Vụ nhầm Quốc kỳ Việt Nam thành cờ Trung Quốc, FAT gửi thư xin lỗi VFF: Xin hoàn toàn chịu trách nhiệm

Madam Pang lên tiếng, bày tỏ sự nuối tiếc sâu sắc vì đặt nhầm Quốc kỳ Việt Nam

Trong thư xin lỗi, Madam Pang viết: "Thay mặt FAT, tôi xin bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc và lời xin lỗi chân thành nhất vì sự cố đáng tiếc liên quan đến việc đặt nhầm Quốc kỳ Việt Nam trong lễ bốc thăm giải vô địch futsal nam U.19 Đông Nam Á 2025, được tổ chức tại Thái Lan vào ngày 28.10.2025".

Chủ tịch FAT cho biết rất buồn về sự cố: "Điều này hoàn toàn không phản ánh sự tôn trọng và trân quý mà FAT dành cho tất cả các liên đoàn thành viên cũng như các biểu tượng quốc gia của họ. Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sai sót này và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về sơ suất đã xảy ra".

Madam Pang khẳng định FAT đã lập tức tiến hành các biện pháp khắc phục, rà soát và tăng cường quy trình tổ chức sự kiện, nhằm đảm bảo rằng những sai sót như vậy sẽ không bao giờ tái diễn.

Sự cố nhầm Quốc kỳ Việt Nam thành cờ Trung Quốc ở lễ bốc thăm diễn ra tại Thái Lan ẢNH: CMH

"FAT xin chân thành gửi lời xin lỗi đến VFF, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) và tất cả các bên liên quan vì sự việc này". Bà cũng bày tỏ hy vọng có cơ hội được trực tiếp gửi lời xin lỗi Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trong thời gian tới.

"FAT và cá nhân tôi vô cùng trân trọng sự thông cảm và ủng hộ liên tục của ngài (ông Trần Quốc Tuấn), đồng thời xin khẳng định lại cam kết vững chắc trong việc duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về tính chuyên nghiệp và sự tôn trọng trong tất cả các sự kiện của AFF do FAT đăng cai tổ chức", Madam Pang viết trong thư.

Được biết, ngay sau khi sự cố xảy ra, Chủ tịch FAT Madam Pang đã gọi điện tới Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn để nói lời xin lỗi chân thành. Tổng thư ký FAT cũng đã liên lạc với Tổng thư ký VFF nói lời xin lỗi về sự cố nghiêm trọng này.

