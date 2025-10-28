Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

VFF yêu cầu AFF làm rõ vụ sai Quốc kỳ Việt Nam thành Trung Quốc, Madam Pang xin lỗi Chủ tịch VFF

Nghi Thạo
Nghi Thạo
28/10/2025 18:49 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) gửi văn bản tới Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) yêu cầu làm rõ sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam tại lễ bốc thăm giải futsal U.19 và U.16 Đông Nam Á 2025.

VFF nêu quan điểm mạnh mẽ

VFF tối 28.10 đã gửi văn bản chính thức tới AFF cũng như Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) phản đối và yêu cầu làm rõ sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam tại lễ bốc thăm giải vô địch futsal U.19 và U.16 Đông Nam Á 2025, diễn ra chiều 28.10 tại Nonthaburi, Thái Lan.

Theo đó, trong quá trình thực hiện lễ bốc thăm, Quốc kỳ Trung Quốc đã hiển thị thay vì Quốc kỳ Việt Nam trên lá thăm của đội tuyển Việt Nam. 

Trong văn bản gửi AFF, VFF nêu rõ quan điểm sự cố nghiêm trọng này có thể gây hậu quả ảnh hưởng đến hình ảnh của Việt Nam và tác động tiêu cực đối với tinh thần đoàn kết của cộng đồng ASEAN.

VFF yêu cầu AFF làm rõ vụ sai Quốc kỳ Việt Nam thành Trung Quốc, Madam Pang xin lỗi Chủ tịch VFF- Ảnh 1.

Sự cố nhầm Quốc kỳ của Việt Nam trong phiếu bốc thăm

ẢNH: CMH

VFF yêu cầu AFF làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc trên, đồng thời đảm bảo có các biện pháp chặt chẽ nhằm ngăn chặn việc tái diễn những sai sót tương tự trong các sự kiện sắp tới.

VFF tin tưởng rằng AFF cũng nhận thức rõ tính nghiêm trọng của vụ việc này và sẽ xử lý với tinh thần trách nhiệm, sự thận trọng và chuyên nghiệp cao nhất.

Được biết, Chủ tịch FAT Madam Pang đã gọi điện tới Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn để nói lời xin lỗi. Tổng thư ký FAT cũng đã liên lạc với Tổng thư ký VFF nói lời xin lỗi về sự cố nghiêm trọng này.

