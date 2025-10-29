Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

FAT thành lập Ủy ban điều tra vụ sai Quốc kỳ, sang Việt Nam trực tiếp xin lỗi VFF

Linh Nhi
Linh Nhi
29/10/2025 01:18 GMT+7

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) có động thái mới sau sự cố sai Quốc kỳ Việt Nam thành Quốc kỳ Trung Quốc.

FAT sẽ kỷ luật nghiêm cá nhân mắc sai sót nghiêm trọng

Sau sự cố đáng tiếc tại lễ bốc thăm vòng chung kết giải vô địch futsal U.19 Đông Nam Á 2025 khi Quốc kỳ Trung Quốc bị hiển thị nhầm thay vì Quốc kỳ Việt Nam trên lá phiếu bốc thăm, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã có thông cáo chính thức. 

FAT thành lập Ủy ban điều tra vụ sai Quốc kỳ, sang Việt Nam trực tiếp xin lỗi VFF- Ảnh 1.

Madam Pang, Chủ tịch FAT đã gọi điện xin lỗi Chủ tịch VFF 

Theo đó, ông Adisak Benjasiriwan - Phó chủ tịch phụ trách futsal và bóng đá bãi biển của FAT, đã gửi lời xin lỗi chân thành tới VFF và nhân dân Việt Nam, khẳng định FAT luôn tôn trọng tất cả các quốc gia thành viên và biểu tượng quốc gia của các nước. 

Ngay lập tức, FAT đã thành lập Ủy ban điều tra sự việc để điều tra và xử lý kỷ luật những người chịu trách nhiệm. FAT khẳng định, sai sót này xuất phát từ ban tổ chức của lễ bốc thăm. 

Chủ tịch FAT, bà Nualphan Lamsam (Madam Pang) đã gửi thư xin lỗi chính thức tới cả VFF và Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF). 

"Lỗi vô ý và mong được tha thứ"

Ông Adisak Benjasiriwan - Phó chủ tịch phụ trách futsal và bóng đá bãi biển của FAT  sẽ đích thân đến Việt Nam vào ngày 29.10 để trực tiếp gửi lời xin lỗi của FAT. FAT nhấn mạnh rằng đây là một sai sót vô ý, không hề có sự thiếu tôn trọng và hy vọng VFF cùng người dân Việt Nam rộng lòng chấp nhận lời xin lỗi. FAT cũng tái khẳng định cam kết nâng cao tiêu chuẩn hoạt động và duy trì mức độ chuyên nghiệp cao nhất".

Trong thư xin lỗi gửi tới VFF và Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn vào tối 28.10, Madam Pang viết: "Thay mặt FAT, tôi xin bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc và lời xin lỗi chân thành nhất vì sự cố đáng tiếc liên quan đến việc đặt nhầm Quốc kỳ Việt Nam trong lễ bốc thăm giải vô địch futsal nam U.19 Đông Nam Á 2025, được tổ chức tại Thái Lan vào ngày 28.10.2025". 


FAT thành lập Ủy ban điều tra vụ sai Quốc kỳ, sang Việt Nam trực tiếp xin lỗi VFF- Ảnh 2.

Sự cố đáng tiếc xảy ra ngày 28.10

Chủ tịch FAT cho biết rất buồn về sự cố: "Điều này hoàn toàn không phản ánh sự tôn trọng và trân quý mà FAT dành cho tất cả các liên đoàn thành viên cũng như các biểu tượng quốc gia của họ. Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sai sót này và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về sơ suất đã xảy ra". Madam Pang khẳng định FAT đã lập tức tiến hành các biện pháp khắc phục, rà soát và tăng cường quy trình tổ chức sự kiện, nhằm đảm bảo rằng những sai sót như vậy sẽ không bao giờ tái diễn.

"FAT và cá nhân tôi vô cùng trân trọng sự thông cảm và ủng hộ liên tục của ngài (ông Trần Quốc Tuấn), đồng thời xin khẳng định lại cam kết vững chắc trong việc duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về tính chuyên nghiệp và sự tôn trọng trong tất cả các sự kiện của AFF do FAT đăng cai tổ chức", Madam Pang viết trong thư xin lỗi, sau khi bà gọi điện xin lỗi Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn.


Tin liên quan

Vụ nhầm Quốc kỳ Việt Nam thành cờ Trung Quốc, FAT gửi thư xin lỗi VFF: Xin hoàn toàn chịu trách nhiệm

Vụ nhầm Quốc kỳ Việt Nam thành cờ Trung Quốc, FAT gửi thư xin lỗi VFF: Xin hoàn toàn chịu trách nhiệm

Ngay trong tối 28.10, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan - bà Nualphan Lamsam (Madam Pang) đã thay mặt Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) gửi thư tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn để xin lỗi về việc sai Quốc kỳ Việt Nam trong lễ bốc thăm giải vô địch futsal nam U.19 Đông Nam Á 2025.

VFF yêu cầu AFF làm rõ vụ sai Quốc kỳ Việt Nam thành Trung Quốc, Madam Pang xin lỗi Chủ tịch VFF

Sự cố nhạy cảm khi bốc thăm đội tuyển futsal Việt Nam ở giải Đông Nam Á: Sai Quốc kỳ

Khám phá thêm chủ đề

FAT Liên đoàn Bóng đá Thái Lan Adisak Benjasiriwan Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á Đông Nam Á trung quốc Madam Pang VFF
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận