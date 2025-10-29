Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Báo Thái Lan viết gì về sự cố FAT nhầm Quốc kỳ Việt Nam?

29/10/2025 11:50 GMT+7

Sự cố liên quan đến việc Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) nhầm Quốc kỳ Việt Nam, đã được Thairath đã đăng tải và dẫn lại thông cáo của FAT, xác nhận Chủ tịch Nualphan Lamsam (Madame Pang) đã gửi thư xin lỗi chính thức tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Báo Thairath (Thái Lan) đưa tin về vụ việc FAT dùng nhầm Quốc kỳ Trung Quốc thay cho Quốc kỳ Việt Nam tại lễ bốc thăm futsal trẻ ASEAN, đồng thời xác nhận Chủ tịch FAT – bà Nualphan Lamsam (Madame Pang) - đã gửi thư xin lỗi chính thức đến VFF.

Chủ tịch FAT (Madame Pang) gửi lời xin lỗi tới VFF, nhân dân Việt Nam

Thairath cũng trích dẫn lại thông cáo xin lỗi của FAT, trong thư gửi ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch VFF, Madame Pang bày tỏ "sự hối tiếc sâu sắc" và "lời xin lỗi chân thành nhất" về sự cố, đồng thời khẳng định rằng lỗi sai này không phản ánh sự tôn trọng và tình hữu nghị mà FAT luôn dành cho Việt Nam cũng như các thành viên khác của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF).

"FAT nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của sai sót"

Theo Thairath, bà Madame Pang cho biết FAT "nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của sai sót này và hoàn toàn chịu trách nhiệm", đồng thời đã bắt đầu rà soát và điều chỉnh quy trình tổ chức sự kiện để tránh lặp lại sai lầm tương tự trong tương lai.

FAT cũng gửi lời xin lỗi đến AFF và các bên liên quan bị ảnh hưởng, đồng thời bày tỏ mong muốn được trực tiếp gặp Chủ tịch VFF để nói lời xin lỗi trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, VFF đã gửi công văn đến AFF và FAT để yêu cầu làm rõ và phản đối sự cố, cho rằng đây là "một sai sót có thể ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia và làm tổn hại tinh thần đoàn kết của ASEAN".

Phó chủ tịch FAT Adisak Benjasiriwan sẽ có mặt ở trụ sở VFF vào chiều nay

Giải futsal vô địch U.16 Đông Nam Á 2025 sẽ diễn ra từ 23 đến 29.12.2025 tại Nonthaburi, Thái Lan, với sự tham dự của 5 đội: Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Myanmar và Brunei.

Dự kiến chiều nay 29.10, đoàn cán bộ của FAT - với người đứng đầu là Phó chủ tịch Adisak Benjasiriwan, do Madame Pang ủy quyền, sẽ có mặt tại trụ sở VFF (Hà Nội) và gặp các lãnh đạo VFF để gửi lời xin lỗi trực tiếp về vụ việc nhầm Quốc kỳ.

