Ông Trump nói Mỹ đánh chìm 'thuyền ma túy' thứ 6, hạ sát 6 'tội phạm'

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 14.10 đã đăng tải một đoạn video trên mạng xã hội Truth Social, cho thấy một chiếc thuyền bị trúng đạn và phát nổ.

Đoạn video này diễn ra sau một cuộc không kích của quân đội Mỹ ngoài khơi bờ biển Venezuela cùng ngày, mà ông Trump cho biết đã tiêu diệt 6 nghi phạm buôn bán ma túy.

Trong bài đăng, ông tuyên bố chiếc thuyền này có liên quan đến một nhóm khủng bố tham gia buôn bán ma túy, nhưng không đưa ra bằng chứng.

Một chiếc thuyền bốc cháy ngoài khơi bờ biển Venezuela trong ảnh chụp màn hình từ video do Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên Truth Social, ngày 14.10.2025 ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Đây là diễn biến mới nhất trong một loạt các hoạt động của Mỹ trong khu vực khi Washington tăng cường sự hiện diện quân sự tại đây.

Lầu Năm Góc gần đây đã báo cáo với Quốc hội rằng Tổng thống Trump xác định nước Mỹ đang ở trong một “cuộc xung đột vũ trang phi quốc tế” chống các băng đảng ma túy.

Một số cựu luật sư quân sự cho rằng việc tiêu diệt và không bắt giữ những nghi phạm buôn bán ma túy trên biển là không phù hợp với luật chiến tranh.

Gần đây, Mỹ đang mở rộng sự hiện diện quân sự ở phía nam vùng Caribbean. Ngoài máy bay chiến đấu F-35 ở Puerto Rico, lực lượng được triển khai bao gồm 8 tàu chiến với hàng ngàn thủy thủ và lính thủy đánh bộ trên tàu, cùng một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cáo buộc Mỹ đang tìm cách lật đổ ông.

Vào tháng 8, Washington đã tăng gấp đôi phần thưởng cho ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ ông, lên 50 triệu USD. Mỹ cho rằng ông Maduro có liên quan đến các nhóm buôn bán ma túy và tội phạm, nhưng tổng thống Venezuela bác bỏ điều này.