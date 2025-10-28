Ngoại hạng Anh bất ngờ nối tiếp bất ngờ

A RSENAL QUÁ ĐỈNH

Chỉ có một điều chắc chắn trong giai đoạn này, Arsenal củng cố rất vững chắc ngôi đầu bảng, thực sự trở thành ứng viên vô địch rõ ràng nhất. Và khi Arsenal chiến thắng, một lần nữa người ta lại phải bàn về hai điểm mạnh rất đặc trưng ở đội bóng do HLV Mikel Arteta dẫn dắt là hàng phòng thủ bất khả xâm phạm và vũ khí sút phạt ngày càng đặc sắc.

Aston Villa gây bất ngờ lớn khi hạ gục Man Xanh ẢNH: REUTERS

Trận thắng Crystal Palace 1-0 mới đây là trận thứ 5 liên tiếp tính chung mọi giải Arsenal giữ nguyên mành lưới. Eberechi Eze ghi bàn duy nhất từ tình huống sút phạt trong hiệp đầu. Và Arsenal chỉ cần làm nốt phần việc đơn giản còn lại là không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Ở 4 trận gần đây nhất tại giải Ngoại hạng và Champions League, Arsenal chỉ phải đối diện với 2 cú sút chính xác. Còn trong 13 trận kể từ đầu mùa, Arsenal chỉ mới thủng lưới 3 bàn - thành tích phòng ngự tốt nhất trong toàn bộ lịch sử CLB này.

Trong những lúc thành công trước đây, Arsenal luôn bị ngờ vực bởi đặc điểm thiếu ổn định. Giờ thì ngược lại, khi khả năng rất cao là họ sẽ tiếp tục dẫn đầu cho đến sau loạt trận FIFA Days giữa tháng 11. Khoảng cách với đội nhì bảng hiện là 4 điểm. Điều đáng nói đội nhì bảng hiện thời chỉ là Bournemouth.

L Ạ LÙNG TỐP 4

Mùa trước, Bournemouth trụ hạng an toàn, đứng ở giữa bảng chủ yếu nhờ hàng phòng ngự vững chắc. Trong mùa hè 2025, Bournemouth phải chia tay hàng loạt trụ cột phòng ngự như thủ môn Kepa (mùa này ở Arsenal), các hậu vệ Milos Kerkez (sang Liverpool), Dean Huijsen (Real Madrid), Illia Zabarnyi (PSG). Vậy mà bây giờ họ lại vươn lên nhì bảng, là đội thua ít nhất giải. Bournemouth chỉ mới thua 1 trận (bằng Arsenal). Và ở trận thua duy nhất ấy họ đã giữ được tỷ số hòa đến phút 88 trước Liverpool.

Ngoài Bournemouth và Arsenal, trong tốp 4 hiện thời còn có Tottenham (chưa từng VĐQG kể từ sau năm 1961, mùa trước đứng ngay trên nhóm rớt hạng), và đội vừa thăng hạng Sunderland. Vòng đấu vừa qua là lần đầu tiên trong vòng 5 năm, cả 3 đội bóng vừa thăng hạng tại Anh đồng loạt chiến thắng. Đó là Sunderland (thắng 2-1 trên sân Chelsea), Burnley (thắng 3-2 trên sân Wolverhampton) và Leeds (thắng West Ham 2-1).

Aston Villa cũng gây bất ngờ khi thắng Man.City 1-0, qua đó chấm dứt luôn mạch ghi bàn của Erling Haaland bên phía "Man Xanh". Villa là đội đầu tiên sau gần 100 năm trên quê hương bóng đá không thắng trong 5 vòng đấu đầu, rồi lại thắng liền 4 trận ở giải VĐQG (trước đó là đội Preston trong thập niên 1930).