Messi sắp lập kỷ lục lịch sử bóng đá Mỹ, đang chờ đợi World Cup 2026

Một năm tốt đẹp cho Messi

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất vừa phát sóng trên kênh NBC News ngày 28.10, Messi bày tỏ, anh đang trải qua một năm thi đấu tốt đẹp cho cả CLB Inter Miami và đội tuyển Argentina. Hiện chỉ còn cuộc đua vô địch MLS Cup, sau khi vừa trải qua trận đầu tiên ở vòng 1 play-off thắng đối thủ Nashville SC với tỷ số 3-1 ngày 25.10.

Messi nhận danh hiệu vua phá lưới MLS 2025 với 29 bàn sau 28 trận. Anh cũng trở thành ứng viên số 1 đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải Ảnh: Reuters

Tại mùa giải thường niên MLS 2025 (vòng đấu tính điểm), Messi đã ghi 29 bàn và có 18 kiến tạo sau 28 trận. Thành tích này giúp anh lọt vào danh sách rút gọn cho giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất MLS năm 2025 mang tên cựu danh thủ Mỹ Landon Donovan.

Messi sẽ cạnh tranh với các đối thủ như Denis Bouanga (Los Angeles FC), Anders Dreyer (San Diego FC), Evander (FC Cincinnati) và Sam Surridge (Nashville SC). Nhưng không có ai trong số này có thể so bì với thành tích ghi bàn và kiến tạo của danh thủ 38 tuổi người Argentina.

Trong đó, nếu tính luôn các trận vòng 1 play-off MLS Cup vừa diễn ra, Messi hiện đã ghi đến 31 bàn, trong khi 2 người gần nhất có thể cạnh tranh danh hiệu là Bouanga và Surridge chỉ mới ghi có 24 bàn. Messi cũng đã đoạt danh hiệu vua phá lưới MLS 2025.

Vì vậy, cuộc bầu chọn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất MLS 2025 rất khó lọt khỏi tay Messi, để giúp anh có cơ hội trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử MLS giành được danh hiệu này trong hai năm liên tiếp, sau lần đầu năm 2024.

Nếu Messi giúp Inter Miami vô địch MLS Cup 2025 sẽ là một năm cực kỳ thành công của anh, sau khi đã cùng đội tuyển Argentina giành vé dự World Cup 2026, trở thành vua phá lưới vòng loại khu vực Nam Mỹ (ghi 8 bàn).

Messi cũng vừa đi một bước rất quan trọng để xác định tương lai sự nghiệp của mình, đó là ký hợp đồng gia hạn với Inter Miami đến tháng 12.2028 khi ở độ tuổi 41. Qua đó, trở thành trung tâm của dự án mới của CLB khi ra mắt khu phức hợp và sân vận động Miami Freedom Park vào năm 2026 có giá trị hơn 1 tỉ USD.

Cột mốc World Cup 2026

Messi xác nhận, anh rất muốn tham dự World Cup 2026, nhưng cũng phải chờ xem giai đoạn chuẩn bị vào đầu mùa giải 2026 ra sao rồi mới quyết định. Anh khẳng định, huyền thoại Diego Maradona mới là GOAT (cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại).

Messi muốn đến World Cup 2026 với 100% phong độ để giúp ích cho đội tuyển Argentina Ảnh: Reuters

"World Cup là giấc mơ của đời tôi. Đó là điều duy nhất tôi còn thiếu trong sự nghiệp. Tôi đã rất may mắn khi giành được mọi danh hiệu, cả cá nhân lẫn tập thể, sau khi vô địch World Cup 2022. Tôi tin rằng World Cup giấc mơ của mọi cầu thủ. Khi bạn hỏi bất kỳ cầu thủ nào về ước mơ của họ, họ sẽ nói rằng đó là trở thành nhà vô địch thế giới", Messi bày tỏ khi trả lời phỏng vấn riêng nhà báo Tom Llamas trên kênh NBC News.

"Việc thi đấu tại World Cup 2026? Tôi vẫn chưa biết, tôi muốn có mặt tại World Cup và có được thể trạng tốt, để trở thành một phần quan trọng trong việc giúp đỡ đội tuyển quốc gia, nếu tôi có mặt ở đó.

Tôi sẽ đánh giá điều đó từng ngày khi bắt đầu giai đoạn tiền mùa giải với Inter Miami, và tôi sẽ xem liệu mình có thực sự đạt 100% phong độ hay không, liệu tôi có thể đóng góp gì cho đội bóng, cho đội tuyển quốc gia hay không, và sau đó tôi sẽ đưa ra quyết định", Messi thận trọng khi nói về khả năng dự World Cup 2026.

Mặc dù vậy, danh thủ này cũng thừa nhận: "Rõ ràng là tôi rất hào hứng vì chúng ta đang nói về World Cup. Chúng tôi vừa vô địch World Cup lần trước, và việc được bảo vệ danh hiệu đó trên sân cỏ một lần nữa sẽ thật tuyệt vời, bởi vì được chơi cho đội tuyển quốc gia luôn là một giấc mơ, đặc biệt là ở các giải đấu chính thức".

Messi cũng bày tỏ thẳng thắn về danh hiệu GOAT mà người hâm mộ thường gọi đối với anh. Anh cho rằng: "Đối với chúng tôi, Maradona là thần tượng vĩ đại nhất và là nguồn cảm hứng cho mọi thứ ông ấy đại diện. Mặc dù tôi còn nhỏ và không được xem ông ấy thi đấu trực tiếp nhiều, nhưng Diego (Maradona) đã vượt lên tất cả. Ông ấy sẽ luôn là huyền thoại vĩ đại nhất của chúng ta".

Trong các môn thể thao khác, Messi đề cao VĐV huyền thoại Michael Jordan là GOAT của bóng rổ, hay Nadal, Federer, Djokovic trong quần vợt, và cả LeBron James cùng Steph Curry (bóng rổ) vì tầm ảnh hưởng của họ khi thi đấu ở đỉnh cao khiến thể thao trở nên ngoạn mục.