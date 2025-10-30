Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thành phố Rio đầy thi thể sau chiến dịch nặng tay nhất của cảnh sát Brazil
Video Thế giới

Thành phố Rio đầy thi thể sau chiến dịch nặng tay nhất của cảnh sát Brazil

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
30/10/2025 22:14 GMT+7

Chiến dịch cảnh sát đẫm máu nhất trong lịch sử Brazil đã khiến ít nhất 119 người thiệt mạng, chính quyền Rio de Janeiro cho biết hôm 29.10, khi hàng chục xác chết xuất hiện trên đường phố một tuần trước các sự kiện khí hậu toàn cầu tại địa điểm này.

Hôm 29.10, hàng chục xác chết nằm la liệt trên đường phố tại khu ổ chuột Penha của Rio de Janeiro, một ngày sau chiến dịch đẫm máu nhất của cảnh sát trong lịch sử Brazil.

Chính quyền cho biết ít nhất 119 người đã thiệt mạng - trong khi các luật sư bào chữa công cho biết con số cuối cùng sẽ tăng lên ít nhất là 132.

Cảnh sát tiểu bang cho biết các cuộc đột kích nhắm vào một băng nhóm ma túy lớn đã được lên kế hoạch tỉ mỉ trong hơn hai tháng qua.

Thống đốc Rio Claudio Castro đã lên tiếng bảo vệ các hoạt động trấn áp hôm 29.10.

“Rio de Janeiro đang dẫn đầu, không phải theo nghĩa hành động một mình, mà theo nghĩa hiểu rõ vai trò của mình và nhận thức rằng tâm chấn của vấn nạn đang hoành hành ở Brazil này chính là Rio de Janeiro, và chúng tôi sẽ không ngần ngại đóng góp phần mình. Hôm qua, chúng tôi đã giáng một đòn mạnh vào tội phạm, cho thấy chúng tôi có khả năng chiến thắng, có khả năng đóng góp phần của mình, nhưng chúng tôi cũng có sự khiêm nhường và chắc chắn để nhận ra rằng cuộc chiến này sẽ không thể một mình mà chiến thắng được”.

Rio đầy thi thể sau chiến dịch đẫm máu nhất của cảnh sát Brazil - Ảnh 1.

Cảnh sát đưa thi thể người chết đến bệnh viện vào ngày diễn ra chiến dịch truy quét nạn buôn bán ma túy tại khu ổ chuột Penha, ở Rio de Janeiro (Brazil), ngày 28.10.2025

ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, không ít người cáo buộc cảnh sát đã tiến hành một vụ thảm sát.

Bà Beatriz Nolacho là dì của một trong những người thiệt mạng trong chiến dịch này. “Tôi hy vọng nhà nước sẽ làm những gì cần thiết. Đúng vậy, nên có các chiến dịch, nhưng không phải là những chiến dịch tự sát. Chiến dịch này là cần thiết. Nhiệm vụ của nhà nước, của cảnh sát là chống buôn bán ma túy, chứ không phải là vào khu ổ chuột và giết hại những người dân vô tội”.

Đợt trấn áp mới nhất diễn ra khoảng một tuần trước khi Rio chuẩn bị tổ chức các sự kiện toàn cầu liên quan đến Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP30 của Liên Hiệp Quốc.

Theo Bộ trưởng Tư pháp Rio, Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva đã rất ngạc nhiên khi biết cảnh sát Rio đã tiến hành một chiến dịch “cực kỳ đẫm máu” và “bạo lực” như vậy mà không thông báo hoặc không có sự tham gia của chính phủ liên bang.

Tin liên quan

Cuba bắt trùm ma túy Trung Quốc?

Cuba bắt trùm ma túy Trung Quốc?

Theo AFP ngày 22.10 dẫn các nguồn tin an ninh từ Mexico, Cuba đã bắt giữ trùm ma túy chuyên buôn thuốc phiện fentanyl người Trung Quốc.

Ông Trump nói Mỹ đánh chìm thêm 'thuyền ma túy' gần Venezuela, hạ sát 6 'tội phạm'

Khám phá thêm chủ đề

Brazil cảnh sát chiến dịch rio de janeiro thảm sát Ổ chuột Trấn áp chính phủ nạn buôn bán ma túy khu ổ chuột tội phạm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận