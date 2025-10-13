Ông Trump nói xung đột Gaza đã kết thúc, Israel tuyên bố chiến thắng

Trên chuyên cơ Không lực Một ngày 12.10, ông Trump nhấn mạnh: "Đây sẽ là một thời điểm rất đặc biệt. Mọi người đều rất hào hứng với khoảnh khắc này", đồng thời cho hay các con tin "có thể được giải cứu sớm hơn một chút".

Tổng thống Trump cũng khẳng định lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza sẽ được đảm bảo. "Giao tranh kéo dài suốt nhiều thế kỷ và tôi nghĩ mọi người đã quá mệt mỏi rồi", theo Reuters dẫn lời ông Trump.

Các phương tiện quân sự Israel tập trung gần biên giới Gaza trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa với Hamas ngày 12.10.2025 ẢNH: REUTERS

Ông chủ Nhà Trắng cho biết ông sẽ đến thăm Israel và có bài phát biểu trước quốc hội nước này. Sau đó, ông Trump ngày 13.10 sẽ tới Ai Cập để tham dự hội nghị thượng đỉnh về hòa bình ở Gaza và Trung Đông với sự có mặt của các nhà lãnh đạo từ hơn 20 quốc gia.

AFP dẫn thông báo từ Văn phòng Tổng thống Ai Cập cho biết hội nghị nhằm mục đích "chấm dứt xung đột ở Dải Gaza, tăng cường nỗ lực đạt được hòa bình và ổn định ở Trung Đông, và mở ra kỷ nguyên mới về an ninh khu vực".

Chuyến thăm Trung Đông của ông Trump diễn ra trong bối cảnh Israel và Hamas đồng ý với thỏa thuận ngừng bắn hôm 9.10. Theo thỏa thuận, hoạt động quân sự sẽ dừng lại, Israel rút một phần lực lượng khỏi Dải Gaza.

Hai bên sẽ trao đổi con tin và tù nhân, trong khi hàng viện trợ nhân đạo cũng được phép vào Dải Gaza với quy mô lớn, giải quyết tình trạng khủng hoảng nhân đạo tại đây.

Bà Shosh Bedrosian, phát ngôn viên văn phòng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, cho biết việc thả con tin sẽ bắt đầu vào sáng 13.10, và Tel Aviv "hy vọng tất cả 20 con tin còn sống sẽ được thả cùng một lúc". Đổi lại, Israel sẽ trả tự do cho 250 tù nhân Palestine và khoảng 1.700 người ở Gaza bị bắt từ khi chiến sự Gaza bùng phát.

Thủ tướng Netanyahu ngày 12.10 nhấn mạnh: "Cùng nhau, chúng ta đã đạt được những chiến thắng to lớn, những chiến thắng khiến cả thế giới kinh ngạc... Nhưng đồng thời tôi phải nói với các bạn rằng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc".

Tổng tư lệnh quân đội Israel Eyal Zamir cũng tuyên bố chiến thắng: "Áp lực quân sự mà chúng tôi áp dụng trong 2 năm qua, cùng với các biện pháp ngoại giao bổ sung, đã tạo nên chiến thắng trước Hamas".

Trong khi đó, ông Israel Katz, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, cho biết sau khi các con tin được trả tự do, quân đội sẽ phá hủy các đường hầm ngầm do Hamas xây dựng ở Gaza.

"Hamas đồng ý ngừng bắn lâu dài và không sử dụng vũ khí trong thời gian này, ngoại trừ trường hợp Israel lại tấn công Gaza", theo AFP dẫn một nguồn thạo tin.

Theo Cơ quan y tế tại Gaza, xung đột Hamas - Israel đã khiến hơn 67.800 người thiệt mạng.

Hai nguồn tin Hamas nói với AFP rằng nhóm này đang yêu cầu Israel trả tự do cho 7 nhân vật Palestine nổi tiếng như một phần của cuộc trao đổi con tin. Song, phía Israel đã từ chối.

Dù vậy, phía Hamas vẫn "hoàn tất mọi công tác chuẩn bị" để trao trả toàn bộ các con tin còn sống cho Israel. Ngày 11.10, ông Osama Hamdan, quan chức Hamas, cho hay nhóm này sẽ bắt đầu thả các con tin còn lại vào sáng 13.10 theo thỏa thuận đã ký.

"Lệnh ngừng bắn là thành quả của những hy sinh to lớn và sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc của người dân, cũng như sức mạnh và sự kiên định của lực lượng chiến đấu", theo The Times of Israel dẫn lời ông Izzat al-Risheq, quan chức cấp cao của Hamas.