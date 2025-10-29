FAT thành lập Ủy ban điều tra vụ sai Quốc kỳ, sang Việt Nam trực tiếp xin lỗi VFF

FAT sẽ kỷ luật nghiêm cá nhân mắc sai sót nghiêm trọng

Sau sự cố đáng tiếc tại lễ bốc thăm vòng chung kết giải vô địch futsal U.19 Đông Nam Á 2025 khi Quốc kỳ Trung Quốc bị hiển thị nhầm thay vì Quốc kỳ Việt Nam trên lá phiếu bốc thăm, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã có thông cáo chính thức.

Madam Pang, Chủ tịch FAT đã gọi điện xin lỗi Chủ tịch VFF

Theo đó, ông Adisak Benjasiriwan - Phó chủ tịch phụ trách futsal và bóng đá bãi biển của FAT, đã gửi lời xin lỗi chân thành tới VFF và nhân dân Việt Nam, khẳng định FAT luôn tôn trọng tất cả các quốc gia thành viên và biểu tượng quốc gia của các nước.

Ngay lập tức, FAT đã thành lập Ủy ban điều tra sự việc để điều tra và xử lý kỷ luật những người chịu trách nhiệm. FAT khẳng định, sai sót này xuất phát từ ban tổ chức của lễ bốc thăm.

Chủ tịch FAT, bà Nualphan Lamsam (Madam Pang) đã gửi thư xin lỗi chính thức tới cả VFF và Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF).

"Lỗi vô ý và mong được tha thứ"

Ông Adisak Benjasiriwan - Phó chủ tịch phụ trách futsal và bóng đá bãi biển của FAT sẽ đích thân đến Việt Nam vào ngày 29.10 để trực tiếp gửi lời xin lỗi của FAT. FAT nhấn mạnh rằng đây là một sai sót vô ý, không hề có sự thiếu tôn trọng và hy vọng VFF cùng người dân Việt Nam rộng lòng chấp nhận lời xin lỗi. FAT cũng tái khẳng định cam kết nâng cao tiêu chuẩn hoạt động và duy trì mức độ chuyên nghiệp cao nhất".

Trong thư xin lỗi gửi tới VFF và Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn vào tối 28.10, Madam Pang viết: "Thay mặt FAT, tôi xin bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc và lời xin lỗi chân thành nhất vì sự cố đáng tiếc liên quan đến việc đặt nhầm Quốc kỳ Việt Nam trong lễ bốc thăm giải vô địch futsal nam U.19 Đông Nam Á 2025, được tổ chức tại Thái Lan vào ngày 28.10.2025".





Sự cố đáng tiếc xảy ra ngày 28.10

Chủ tịch FAT cho biết rất buồn về sự cố: "Điều này hoàn toàn không phản ánh sự tôn trọng và trân quý mà FAT dành cho tất cả các liên đoàn thành viên cũng như các biểu tượng quốc gia của họ. Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sai sót này và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về sơ suất đã xảy ra". Madam Pang khẳng định FAT đã lập tức tiến hành các biện pháp khắc phục, rà soát và tăng cường quy trình tổ chức sự kiện, nhằm đảm bảo rằng những sai sót như vậy sẽ không bao giờ tái diễn.



"FAT và cá nhân tôi vô cùng trân trọng sự thông cảm và ủng hộ liên tục của ngài (ông Trần Quốc Tuấn), đồng thời xin khẳng định lại cam kết vững chắc trong việc duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về tính chuyên nghiệp và sự tôn trọng trong tất cả các sự kiện của AFF do FAT đăng cai tổ chức", Madam Pang viết trong thư xin lỗi, sau khi bà gọi điện xin lỗi Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn.



