Tình thế đảo ngược với M.U và Liverpool

M.U DẦN ĐI VÀO "QUỸ ĐẠO"

Sau loạt trận đêm 25.10 và rạng sáng 26.10 (giờ VN), M.U có mặt trong tốp 4 với 16 điểm nhờ chiến thắng 4-2 trước Brighton. Trong khi đó, Liverpool tụt xuống vị trí thứ 6 khi bị Brentford đánh bại 3-2, đang kém M.U 1 điểm. Lần đầu tiên kể từ tháng 2.2024, M.U mới giành được 3 trận thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Liverpool đang trượt dài với 4 trận thua liền mạch, một trong những chuỗi trận tệ nhất lịch sử CLB.

Từ người đứng trên "bờ vực", có nguy cơ bị sa thải, HLV Ruben Amorim đã tìm ra công thức chiến thắng cho đội chủ sân Old Trafford. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn kiên định với triết lý bóng đá mà mình theo đuổi, chỉ khác là ông có những lựa chọn nhân sự phù hợp hơn để giúp M.U trở lại mạnh mẽ. Trong khung gỗ, Lammens tạo ra sự an toàn, hơn hẳn những gì mà Onana hay Bayindir thể hiện. Ở trung tâm hàng phòng ngự, De Ligt sắm vai thủ lĩnh, còn Maguire, Yoro… cũng thể hiện rất tốt. Casemiro, Bruno cải thiện phong độ, giúp M.U thường xuyên kiểm soát tốt tuyến giữa. Việc lựa chọn Diallo đá hậu vệ cánh cũng mang đến sự hiệu quả.

Mbeumo (giữa) thăng hoa, góp công lớn trong chuỗi 3 trận thắng của M.U ẢNH: REUTERS

Còn trên hàng công, 2 tân binh Cunha - Mbeumo mang đến sự bùng nổ. Cunha mới có bàn thắng đầu tiên cho M.U, nhưng đóng góp của anh lớn hơn rất nhiều nhờ khả năng di chuyển thông minh, tinh thần thi đấu nhiệt huyết. Trong khi đó, Mbeumo đã có 5 pha lập công, đang là chân sút số 1 của "Quỷ đỏ". Bộ đôi này cũng luôn pressing rất quyết liệt, khiến các đối thủ của M.U gặp khó khăn trong khâu triển khai tấn công từ sân nhà. Quan trọng hơn hết, tinh thần thi đấu, sự tự tin của cả tập thể M.U đang ở trạng thái tốt nhất. Điều này giúp thầy trò HLV Amorim dần trở lại mạnh mẽ, dù vẫn còn một số điểm yếu.

Jamie Redknapp, cựu tuyển thủ Anh khen ngợi M.U: "Họ đã có 3 chiến thắng ấn tượng. Tôi nghĩ M.U đã chơi bình tĩnh hơn, kiểm soát tốt hơn. M.U từng nhận rất nhiều lời chỉ trích trong khâu chuyển nhượng, nhưng hiện tại họ đang làm tốt hơn. Mbeumo và Cunha đang thăng hoa và cứ như khoác áo M.U từ lâu rồi". Có thể nói, M.U dần để lại những tháng ngày ảm đạm ở sau lưng.

L IVERPOOL LẠC LỐI

Trong khi đó, đại kình địch của M.U là Liverpool lại có những bước chệch choạc. Sau 5 trận thắng liên tiếp hồi đầu mùa, "Lữ đoàn đỏ" dần bộc lộ điểm yếu và để đối thủ khai thác triệt để. Liverpool quá dễ bị khắc chế. Đối thủ của họ chỉ cần chơi phòng ngự chặt, kỷ luật, bịt kít khu trung lộ và sẵn sàng tung ra những đường rót bóng dài sau lưng hàng thủ Liverpool là có cơ hội rất lớn giành chiến thắng. Sau thất bại trước Brentford, HLV Slot thừa nhận ông vẫn chưa tìm ra lời giải khi đối thủ áp dụng lối đá này.

Nguyên nhân chính đến từ việc Liverpool không còn sức khoan phá mạnh mẽ ở 2 biên, điểm mạnh nhất của họ. Trước đó, đội chủ sân Anfield khiến cả châu Âu phải ái ngại khi sở hữu 2 cặp hậu vệ biên - tiền đạo cánh cực hay là Robertson - Diaz/Mane (cánh trái) và Alexander-Arnold - Salah (cánh phải). Tuy nhiên, khi Alexander-Arnold, Diaz, Mane đã rời đội, Salah, Robertson xuống phong độ, còn các nhân tố thay thế như Gakpo, Kerkez, Bradley, Frimpong chưa đạt được chất lượng như những người tiền nhiệm, Liverpool gần như "liệt cánh".

Đó là lý do Liverpool đang phải tấn công trung lộ nhiều hơn. HLV Slot đã chiêu mộ các tân binh đắt giá như Wirtz, Isak, Ekitike để phục vụ cho lối chơi này nhưng hiệu quả chưa đạt kỳ vọng. Khi đối thủ bố trí hàng phòng ngự 2 lớp, tập trung nhiều nhân sự trước vòng cấm địa, những ngôi sao tấn công của Liverpool bế tắc. Các cầu thủ này vẫn cần thêm thời gian để hòa nhập, ăn ý với nhau hơn. Một điều nữa, Liverpool đang phòng ngự khá tệ, đặc biệt là ở những tình huống cố định và bóng bổng. HLV Slot cho biết: "Có lẽ chúng tôi đã không làm tốt ở một số điểm cơ bản. Quá nhiều tình huống tranh chấp tay đôi thất bại, quá nhiều lần không kiểm soát được bóng 2. Đó là những điều chúng tôi cần phải cải thiện".

Liverpool vẫn đang là đương kim vô địch Ngoại hạng Anh, là ứng cử viên vô địch ở những giải đấu mà họ tham dự. Tuy nhiên, nếu không sớm khắc phục được các vấn đề còn tồn đọng, thầy trò HLV Slot sẽ phải đối mặt với nguy cơ trắng tay. Còn với M.U, họ có thể mơ đến những danh hiệu nếu duy trì được đà tiến bộ.