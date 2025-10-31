Cực mới: Thêm nhân vật VIP Malaysia gửi đơn tố FAM nhập tịch lậu đến chính phủ 5 nước

Người từng bị cảnh sát Malaysia bác đơn kiện, tiếp tục hành trình đi tìm công lý

Ngoài xác nhận trên, ông Satees Muniandy tuyên bố Bộ Ngoại giao Brazil cũng trả lời đã nhận được khiếu nại của ông. Đồng thời, cơ quan của nước Nam Mỹ sẽ phản hồi trước ngày 28.11. Trước đó, ngày 26.9, bóng đá Malaysia nhận án phạt từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vì nhập tịch trái phép 7 cầu thủ gồm: Gabriel Palmero, Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Jon Irazábal và Hector Hevel. Trong số này, João Figueiredo được xác định là người gốc Brazil.

Thư ký Urimai, Satees Muniandy cho biết ông đã yêu cầu chính quyền Brazil, Argentina, Tây Ban Nha và Hà Lan điều tra cáo buộc làm giả tài liệu sau khi cảnh sát Malaysia bác bỏ đơn khiếu nại của ông ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trang Free Malaysia Today viết: “Một bản sao email do ông Satees Muniandy gửi đã thúc giục chính quyền Brazil điều tra việc nhập tịch của Joao Vitor Brandao Figueiredo. Đây chính là một trong bảy cầu thủ đại diện cho Malaysia, thi đấu với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027. Bộ Ngoại giao Brazil cũng nhận đơn kiện này và trả lời. Song song đó, một tài liệu kỹ thuật số riêng từ Brazil cũng cho thấy khiếu nại của ông Satees Muniandy đã chính thức đăng ký vào ngày 29.10 theo hệ thống thanh tra Fala.BR của Brazil - tức cơ quan cảnh sát của quốc gia Nam Mỹ này đã vào cuộc, bắt đầu quá trình điều tra”.

Chưa dừng lại ở việc gửi đơn tố cáo đến Chính phủ Brazil, ông Satees Muniandy cho biết còn chuyển vấn đề này cho cơ quan thực thi pháp luật ở các nước khác là Argentina, Tây Ban Nha và Hà Lan. Hiện chính quyền Hà Lan cũng xác nhận đã nhận được khiếu nại của ông Satees Muniandy.

“Đây là hành động mà ông Satees Muniandy tuyên bố bản thân bắt buộc phải làm. Ông Satees Muniandy cho biết mình đã chuyển vấn đề này đến nhiều cơ quan quốc tế vì ông thất vọng với cách cảnh sát Malaysia xử lý vấn đề”.

Trước đó, vào đầu tháng 10, chính ông Satees Muniandy đã gửi đơn kiện Cơ quan đăng ký quốc gia Malaysia (NRD) và Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) liên quan đến vấn đề nhập lậu 7 cầu thủ. Dù vậy, đơn tố cáo của ông nhanh chóng bị bác bỏ và lý do cảnh sát Malaysia đưa ra là vụ việc “không có yếu tố cấu thành tội phạm”.

Ông Satees Muniandy mong Chính phủ 5 nước là Malaysia, Brazil, Tây Ban Nha, Hà Lan và Argentina làm sáng tỏ nguồn gốc 7 cầu thủ nhập tịch vừa bị FIFA phạt ẢNH: NGỌC LINH

Trả lời phỏng vấn nhanh với trang Free Malaysia Today, ông Satees Muniandy bày tỏ: “Tôi không có mục đích nào khác ngoài việc đảm bảo rằng những người liên quan đến hành vi gian lận nhập quốc tịch Malaysia phải chịu trách nhiệm.

Rõ ràng là có những người ở bên trong FAM và NRD đã âm mưu cấp quốc tịch Malaysia cho 7 cầu thủ này thông qua các hoạt động phi đạo đức. Tôi đánh giá điều này có thể bị coi là hành động vi phạm luật pháp rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến hình ảnh đất nước. Nếu người dân bình thường làm điều tương tự bằng cách cung cấp thông tin sai lệch để xin thẻ căn cước, họ sẽ bị truy tố ngay lập tức”.

Ông Satees Muniandy chia sẻ thêm: “Nếu muốn biết sự thật, truyền thông địa phương nên phỏng vấn những người này bằng tiếng Malaysia, và sau đó chúng ta sẽ xem xét. Ngoài ra, chúng tôi kêu gọi cảnh sát tiến hành một cuộc điều tra toàn diện và minh bạch, và hy vọng rằng cuộc điều tra sẽ không thiên vị chỉ vì một Bộ trưởng nào đó có thể bị liên lụy. Chúng tôi cũng kêu gọi Tổng Thanh tra Cảnh sát thực hiện nhiệm vụ của mình, với tư cách là một công chức trung thành với đất nước. Hãy tiến hành một cuộc điều tra toàn diện và hành động”.