trận thua này, Nottingham Forest cũng thông báo chính thức sa thải HLV Ange Postecoglou. Tính từ lúc ký kết hợp đồng, HLV Ange Postecoglou dẫn dắt Nottingham Forest 7 trận và không giành chiến thắng ở bất kỳ trận đấu nào.

"CLB Nottingham Forest xác nhận sau một loạt kết quả và màn trình diễn đáng thất vọng, HLV Ange Postecoglou đã bị miễn nhiệm chức vụ HLV trưởng, quyết định có hiệu lực ngay lập tức. CLB sẽ không đưa ra thêm bình luận nào vào lúc này", thông báo được Nottingham Forest đưa ra.

Việc Nottingham Forest sa thải HLV Nottingham Forest cũng khiến nhiều người bất ngờ khi nhà cầm quân người Úc chỉ có đúng 39 ngày làm việc. Trước đó 1 ngày, ông Ange Postecoglou còn tuyên bố rằng nếu Nottingham Forest cho ông thêm thời gian, Nottingham Forest chắc chắn sẽ có ít nhất 1 danh hiệu.

Trái ngược với phong độ tệ hại của Nottingham Forest, Chelsea tiếp tục bay cao trên bảng xếp hạng. Thầy trò HLV Enzo Maresca hiện có 14 điểm, tạm đứng thứ 5. Đồng thời, “The Blues” cũng có trận thắng thứ 3 liên tiếp trên mọi đấu trường.

HLV Ange Postecoglou bị sa thải chỉ sau 39 ngày làm việc ẢNH: REUTERS

Haaland lập cú đúp, giúp Man City có 3 điểm

Trên sân Etihad, Man City gặp đối thủ khó chịu Everton. Cũng giống nhiều trận đấu trước, trong hiệp 1 Man City thi đấu với nhịp độ rất chậm, không có nhiều cơ hội nguy hiểm. Hàng công đội chủ nhà pressing yếu ớt, không thể làm khó Everton. Trong khi đó, hàng tiền vệ với những Tijjani Reijnders, Nicolás González không thể mang đến sự đột biến nào. Không những bế tắc khi tấn công, Man City còn nhiều lần thót tim khi Everton phản công. Ở phút 40, nếu thủ thành Gianluigi Donnarumma không chơi xuất thần, lưới của Man City đã phải rung lên.

Hiệp 2 vẫn không có nhiều thay đổi khi Man City bế tắc. Dù vậy, giữa thời điểm khó khăn, “quái vật” Haaland một lần nữa lại lên tiếng, đánh đầu đẳng cấp ở phút 58 để mở tỷ số trận đấu. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 63, tiền đạo người Na Uy tiếp tục điền tên lên bảng tỷ số, giúp Man City dẫn 2-0.

Haaland tiếp tục tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, giúp Man City có 3 điểm ẢNH: REUTERS

Nhưng sau 2 bàn thắng của Haaland, Man City vẫn không thể cải thiện được thế trận. Đội bóng của HLV Pep Guardiola cầm bóng gấp 3 lần đối thủ (75%) nhưng chỉ có thêm 3 lần sút trúng đích, không thể ghi thêm bàn.

Đánh bại Everton 2-0, Man City có 16 điểm sau 8 trận. Nửa xanh thành Manchester cũng tạm vượt mặt Arsenal, vươn lên dẫn đầu vì có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Phía đối diện, trận thua Man City khiến Everton chỉ có 11 điểm sau 8 trận, đứng thứ 9.