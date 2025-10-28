Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Trước hạn chót FIFA chốt kết luận kháng cáo: Bóng đá Malaysia ‘biết thân biết phận’

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
28/10/2025 11:51 GMT+7

Nhiếp chính vương Johor Tunku Ismail thừa nhận FAM sẽ nhận án phạt từ FIFA cho thấy bóng đá Malaysia đã chấp nhận không thể thoát tội.

Trước hạn chót FIFA chốt kết luận kháng cáo: Bóng đá Malaysia ‘biết thân biết phận’- Ảnh 1.

Cánh cửa đến Asian Cup 2027 đang đóng sập trước đội tuyển Malaysia, và tệ hơn thế...

ảnh: Ngọc Linh

Bóng đá Malaysia chờ án phạt từ FIFA

Nhiếp chính vương Johor Sultan Ibrahim Ismail (Tunku Ismail) - đạo diễn đề án nhập tịch ngoại binh để cải tổ đội tuyển Malaysia - đăng tải ảnh chụp cùng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

Lập tức FIFA thông báo chính thức ông Infantino đến Malaysia, bao gồm khánh thành dự án sân mini "FIFA Arena", không liên quan đến vụ bê bối làm giả giấy tờ nhập tịch "lậu" 7 cầu thủ của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).

Sau đó ông Tunku Ismail lần đầu mở họp báo - kể từ khi nổ ra scandal tồi tệ nhất của bóng đá Malaysia sau đại án dàn xếp tỷ số năm 1994 - ám chỉ lỗi của FAM đến từ "sơ suất hành chính" hơn là hành vì cố tình gian lận.

Trước hạn chót FIFA chốt kết luận kháng cáo: Bóng đá Malaysia ‘biết thân biết phận’- Ảnh 2.

HLV Peter Cklamovski đứng trước nguy cơ bị FAM kỷ luật vì dám nói xấu tổ chức này

ảnh: Ngọc Linh

Mặc dù vậy, ông thừa nhận bóng đá Malaysia khó thoát án phạt từ FIFA: "Nếu Cục Đăng ký quốc gia (NRD) sẽ phê duyệt hồ sơ nếu cảm thấy hài lòng với các giấy tờ do FAM nộp. Nếu muốn biết ông bà họ (7 cầu thủ nhập tịch "lậu") là ai, hãy đến NRD mà hỏi.

Các tài liệu đều hợp pháp và được cấp bởi chính phủ. Tôi nghĩ đây chỉ là lỗi kỹ thuật trong quá trình nộp hồ sơ lên FIFA. Tôi không nghĩ FIFA sẽ thay đổi quyết định, mà hy vọng họ có thể giảm nhẹ hình phạt, dù chưa rõ mức độ giảm án sẽ thế nào. Bất kể quyết định ra sao, các luật sư vẫn đang tìm cách giải quyết".

Ngày 15.10, FAM đã kháng cáo lên FIFA, bày tỏ ý định kiện lên tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) nếu không hài lòng câu trả lời từ FIFA dự kiến công bố ngày 30.10. Tuy nhiên, FAM đang chịu áp lực rất lớn từ trong nước khi chưa thể đưa ra bất kỳ bằng chứng nào để làm rõ sai phạm.

Trước hạn chót FIFA chốt kết luận kháng cáo: Bóng đá Malaysia ‘biết thân biết phận’- Ảnh 3.

Facundo Garces đã tháo cờ Malaysia trên trang cá nhân sau án phạt của FIFA

ảnh: Ngọc Linh

Thậm chí, buổi họp báo công khai của FAM ngày 17.10 với những câu trả lời ấp úng vòng vo bị đánh giá là "thảm họa". Đặc biệt hành vi FAM đình chỉ Tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahman (lỡ miệng tiết lộ FAM "mắc lỗi kỹ thuật") bị dư luận phản ứng mạnh mẽ, cho rằng đó là hành vi "thí tốt" đẩy tội.

Bản thân Nhiếp chính vương Johor Tunklu Ismail cũng không đồng ý với quyết định này của FAM.

FAM cần nhìn thẳng vào sự thật

Nhiếp chính vương Johor Tunku Ismail cho biết, đã được AFC xác nhận VFF không liên quan đến đơn khiếu nại lên FIFA - chỉ 1 ngày sau khi 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" ra sân giúp Malaysia thắng đội tuyển Việt Nam 4-0 trên sân Bukit Jalil tại vòng loại Asian Cup 2027 ngày 10.6.

Ông Tunku Ismail cho biết, Malaysia đã nhận được đề xuất nhập tịch từ 27 cầu thủ, trong đó có 7 người được NRD phê duyệt đang bị FIFA treo giò 12 tháng. Thậm chí, bất kể án phạt đã rất rõ ràng từ FIFA, người đàn ông đầy quyền lực này vẫn khẳng định sẽ tiếp tục tìm kiếm cầu thủ nhập tịch cho Malaysia.

Trước hạn chót FIFA chốt kết luận kháng cáo: Bóng đá Malaysia ‘biết thân biết phận’- Ảnh 4.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino ghé Malaysia ngày 25.10, nhưng chuyến công tác không liên quan đến vụ việc

ảnh: Reuters

Đáp lại, ngày 26.10 truyền thông Malaysia trong đó có tờ New Straits Times cho biết 7 cầu thủ nhập tịch Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo, Imanol Machuca, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero và Facundo Garces "đang rất buồn và thất vọng về những gì đã xảy ra".

Trước đó, Facundo Garces đã vạ miệng khi trong một cuộc phỏng vấn đã tiết lộ nguồn gốc của mình qua ông bà cố nội (sai quy định của FIFA), trước khi đổ lỗi cho phiên dịch. Đến lúc này, Nhiếp chính vương Johor Tunku Ismail và FAM vẫn tập trung khẳng định 7 cầu thủ là người Malaysia theo đúng hiến pháp như xác nhận từ Bộ Nội vụ.

Nhưng họ vẫn lời đi câu hỏi đơn giản rằng, liệu những người sinh ra ở tận Tây Ban Nha, Argentina, Brazil có ra sân có đúng tư cách đã được FIFA (không quan tâm các chính phủ nhập tịch công dân như thế nào) quy định rất rõ ràng: Có ít nhất 5 năm sinh sống tại Malaysia hoặc thừa hưởng dòng máu Malaysia từ ông bà trở xuống.

Sau khi FIFA đưa ra bằng chứng xác thực 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" không sinh tại Malaysia như hồ sơ trình lên của FAM, đến lúc này họ vẫn đang đồng loạt im lặng. Bản thân Nhiếp chính vương Johor Tunku Ismail cũng thừa nhận uy tín bóng đá Malaysia đang chịu tổn thất nghiêm trọng sau vụ bê bối này.

Xem thêm bình luận