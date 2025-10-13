Hội nghị hòa bình Gaza và canh bạc của Hamas

AFP hôm qua (12.10) dẫn thông báo từ Phủ Tổng thống Ai Cập cho hay mục tiêu của hội nghị là "chấm dứt xung đột ở Dải Gaza, tăng cường nỗ lực đạt được hòa bình ở Trung Đông, mở ra một kỷ nguyên mới về an ninh và ổn định khu vực".

Ngoài Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi và người đồng cấp Mỹ Donald Trump chủ trì, hội nghị còn có sự tham dự của nhiều nhà lãnh đạo, trong đó có Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Antonio Costa.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhiều khả năng không đến Sharm el-Sheikh dự hội nghị. Hamas cũng cho biết sẽ không tham gia mà "chủ yếu hành động thông qua các nhà trung gian Qatar và Ai Cập", theo AFP.

Xung quanh khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh của Ai Cập, nơi chuẩn bị diễn ra Hội nghị hòa bình Gaza ngày 13.10 ẢNH: REUTERS

Trao đổi con tin - tù nhân

Hội nghị hòa bình Gaza được tổ chức sau khi Israel và Hamas ngày 9.10 ký thỏa thuận ngừng bắn, rút quân và trả tự do cho các con tin còn lại ở Gaza, dựa trên kế hoạch hòa bình của Tổng thống Trump. Từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 10.10 đến tối 11.10, đã có hơn 500.000 người Palestine trở về TP.Gaza, theo Cơ quan phòng vệ dân sự Gaza. Văn phòng nhân đạo của LHQ cho hay Israel đã cho phép các tổ chức này bắt đầu vận chuyển 170.000 tấn hàng viện trợ vào Gaza nếu lệnh ngừng bắn được duy trì.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn AFP hôm 11.10, quan chức Hamas Osama Hamdan cho hay lực lượng này sẽ bắt đầu thả các con tin còn lại vào sáng 13.10 theo thỏa thuận đã ký. Là một phần của giai đoạn đầu tiên trong thỏa thuận, Hamas sẽ thả 48 con tin để đổi lấy gần 2.000 tù nhân người Palestine. Cơ quan quản lý nhà tù Israel hôm 11.10 thông báo họ đã chuyển 250 tù nhân người Palestine đến hai nhà tù trước khi tiến hành cuộc trao đổi.

Cuộc chiến Gaza có kết thúc sau thỏa thuận do ông Trump công bố?

Trong khi đó, ông Israel Katz, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, hôm qua tuyên bố sau khi các con tin được thả, quân đội Israel sẽ tiến hành chiến dịch phá hủy những gì còn sót lại trong mạng lưới đường hầm của Hamas ở Gaza, và chiến dịch này sẽ được tiến hành theo một "cơ chế quốc tế" do Mỹ dẫn đầu, theo AFP.

"Canh bạc mạo hiểm"

Theo thỏa thuận đạt được nói trên, Hamas đồng ý trao trả con tin mà không cần thỏa thuận về việc Israel rút quân hoàn toàn. Hai quan chức Hamas thừa nhận đó là một canh bạc mạo hiểm của tổ chức này, dựa trên niềm tin rằng Tổng thống Trump đã đầu tư rất nhiều vào thỏa thuận nên sẽ không để nó thất bại, theo Reuters.

Một thành viên cấp cao Hamas tiết lộ các thủ lĩnh lực lượng này nhận thức rõ canh bạc của họ có thể phản tác dụng. Họ lo ngại rằng một khi các con tin được thả, Israel có thể tiếp tục chiến dịch quân sự, như đã xảy ra sau lệnh ngừng bắn hồi tháng 1. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm 11.10 nói nước này không tin Israel sẽ tôn trọng các điều khoản trong lệnh ngừng bắn tại Gaza, theo AFP.

Tuy nhiên, một quan chức Hamas cũng nhận định tình hình lần này có vẻ khác so với lệnh ngừng bắn trước đó. Hamas cảm thấy Israel đang nghiêm túc hướng tới một thỏa thuận và áp lực từ Ai Cập, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ cùng Mỹ đối với cả hai bên đang phát huy tác dụng. Reuters cũng dẫn một nguồn thạo tin cho rằng chuyến công du Trung Đông của Tổng thống Trump lần này sẽ càng giúp đảm bảo thỏa thuận giữa Hamas - Israel được duy trì, và việc Tổng thống Ai Cập mời Tổng thống Trump đến là "động thái rất sáng suốt".