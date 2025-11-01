FIFA mở phiên điều trần độc lập trước khi ‘luận tội’, 7 cầu thủ nhập tịch lậu phải giải trình

M ỌI BẰNG CHỨNG CHỐNG LẠI BÓNG ĐÁ M ALAYSIA

Những mòn mỏi, chờ đợi của cả nền bóng đá Malaysia vào kháng cáo lên FIFA đã sắp ngã ngũ. Trước giờ công bố án phạt, FIFA còn bồi thêm vào nỗi đau của FAM khi tung bằng chứng cho thấy ông của tiền đạo Facundo Garces, 1 trong 7 cầu thủ nhập tịch bị cáo buộc giả mạo giấy tờ, không sinh ra ở Malaysia như FAM báo cáo. Ông của Garces sinh ra tại Argentina, nơi cách Malaysia hàng chục nghìn cây số, và không có bất cứ mối liên hệ nào với quốc gia Đông Nam Á.

Đội tuyển Malaysia trong trận lượt đi vòng loại Asian Cup 2027 với đội tuyển VN (giữa) ẢNH: NGỌC LINH

Chưa cần đến kết quả kháng cáo mà FIFA công bố, vốn dĩ công chúng Malaysia không lạc quan vào cơ hội lật ngược thế cờ. Bởi lẽ, trong khi FIFA công bố minh bạch chứng cứ gian lận của FAM (thể hiện qua văn bản 19 trang báo cáo điều tra, cùng với bằng chứng hộ chiếu gốc của ông nội Garces để đối chiếu, vạch trần giấy tờ giả mạo FAM đã nộp), cơ quan cao nhất của bóng đá Malaysia chưa thể (hoặc không thể) đưa ra cho công chúng bất cứ luận chứng nào để phản bác cáo buộc của FIFA. Dù cựu cầu thủ Malaysia Datuk Jamal khẳng định "FAM không thể cứ mãi im lặng vì người hâm mộ có quyền được biết", nhưng đến hôm qua (31.10), tuyên bố của FAM chỉ dừng ở mức "sẽ nỗ lực kháng cáo" thông qua việc thuê luật sư.

Sự kiên nhẫn của công chúng Malaysia đã cạn. Chuyên gia Pekan Ramli chia sẻ với New Straits Times: "Bóng đá Malaysia phải đối mặt thực tế thay vì giả vờ không có lỗi. Cứ kéo dài vụ việc, FAM chẳng được lợi gì". Báo The Star thì nhận định "nỗ lực kháng cáo không nhiều triển vọng thành công, khi FIFA đã công bố bằng chứng vi phạm của bóng đá Malaysia".

Sau khi FIFA ra phán quyết, FAM có thể kiện lên Tòa án thể thao thế giới (CAS), nhưng báo chí Malaysia cho rằng tình cảnh sẽ không thay đổi nếu FAM không có bằng chứng xác đáng. "Hình ảnh đội tuyển Malaysia đã bị tổn hại nặng nề", truyền thông Malaysia bình luận.

D ẤU CHẤM HẾT?

Ngay khi FIFA chốt giữ nguyên án phạt gian lận giấy tờ đối với đội tuyển Malaysia, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ vào cuộc.

Đội tuyển Malaysia gần như chắc chắn bị xử thua 0-3 ở các trận gặp VN và Nepal, đồng nghĩa mất 6 điểm. Các học trò của HLV Peter Cklamovski rơi xuống nhì bảng với 6 điểm, còn đội tuyển VN lên ngôi đầu với 12 điểm. Nếu VN thắng Lào ở màn so tài tháng 11, đội tuyển Malaysia chắc chắn mất vé dự Asian Cup 2027.

Dù vậy, đó chưa phải "tận thế". Bóng đá Malaysia vẫn có tiềm lực tài chính vững mạnh, những đội bóng "chịu chơi" (như Johor Darul Ta'zim, đội từng vào vòng 16 đội AFC Champions League Elite mùa trước), cùng lực lượng CĐV cuồng nhiệt. "Mãnh hổ" từng trải qua khủng hoảng nặng nề hơn ở giai đoạn 2014 - 2017, rồi trở lại mạnh mẽ với ngôi á quân AFF Cup 2018.

Nhưng bóng đá Malaysia chỉ thực sự tìm được đường hồi sinh nếu tập trung vào mục tiêu cốt lõi: xây dựng nền tảng thành công từ gốc rễ, cải thiện đào tạo trẻ và chất lượng giải vô địch quốc gia. Cựu danh thủ Malaysia Datuk James Wong cho rằng FAM "phải biết nhìn lại mình". Ông tuyên bố: "Thứ FAM cần là tầm nhìn dài hạn. Không chỉ đơn thuần tăng cường sức mạnh cho đội tuyển quốc gia bằng cầu thủ nhập tịch, mà chúng ta nên tập trung vào những cầu thủ Malaysia đang sinh sống tại đây, trên chính đất nước mình".

Theo báo chí Malaysia, FAM nên tự nhìn lại mình để hoạch định lại chính sách, thay vì tiếp tục kháng cáo với xác suất thành công ngày càng thấp. Án phạt của FIFA là lời cảnh tỉnh cho bóng đá Malaysia. Không có con đường tắt, mà phải "tự lực cánh sinh" bằng chính nguồn tài nguyên bóng đá của mình. Đội tuyển VN hay Thái Lan có thể thắng hoặc thua, nhưng lâu nay luôn theo đuổi nền tảng căn cơ. Còn với Malaysia, thành tích nghèo nàn của các đội trẻ hay sự xuống cấp của hệ thống bóng đá là những thứ FAM nên để tâm.

Việc kiện tụng để bào chữa cho lỗi sai đã ngày một rõ ràng chỉ khoét hố sâu vào lòng tin của người hâm mộ. Với những kháng cáo lên FIFA và có thể là CAS, FAM như đang cố dập lửa ở một ngôi nhà gần cháy rụi, thay vì xây ngôi nhà mới khang trang hơn.

Hãng truyền thông thể thao quốc tế GSIO đưa tin FIFA đang chuẩn bị một phiên điều trần độc lập đặc biệt cho bảy cầu thủ liên quan đến vụ việc. Phiên điều trần tiếp theo này nhằm mục đích thu thập các tuyên bố trực tiếp, so sánh với các bằng chứng có liên quan.

