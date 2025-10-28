Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Madam Pang chơi lớn, chiêu mộ sao trẻ từng khoác áo Chelsea cho đội tuyển Thái Lan

Thu Bồn
Thu Bồn
28/10/2025 09:45 GMT+7

Madam Pang đã thuyết phục thành công tiền đạo Jude Soonsup-Bell, cầu thủ từng ký hợp đồng với 2 đội bóng Ngoại hạng Anh là Chelsea và Tottenham chấp nhận khoác áo đội tuyển Thái Lan, mở ra kỳ vọng mới cho hàng công 'voi chiến'.

Bóng đá Thái Lan mới đây lại gây chú ý, khi Madam Pang (Nualphan Lamsam) - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), xác nhận tiền đạo mang hai dòng máu Thái - Anh, Jude Soonsup-Bell đã đồng ý thi đấu cho đội tuyển Thái Lan. Cùng lúc, FAT cũng bắt đầu tiến hành hoàn thiện các thủ tục pháp lý và giấy tờ cần thiết để cầu thủ này đủ điều kiện ra sân trong đợt tập trung FIFA Days tháng 11 tới.

Soonsup-Bell từng khoác áo các đội tuyển trẻ Anh, bóng đá Thái Lan có mảnh ghép quan trọng

Theo tiết lộ, HLV Anthony Hudson - người vừa được bổ nhiệm thay cho Masatada Ishii là người trực tiếp đề xuất triệu tập Soonsup-Bell, coi anh là mảnh ghép quan trọng trong kế hoạch làm mới hàng công Thái Lan. Quyết định này cũng nhận được sự đồng thuận và hỗ trợ tối đa từ Madam Pang, người vốn nổi tiếng với khả năng kết nối và tầm ảnh hưởng lớn trong việc chiêu mộ nhân tài cho bóng đá xứ chùa vàng.

Jude Soonsup-Bell sinh năm 2004, hiện khoác áo Grimsby Town (League Two, Anh). Anh từng ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Chelsea khi mới 17 tuổi và có trận ra mắt đội một tại Carabao Cup gặp Brentford. Sau đó, cầu thủ này chuyển sang Tottenham Hotspur, thi đấu thường xuyên ở đội U.21, rồi sang Cordoba (Tây Ban Nha) trước khi trở lại Anh trong màu áo Grimsby Town. Soonsup-Bell đã có 8 trận ra sân ở mùa giải hiện tại và từng khoác áo các đội tuyển trẻ Anh từ U.15 đến U.19.

Madam Pang chơi lớn, chiêu mộ sao trẻ từng khoác áo Chelsea cho đội tuyển Thái Lan- Ảnh 1.

Madam Pang và Jude Soonsup-Bell (phải)

ẢNH: FBNV

Sự xuất hiện của Soonsup-Bell được xem là bước đi chiến lược của bóng đá Thái Lan, đặc biệt trong bối cảnh đội tuyển đang cần một tiền đạo trẻ, hiện đại và có nền tảng châu Âu để cạnh tranh ở các giải lớn. HLV Hudson kỳ vọng cầu thủ này sẽ mang lại tốc độ, khả năng di chuyển thông minh và bản năng ghi bàn giúp Thái Lan cải thiện hiệu suất tấn công - điều còn hạn chế trong thời HLV Ishii.

Việc chiêu mộ một cầu thủ từng trưởng thành từ môi trường bóng đá xứ sương mù cho thấy Madam Pang đang theo đuổi hướng phát triển dài hơi, kết hợp giữa nguồn lực nội địa và cầu thủ gốc Thái đang thi đấu ở nước ngoài.

Sau khi chia tay HLV Masatada Ishii, FAT nhanh chóng bổ nhiệm Anthony Hudson nhằm mang đến làn gió mới cho "voi chiến". Việc Hudson và Madam Pang cùng hợp sức chiêu mộ Jude Soonsup-Bell được xem là phát pháo mở màn cho kỷ nguyên tái thiết bóng đá Thái Lan, hướng tới Asian Cup 2027 và tham vọng trở lại đỉnh cao khu vực.

