Real Madrid đánh bại Barca ở ‘Siêu kinh điển’: Mbappe cực hay, VAR gây tranh cãi

Hiệp 1 “Siêu kinh điển” đầy tranh cãi

Trước khi trận “Siêu kinh điển" diễn ra, Real Madrid là đội đang xếp đầu La Liga với 25 điểm sau 9 vòng đấu. Dù vậy, khoảng cách giữa họ và Barca hoàn toàn có thể bị san lấp nếu thất bại ở trận đấu diễn ra tối 26.10. Với tính chất quan trọng của trận đấu, ban huấn luyện lẫn ban lãnh đạo “Kền kền trắng” đã làm nhiều việc để thúc đẩy tinh thần các cầu thủ trong đội. Thậm chí, khi trận đấu bắt đầu, Ban tổ chức sân Bernabeu còn đóng vòm để tạo ra bầu không khí cuồng nhiệt, cổ vũ thầy trò HLV Xabi Alonso.

Những việc làm này của Real Madrid cũng phát huy tác dụng khi họ có lợi thế dẫn 2-1 sau hiệp đấu đầu tiên. Mbappe và Jude Bellingham là những cầu thủ mang về niềm vui cho Real Madrid với các bàn thắng ở lần phút 22 và 43. Phía đối diện, Fermín López giúp Barca có bàn thắng ở phút 38.

Real Madrid (áo trắng) dẫn trước Barca sau hiệp 1 ẢNH: REUTERS

Ngoài 3 bàn thắng, hiệp 1 trận “Siêu kinh điển” cũng gây ra nhiều tranh cãi vì những quyết định của tổ VAR. Ngay ở phút thứ 5, Barca đã được hưởng phạt đền khi Yamal bị Vinicius phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, tổ VAR vào cuộc, cho rằng Yamal cố tình ăn vạ và trọng tài chính nhanh chóng thay đổi quyết định, hủy bỏ quả phạt đền của Barca. Chỉ 10 phút sau, tranh cãi thứ 2 lại đến khi siêu phẩm từ ngoài vòng cấm của Mbappe bị từ chối vì trọng tài báo lỗi việt vị. Lần này, tổ VAR lại gây khó hiểu khi không vào cuộc, khiến CĐV trên sân Bernabeu bức xúc và liên tục huýt sáo.

Tuy nhiên, những tranh cãi vẫn chưa dừng lại ở đó. Phút 43 - thời điểm Jude Bellingham nâng tỷ số lên thành 2-1 cho Real Madrid trận đấu bắt đầu nóng lên. Ở tình huống này, nhiều cầu thủ Barca phản ứng dữ dội vì cho rằng Dean Huijsen đã phạm lỗi với Pau Cubarsí, giúp Jude Bellingham có khoảng trống để thoải mái dứt điểm. Dù vậy, tổ VAR vẫn không vào cuộc và bàn thắng vẫn được công nhận.

“Trận đấu tâm điểm giữa Real Madrid và Barca có tốc độ quá nhanh, khiến nhiều người không thể rời mắt. Đặc biệt, những quyết định của tổ trọng tài và VAR như vở kịch, đầy tranh cãi”, tờ Marca bình luận.

Pha bóng khiến cầu thủ Barca tranh cãi dữ dội trong hiệp 1 nhưng VAR đã không vào cuộc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sau những tranh cãi ở hiệp 1, Real Madrid và Barca vẫn thi đấu đầy tốc độ, chơi ăn miếng trả miếng ở hiệp 2. Xét về số cơ hội, Real Madrid là người nhỉnh hơn Barca: 12 so với 7. Dù vậy, Vinicius hay Jude Bellingham tỏ ra vội vàng, khiến những cơ hội của Real Madrid trôi qua một cách đáng tiếc. Thậm chí, phút 52, Kylian Mbappe còn bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số cho Real Madrid khi thực hiện không thành công quả phạt đền.

Phía đối diện, Barca chủ yếu tấn công ở hai hành lang cánh. Ở cánh phải, Yamal được dồn bóng nhưng chân sút trẻ người Tây Ban Nha lại thi đấu thất vọng, không có bất kỳ sút nguy hiểm nào. Trong khi đó, những pha đi bóng của Rashford ở cánh trái không thể làm khó được hàng thủ được tổ chức tốt của Real Madrid. Trong 7 cú sút ở hiệp 2, Barca chỉ sút trúng đích 2 lần và đều không thể thắng được thủ thành Thibaut Courtois. Cuối trận, đội khách còn chơi tất tay, đưa cả hậu vệ Ronald Araújo lên tấn công nhưng vẫn bất lực trong việc xuyên thủng lưới Real Madrid, phải thua trận 1-2. Tệ hơn cho Barca, ở phút 90+10, Pedri còn nhận thẻ đỏ, dẫn đến màn tranh cãi giữa ban huấn luyện hai đội phía ngoài sân.

Barca không thể xuyên thủng lưới Real Madrid ở hiệp 2 ẢNH: REUTERS

Bại trận 1-2 trước Real Madrid, Barca chỉ có 22 điểm sau 10 vòng đấu, xếp thứ 2 tại La Liga. Tuy nhiên, khoảng cách giữa họ và đội xếp thứ 3 là Villarreal giờ đây chỉ còn là 2 điểm. Phía đối diện, Real Madrid có 27 điểm, tiếp tục giữ ngôi đầu. Kể từ đầu giải, thầy trò HLV Xabi Alonso vẫn đang giữ thành tích bất bại: 9 trận thắng, 1 trận hòa.