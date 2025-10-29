Mới: 14 giờ chiều nay, Phó chủ tịch FAT có mặt ở trụ sở VFF, xin lỗi vụ sai Quốc kỳ

Đoàn công tác của FAT gồm những thành phần nào?

Theo thông báo từ phía FAT, Chủ tịch FAT, Madam Pang đã cử ông Adisak Benjasiriwan – Phó chủ tịch phụ trách futsal và bóng đá bãi biển – sang Việt Nam để trực tiếp gửi lời xin lỗi VFF và người dân Việt Nam, sau sự cố liên quan đến biểu tượng quốc gia trong lễ bốc thăm giải đấu futsal Đông Nam Á 2025.

Chủ tịch FAT, Madam Pang xin lỗi VFF sau sự cố lớn

Ông Adisak Benjasiriwan – Phó chủ tịch phụ trách futsal và bóng đá bãi biển Ảnh: FAT

Cùng đi với Phó chủ tịch FAT còn có Trưởng phòng quốc tế FAT và 2 thư ký của Madam Pang. Tại buổi làm việc diễn ra lúc 14 giờ ngày 29.10, ông Adisak Benjasiriwan sẽ thay mặt FAT gửi lời xin lỗi chân thành tới VFF và nhân dân Việt Nam.

Đại diện FAT khẳng định, FAT “luôn tôn trọng tất cả các quốc gia thành viên cũng như các biểu tượng quốc gia của các nước”, đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc về sai sót vừa qua.

Ngay sau khi vụ việc được ghi nhận, FAT đã thành lập Ủy ban điều tra độc lập nhằm làm rõ nguyên nhân và xác định trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan. Theo thông tin từ FAT, sai sót xuất phát từ khâu tổ chức của lễ bốc thăm, chứ không xuất phát từ chủ trương hay ý đồ của FAT. FAT sẽ xử lý trách nhiệm những người có liên quan.

FAT chân thành hy vọng VFF và nhân dân Việt Nam sẽ tha thứ cho sai sót ngoài ý muốn này – một lỗi do con người, hoàn toàn không mang ý định xúc phạm hay coi thường đất nước Việt Nam.

Bên cạnh đó, Chủ tịch FAT – bà Nualphan Lamsam (Madam Pang) – đã gửi thư xin lỗi chính thức tới cả VFF và Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF). Trong thư, bà nhấn mạnh FAT cam kết phối hợp chặt chẽ với các bên để đảm bảo sự việc tương tự không tái diễn, đồng thời khẳng định tinh thần đoàn kết, tôn trọng và hợp tác giữa các nền bóng đá trong khu vực.

