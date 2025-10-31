Gần đến thời điểm FAM nhận án chính thức từ FIFA, HLV Malaysia bỗng hoài niệm trận Việt Nam

HLV Malaysia có hành động lạ...

Trên trang cá nhân chính thức, ông Peter Cklamovski đăng đoạn video ăn mừng của đội tuyển Malaysia. Khoảnh khắc này được ghi lại khi “Mãnh hổ Mã Lai” đánh bại đội tuyển Việt Nam 4-0 ở lượt đấu thứ 2 bảng F, vòng loại Asian Cup 2027 (2.6). Nhà cầm quân người Úc đăng kết quả kèm theo chú thích: “Những kỷ niệm sẽ tồn tại mãi mãi…”.

Ngay lập tức hành động của HLV Peter Cklamovski nhận được sự quan tâm lớn từ CĐV Malaysia. Bài đăng có hơn 500 lượt thích và gần 30 bình luận, trở thành chủ đề “hot” nhất trên trang của nhà cầm quân người Úc.

Bài đăng của HLV Peter Cklamovski nhận được sự quan tâm lớn từ CĐV Malaysia ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Dưới bài đăng, tài khoản Syzawanrul để lại câu hỏi: “ Đây là điềm báo tốt hay xấu? Chúng tôi, những người hâm mộ bóng đá Malaysia, đang rất lo lắng và hồi hộp, thưa HLV?”.

CĐV Muhammad Ikmal Danial bình luận: “Làm ơn, FAM đừng sa thải HLV này. Chúng tôi là người hâm mộ Malaysia và vẫn luôn theo dõi những gì xảy ra”.

Ngoài 2 bình luận trên, nhiều CĐV tỏ ra lo lắng khi Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vẫn chưa công bố kết quả đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). Theo ký giả trang Scoop, sở dĩ kết quả kháng cáo vẫn chưa được công bố đến từ việc FIFA muốn làm rõ thêm một số chi tiết về 7 cầu thủ nhập tịch có liên quan. Dự kiến, sự trì hoãn của FIFA có khả năng sẽ kéo dài đến 0 giờ ngày 1.11 hoặc thậm chí là đến ngày 2.11. Sau khi có kết quả, quan chức của FAM sẽ có câu trả lời đầy đủ cho giới truyền thông Malaysia về vấn đề này.

“Vẫn còn một số điểm khác biệt trong các tài liệu cần được đối chiếu. Mặc dù phán quyết cuối cùng có thể đi theo cả hai hướng, nhưng khả năng được tuyên trắng án là rất thấp”, trang Scoop dẫn lại lời 1 nhân vật cấp cao FAM.

HLV Peter Cklamovski cùng các cầu thủ Malaysia vẫn đang chờ quyết định cuối cùng từ FIFA ẢNH: NGỌC LINH

Kể từ khi nhận án phạt của FIFA, uy tín bóng đá Malaysia bị suy giảm nghiêm trọng. Trong loạt trận FIFA Days tháng 10.2025, HLV Peter Cklamovski thậm chí còn chỉ trích FAM vì làm việc thiếu trách nhiệm, dẫn đến việc Malaysia phải chịu án phạt từ FIFA. Ông nói: “Tất cả những rắc rối đang xảy ra với FIFA, những sai sót hành chính hay bất cứ điều gì, đều là lỗi của FAM. Đó không phải lỗi của Tunku Ismail (Nhiếp chính vương bang Johor). Không có ông ấy, bóng đá Malaysia đã bị xóa sổ lâu rồi".

Ngay sau đó, HLV Cklamovski đã "quay xe", xin lỗi FAM với lời khẳng định trước báo chí, ở cuộc họp báo trước trận Malaysia tái đấu Lào (14.10) trên sân Bukit Jalil: "Tôi không có ý bất kính với FAM. Nếu ai cảm thấy bị xúc phạm, tôi xin lỗi. Đó không phải là ý định của tôi".