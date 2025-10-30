Thành phố Rio đầy thi thể sau chiến dịch nặng tay nhất của cảnh sát Brazil

Hôm 29.10, hàng chục xác chết nằm la liệt trên đường phố tại khu ổ chuột Penha của Rio de Janeiro, một ngày sau chiến dịch đẫm máu nhất của cảnh sát trong lịch sử Brazil.

Chính quyền cho biết ít nhất 119 người đã thiệt mạng - trong khi các luật sư bào chữa công cho biết con số cuối cùng sẽ tăng lên ít nhất là 132.

Cảnh sát tiểu bang cho biết các cuộc đột kích nhắm vào một băng nhóm ma túy lớn đã được lên kế hoạch tỉ mỉ trong hơn hai tháng qua.

Thống đốc Rio Claudio Castro đã lên tiếng bảo vệ các hoạt động trấn áp hôm 29.10.

“Rio de Janeiro đang dẫn đầu, không phải theo nghĩa hành động một mình, mà theo nghĩa hiểu rõ vai trò của mình và nhận thức rằng tâm chấn của vấn nạn đang hoành hành ở Brazil này chính là Rio de Janeiro, và chúng tôi sẽ không ngần ngại đóng góp phần mình. Hôm qua, chúng tôi đã giáng một đòn mạnh vào tội phạm, cho thấy chúng tôi có khả năng chiến thắng, có khả năng đóng góp phần của mình, nhưng chúng tôi cũng có sự khiêm nhường và chắc chắn để nhận ra rằng cuộc chiến này sẽ không thể một mình mà chiến thắng được”.

Cảnh sát đưa thi thể người chết đến bệnh viện vào ngày diễn ra chiến dịch truy quét nạn buôn bán ma túy tại khu ổ chuột Penha, ở Rio de Janeiro (Brazil), ngày 28.10.2025 ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, không ít người cáo buộc cảnh sát đã tiến hành một vụ thảm sát.

Bà Beatriz Nolacho là dì của một trong những người thiệt mạng trong chiến dịch này. “Tôi hy vọng nhà nước sẽ làm những gì cần thiết. Đúng vậy, nên có các chiến dịch, nhưng không phải là những chiến dịch tự sát. Chiến dịch này là cần thiết. Nhiệm vụ của nhà nước, của cảnh sát là chống buôn bán ma túy, chứ không phải là vào khu ổ chuột và giết hại những người dân vô tội”.

Đợt trấn áp mới nhất diễn ra khoảng một tuần trước khi Rio chuẩn bị tổ chức các sự kiện toàn cầu liên quan đến Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP30 của Liên Hiệp Quốc.

Theo Bộ trưởng Tư pháp Rio, Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva đã rất ngạc nhiên khi biết cảnh sát Rio đã tiến hành một chiến dịch “cực kỳ đẫm máu” và “bạo lực” như vậy mà không thông báo hoặc không có sự tham gia của chính phủ liên bang.