Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Ngoại hạng Anh bất ngờ nối tiếp bất ngờ

Kinh Thi
Kinh Thi
28/10/2025 02:00 GMT+7

Bournemouth leo lên vị trí nhì bảng trong khi đội mới thăng hạng Sunderland đứng ở tốp 4. Chiều ngược lại, Man.City nối gót Chelsea và Liverpool trong vai kẻ bại trận. Giải Ngoại hạng Anh mùa này vốn đã đầy ắp bất ngờ, riêng vòng 9 vừa qua thì tiến đến cao trào.

ARSENAL QUÁ ĐỈNH

Chỉ có một điều chắc chắn trong giai đoạn này, Arsenal củng cố rất vững chắc ngôi đầu bảng, thực sự trở thành ứng viên vô địch rõ ràng nhất. Và khi Arsenal chiến thắng, một lần nữa người ta lại phải bàn về hai điểm mạnh rất đặc trưng ở đội bóng do HLV Mikel Arteta dẫn dắt là hàng phòng thủ bất khả xâm phạm và vũ khí sút phạt ngày càng đặc sắc.

Ngoại hạng Anh bất ngờ nối tiếp bất ngờ- Ảnh 1.

Aston Villa gây bất ngờ lớn khi hạ gục Man Xanh

ẢNH: REUTERS

Trận thắng Crystal Palace 1-0 mới đây là trận thứ 5 liên tiếp tính chung mọi giải Arsenal giữ nguyên mành lưới. Eberechi Eze ghi bàn duy nhất từ tình huống sút phạt trong hiệp đầu. Và Arsenal chỉ cần làm nốt phần việc đơn giản còn lại là không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Ở 4 trận gần đây nhất tại giải Ngoại hạng và Champions League, Arsenal chỉ phải đối diện với 2 cú sút chính xác. Còn trong 13 trận kể từ đầu mùa, Arsenal chỉ mới thủng lưới 3 bàn - thành tích phòng ngự tốt nhất trong toàn bộ lịch sử CLB này.

Trong những lúc thành công trước đây, Arsenal luôn bị ngờ vực bởi đặc điểm thiếu ổn định. Giờ thì ngược lại, khi khả năng rất cao là họ sẽ tiếp tục dẫn đầu cho đến sau loạt trận FIFA Days giữa tháng 11. Khoảng cách với đội nhì bảng hiện là 4 điểm. Điều đáng nói đội nhì bảng hiện thời chỉ là Bournemouth.

LẠ LÙNG TỐP 4

Mùa trước, Bournemouth trụ hạng an toàn, đứng ở giữa bảng chủ yếu nhờ hàng phòng ngự vững chắc. Trong mùa hè 2025, Bournemouth phải chia tay hàng loạt trụ cột phòng ngự như thủ môn Kepa (mùa này ở Arsenal), các hậu vệ Milos Kerkez (sang Liverpool), Dean Huijsen (Real Madrid), Illia Zabarnyi (PSG). Vậy mà bây giờ họ lại vươn lên nhì bảng, là đội thua ít nhất giải. Bournemouth chỉ mới thua 1 trận (bằng Arsenal). Và ở trận thua duy nhất ấy họ đã giữ được tỷ số hòa đến phút 88 trước Liverpool.

Ngoài Bournemouth và Arsenal, trong tốp 4 hiện thời còn có Tottenham (chưa từng VĐQG kể từ sau năm 1961, mùa trước đứng ngay trên nhóm rớt hạng), và đội vừa thăng hạng Sunderland. Vòng đấu vừa qua là lần đầu tiên trong vòng 5 năm, cả 3 đội bóng vừa thăng hạng tại Anh đồng loạt chiến thắng. Đó là Sunderland (thắng 2-1 trên sân Chelsea), Burnley (thắng 3-2 trên sân Wolverhampton) và Leeds (thắng West Ham 2-1).

Aston Villa cũng gây bất ngờ khi thắng Man.City 1-0, qua đó chấm dứt luôn mạch ghi bàn của Erling Haaland bên phía "Man Xanh". Villa là đội đầu tiên sau gần 100 năm trên quê hương bóng đá không thắng trong 5 vòng đấu đầu, rồi lại thắng liền 4 trận ở giải VĐQG (trước đó là đội Preston trong thập niên 1930). 

Tin liên quan

Tình thế đảo ngược với M.U và Liverpool

Tình thế đảo ngược với M.U và Liverpool

Trước khi Ngoại hạng Anh mùa giải 2025-2026 khởi tranh, những người giàu trí tưởng tượng nhất có lẽ cũng không nghĩ đến viễn cảnh M.U xếp trên Liverpool trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên thời điểm này, điều đó đã xảy ra.

Man City bại trận vì 'quái vật' Haaland mất tích, Arsenal bứt tốc bỏ xa Liverpool

Real Madrid đánh bại Barca ở ‘Siêu kinh điển’: Mbappe cực hay, VAR gây tranh cãi

Khám phá thêm chủ đề

Ngoại hạng Anh Real Madrid Dean Huijsen Liverpool Milos Kerkez
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận