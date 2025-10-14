Israel - Hamas tuân thủ thỏa thuận giai đoạn 1

Về phần mình, Israel cũng bắt đầu phóng thích các tù nhân Palestine bị giam giữ bên trong các nhà tù nước này. Hoạt động trao đổi con tin - tù nhân diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Israel theo chuyến công du Trung Đông. Phát biểu với các nhà báo tháp tùng trên Không lực Một trên đường đến Israel, ông Trump tuyên bố chiến tranh ở Gaza đã "kết thúc".

Tổng thống Trump nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt tại Quốc hội Israel ngày 13.10 Ảnh: AP

Sau khi phát biểu trước Quốc hội Israel, Tổng thống Trump đến Ai Cập và cùng với người đồng cấp chủ nhà Abdel Fattah el-Sissi chủ trì "hội nghị thượng đỉnh hòa bình" tại Sharm el-Sheikh, thành phố nghỉ dưỡng bên bờ biển Đỏ, hôm 13.10 (giờ địa phương). Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas nằm trong số hơn 20 nhà lãnh đạo thế giới tham dự hội nghị.

Mục tiêu của hội nghị xoay quanh những nội dung đàm phán về các vấn đề phức tạp đang chờ đợi trước mắt, bao gồm giải giới Hamas, thiết lập chính quyền hậu xung đột ở Gaza, kế hoạch rút quân của Israel khỏi Gaza và dự trù kinh phí tái thiết lãnh thổ sau thời gian bị chiến tranh tàn phá.

Hamas phô trương thanh thế trong ngày thả con tin

Cùng ngày, trong một động thái ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ dẫn đầu trung gian, EU hôm 15.10 sẽ tái khởi động cái gọi là Sứ mệnh hỗ trợ biên giới (EUBAM) tại cửa khẩu Rafah giữa Gaza và Ai Cập. "EU sẵn sàng làm phần việc của mình", bà Kaja Kallas, Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại EU, phát biểu trên X.

Theo AFP, EU năm 2005 đã thiết lập sứ mệnh trên với mục đích giám sát, xác minh và đánh giá công tác của cảnh sát biên phòng và phía hải quan thuộc chính quyền Palestine tại cửa khẩu Rafah. Thế nhưng, sứ mệnh này chỉ kéo dài đến năm 2007 vì lực lượng Hamas kiểm soát Gaza. Phía EU cũng xác nhận Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đại diện khối tham gia cuộc họp thượng đỉnh ở TP.Sharm el-Sheikh.