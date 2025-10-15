Israel giới hạn viện trợ vào Gaza, ông Trump nói Hamas phải giải giáp

COGAT, đơn vị quân sự Israel giám sát dòng viện trợ vào Gaza, ngày 14.10 cho hay không có nhiên liệu hoặc khí đốt nào được phép nhập vào Gaza, ngoại trừ các nhu cầu nhân đạo đặc biệt.

Xe tải chở hàng cứu trợ cho người Palestine tại Khan Younis, phía nam Dải Gaza, ngày 14.10.2025 ẢNH: REUTERS

Theo Reuters dẫn tuyên bố từ COGAT, Hamas đã vi phạm thỏa thuận về trao trả thi thể con tin, khiến chính phủ Israel quyết định giới hạn số xe cứu trợ xuống còn 300 chiếc mỗi ngày.

"Hamas đã vi phạm thỏa thuận liên quan việc trả tự do cho các con tin bị giam giữ ở Dải Gaza. Do đó, giới lãnh đạo chính trị đã quyết định áp đặt một số lệnh trừng phạt liên quan đến thỏa thuận nhân đạo đã đạt được", COGAT viết trong một ghi chú nội bộ.

"Chúng tôi đã nhận được thông tin này từ phía Israel. Chúng tôi hy vọng thi thể các con tin sẽ được trao trả đầy đủ và lệnh ngừng bắn tiếp tục được duy trì", bà Olga Cherevko, phát ngôn viên Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc (OCHA) tại Gaza, cho biết.

Phó phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc Farhan Haq cùng ngày xác nhận các cửa khẩu biên giới với Israel vẫn đóng, song các tổ chức cứu trợ đang gom hàng từ bên trong Gaza để phân phối khẩn cấp.

Hamas thẳng tay trấn áp đối thủ, chứng tỏ quyền lực sau thỏa thuận ngừng bắn Gaza?

Ba quan chức Israel nói với Reuters rằng kế hoạch mở cửa khẩu Rafah giáp Ai Cập đã bị trì hoãn.

"Chúng ta cần mở tất cả các cửa khẩu. Cửa khẩu Rafah càng đóng lâu thì người dân Gaza, đặc biệt là những người phải di dời ở miền nam, càng phải chịu đựng đau khổ nhiều hơn", ông Ricardo Pires, người phát ngôn của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, kêu gọi.

Trước đó, Hamas đã trao trả 4 cỗ quan tài thể con tin cho phía Israel. Nhóm này thông báo với các bên trung gian rằng sẽ chuyển giao thêm 4 cỗ quan tài con tin nữa cho Israel vào cuối ngày 14.10, theo The Guardian.

Tính đến ngày 15.10, Hamas xác nhận họ đã bàn giao 8 chiếc quan tài chứa các con tin đã chết cho Israel.

Hiện vẫn chưa rõ liệu việc trao trả thi thể con tin từ phía Hamas có đủ để Israel khôi phục toàn bộ hoạt động viện trợ vào Gaza hay không, theo Reuters.



"Vào thời điểm này, những binh sĩ vẫn tiếp tục giám sát việc thực hiện những gì đã được thỏa thuận liên quan việc bàn giao thi thể như một phần của thỏa thuận chấm dứt chiến sự ở Gaza", phát ngôn viên Hamas tại Gaza Hazem Qassem viết trên Facebook.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14.10 cho biết ông đã yêu cầu Hamas giải giáp hoàn toàn, nếu không sẽ "bị buộc phải làm vậy".

"Nếu họ không tự giải giáp, chúng ta sẽ tước vũ khí của họ. Điều đó sẽ diễn ra nhanh chóng và có thể bằng bạo lực", Tổng thống Trump phát biểu trước thềm hội đàm với Tổng thống Argentina Javier Milei tại Nhà Trắng.

Ông chủ Nhà Trắng nói rằng Hamas đã đồng ý giải giáp theo khuôn khổ kế hoạch hòa bình 20 điểm do ông đề xuất. "Tôi đã nói với Hamas: Các ông sẽ giải giáp, phải không? Và họ trả lời: 'Vâng, thưa ngài, chúng tôi sẽ làm điều đó'. Đó là những gì họ nói với tôi", ông Trump cho biết.

Tuy nhiên, Hamas chưa từng công khai cam kết sẽ hạ vũ khí. Triển vọng cho kế hoạch hòa bình đang trở nên mong manh hơn, khi Israel vẫn hạn chế viện trợ vào Gaza và các tay súng Hamas đã tái xuất hiện trên đường phố, theo Reuters.