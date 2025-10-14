Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Hamas giết hàng chục người tại Dải Gaza sau thỏa thuận ngừng bắn với Israel?

Khánh An
Khánh An
14/10/2025 07:49 GMT+7

Giới thạo tin cho rằng Hamas đang muốn khẳng định lại quyền lực tại Dải Gaza khi giết hàng chục người, trong động thái trấn áp các nhóm thách thức quyền lực của mình và trừng trị những 'kẻ hợp tác' với Israel.

Hamas tiến hành thanh trừng tại Dải Gaza sau thỏa thuận ngừng bắn với Israel? - Ảnh 1.

Các tay súng Hamas tại khu vực Nuseirat ở miền trung Gaza

ẢNH: AFP

Hãng Reuters ngày 14.10 dẫn một nguồn tin ở Dải Gaza cho biết kể từ khi lệnh ngừng bắn với Israel có hiệu lực, lực lượng Hamas đã giết 32 thành viên của "một băng nhóm có liên hệ với một gia đình ở thành phố Gaza", trong khi sáu thành viên của lực lượng này cũng đã thiệt mạng.

Trong ngày 13.10, một video lan truyền trên mạng xã hội dường như cho thấy nhóm tay súng bịt mặt, trong đó có vài người đội băng xanh lá giống loại mà các tay súng Hamas thường đeo, đã dùng súng máy bắn chết ít nhất 7 người sau khi buộc họ quỳ xuống đường.

Các bài đăng xác định video được quay tại Gaza vào ngày 13.10. Những người dân chứng kiến gọi những người bị giết là "kẻ hợp tác" với lực lượng đối địch của Hamas.

Hamas phô trương thanh thế trong ngày thả con tin

Giới quan sát cho rằng Hamas vốn đã suy yếu đáng kể đang tìm cách khẳng định lại quyền kiểm soát ở Gaza kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, bằng cách trấn áp các nhóm thách thức quyền lực của mình, đồng thời dường như nhận được sự chấp thuận tạm thời từ Mỹ để duy trì trật tự tại vùng lãnh thổ bị tàn phá này.

Bị Israel tấn công dữ dội trong cuộc chiến bùng nổ sau vụ tấn công ngày 7.10.2023, Hamas đã dần đưa lực lượng của mình trở lại đường phố ởGaza kể từ khi lệnh ngừng bắn bắt đầu hôm 10.10.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin an ninh tại Gaza, việc này được tiến hành một cách thận trọng đề phòng trường hợp tình hình đột ngột sụp đổ.

Hôm 13.10, Hamas triển khai các thành viên thuộc lữ đoàn vũ trang Qassam khi nhóm này thả những con tin còn sống sót cuối cùng bị bắt giữ từ Israel cách đây 2 năm.

Sự hiện diện của lực lượng này nhắc lại một trong những thách thức lớn mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đối mặt trong nỗ lực đạt được một thỏa thuận lâu dài cho Gaza, khi Mỹ, Israel và nhiều quốc gia khác yêu cầu Hamas giải giáp.

Hình ảnh cho thấy hàng chục tay súng Hamas xếp hàng tại một bệnh viện ở miền nam Gaza, trong đó có một người mang phù hiệu trên vai xác định là thành viên của "Đơn vị Bóng Tối", lực lượng tinh nhuệ mà các nguồn tin Hamas cho biết được giao nhiệm vụ canh giữ con tin.

Tháng trước, Hamas cho biết họ đã xử tử 3 người bị cáo buộc hợp tác với Israel. Video ghi lại vụ hành quyết công khai này đã được chia sẻ trên mạng xã hội.

Khám phá thêm chủ đề

Hamas gaza israel Ngừng bắn Con tin Trump
