Thế giới

Rò rỉ đoạn trao đổi giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Prabowo

Khánh An
14/10/2025 07:36 GMT+7

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto và Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như không hay biết rằng một micro vẫn đang ghi âm khi hai người trao đổi bên lề hội nghị về Dải Gaza.

Rò rỉ đoạn trao đổi giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Prabowo - Ảnh 1.

Tổng thống Prabowo (trái) đứng cạnh Tổng thống Trump tại hội nghị

ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 14.10 đưa tin Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto bị rò rỉ nội dung trao đổi riêng với Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi một micro vô tình ghi lại được lúc hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh về Dải Gaza.

Ông Trump và ông Prabowo dường như không hay biết một micro đang ghi lại cuộc trò chuyện, sau khi ông Trump phát biểu tại hội nghị ở thành phố Sharm el-Sheikh (Ai Cập) hôm 13.10 và công bố thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hamas.

Khi đứng cạnh ông Trump sau bục có gắn micro, ông Prabowo nhắc đến một khu vực "không an toàn về mặt an ninh", rồi hỏi ông Trump: "Tôi có thể gặp Eric không?".

"Tôi sẽ bảo Eric gọi cho anh. Tôi nên làm vậy chứ? Thằng bé ngoan lắm. Tôi sẽ bảo Eric gọi", ông Trump đáp lời.

Ông Prabowo sau đó nói "chúng ta sẽ tìm một nơi tốt hơn", và ông Trump lại nói "tôi sẽ bảo Eric gọi cho ngài". Ông Prabowo nói thêm "Eric hoặc Don Jr.".

Ông Eric Trump và anh trai Donald Trump Jr. là các con trai của Tổng thống Trump, hiện đều giữ chức phó chủ tịch điều hành Tập đoàn Trump Organization, đơn vị có các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, khách sạn và các dự án dựa trên công nghệ chuỗi khối (blockchain).

Trump Organization đang điều hành một câu lạc bộ golf ở ngoại ô thủ đô Jakarta (Indonesia). Một bất động sản khác tại Indonesia - khu nghỉ dưỡng và câu lạc bộ golf ở Bali - được giới thiệu trên trang web là "sắp ra mắt".

Nhà Trắng và Đại sứ quán Indonesia tại Mỹ chưa phản hồi ngay đề nghị bình luận về cuộc trao đổi này.

Trong đoạn ghi âm, không rõ 2 người đề cập đến Trump Organization hay bất kỳ thỏa thuận kinh doanh nào có liên quan đến tổng thống hoặc gia đình ông.

Tổng thống Trump sức khỏe ra sao ở tuổi 79?

Tin liên quan

Tổng thống Putin xác nhận về đoạn trò chuyện với Chủ tịch Tập bị rò rỉ

Tổng thống Putin xác nhận về đoạn trò chuyện với Chủ tịch Tập bị rò rỉ

Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận rằng ông đã trò chuyện với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình về khả năng trường thọ của con người, như nội dung trong đoạn hội thoại bị rò rỉ tại lễ diễu binh.

Khám phá thêm chủ đề

