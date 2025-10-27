Theo New Straits Times, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã chỉ định cựu chánh án Tun Md Raus Sharif làm chủ tịch ủy ban độc lập nhằm điều tra vụ bê bối liên quan đến hồ sơ đăng ký của bảy cầu thủ nhập tịch có gốc nước ngoài bị cấm thi đấu.

FAM thành lập ủy ban độc lập điều tra về bê bối nhập tịch

Phó chủ tịch FAM Datuk S. Sivasundaram cho biết ủy ban điều tra sẽ không bao gồm bất kỳ quan chức nào của FAM, nhằm bảo đảm tính công bằng và minh bạch trong quá trình xem xét vụ việc.

Cựu chánh án Tun Raus có hàng chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý và tư pháp, từng giữ chức Chánh án Malaysia từ năm 2017 và đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong hệ thống tư pháp nước này. FAM cho biết ủy ban độc lập do ông Tun Raus đứng đầu sẽ tiến hành cuộc điều tra toàn diện và chuyên nghiệp, trước khi công bố kết quả chính thức.