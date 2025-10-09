Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Tổng thống Trump công bố đạt thỏa thuận hòa bình tại Dải Gaza

Vi Trân
Vi Trân
09/10/2025 07:23 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump và các bên khác xác nhận Israel và Hamas đã đạt thỏa thuận hòa bình giai đoạn một nhằm chấm dứt xung đột tại Dải Gaza.

"Tôi rất tự hào công bố rằng Israel và Hamas đã ký vào giai đoạn một của kế hoạch hòa bình", Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social sáng nay 9.10.

Tổng thống Trump công bố thỏa thuận hòa bình Israel và Hamas tại Dải Gaza - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sự kiện ở Nhà Trắng ngày 8.10

ẢNH: REUTERS

Theo CNN, tuyên bố được đưa ra khoảng 2 giờ sau khi các phóng viên nhìn thấy Ngoại trưởng Marco Rubio bất ngờ xuất hiện tại một sự kiện ở Nhà Trắng để đưa cho Tổng thống Trump một tờ ghi chú, trong đó nói rằng thỏa thuận đang ở rất gần và bài đăng trên Truth Social đã được chuẩn bị sẵn sàng để nhà lãnh đạo duyệt và công bố thỏa thuận Gaza trước.

Qatar, một trong những nước trung gian đàm phán, cũng thông báo rằng đã đạt thỏa thuận để giúp thả con tin Israel và tù nhân Palestine, đưa hàng cứu trợ vào Dải Gaza và sẽ dẫn đến chấm dứt chiến sự.

Israel và Hamas đồng ý giai đoạn đầu tiên của lệnh ngừng bắn tại Gaza

Theo Tổng thống Trump, "toàn bộ con tin sẽ sớm được thả" và Israel sẽ rút binh sĩ về đường ranh giới được thống nhất trước như bước đầu tiên tiến tới hòa bình bền vững.

Ngay sau đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng nói rằng Israel sẽ đưa toàn bộ con tin từ Dải Gaza về nước "với sự giúp đỡ của Chúa". Nhà lãnh đạo sẽ triệu tập nội các để phê chuẩn thỏa thuận.

Ông Trump và ông Netanyahu đã có cuộc điện đàm ngay sau đó. Ông Netanyahu cảm ơn lãnh đạo Mỹ và mời ông Trump đến phát biểu trước quốc hội Israel. Đáp lại, chủ nhân Nhà Trắng chúc mừng ông Netanyahu về vai trò lãnh đạo và những hành động của ông.

Tổng thống Trump công bố thỏa thuận hòa bình Israel và Hamas tại Dải Gaza - Ảnh 2.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trao đổi nhỏ với Tổng thống Donald Trump tại một sự kiện ở Nhà Trắng ngày 8.10

ẢNH: REUTERS

Các hãng tin lớn như AP và AFP dẫn nguồn nói rằng Hamas sẽ thả toàn bộ 20 con tin còn sống vào cuối tuần này trong khi quân đội Israel sẽ rút khỏi hầu hết Dải Gaza. CNN dẫn nguồn tin Israel tiết lộ các con tin dự kiến được thả vào ngày 11 hoặc 12.10.

Hamas ra tuyên bố cho biết đã ký kết thỏa thuận chấm dứt chiến sự tại Dải Gaza, Israel rút quân khỏi dải đất, đưa hàng cứu trợ đến và trao đổi tù nhân.

Hamas cảm ơn Qatar, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Tổng thống Trump cho nỗ lực hòa bình. Tổ chức này cũng hối thúc các bên trung gian buộc Israel thực hiện đầy đủ các điều khoản của thỏa thuận, không được trốn tránh hoặc trì hoãn thực hiện những điều đã nhất trí.

Tin liên quan

Giữa lúc đàm phán, Israel chặn tàu cứu trợ đến Gaza

Giữa lúc đàm phán, Israel chặn tàu cứu trợ đến Gaza

Đội tàu nhân đạo Global Sumud Flotilla cáo buộc quân đội Israel ngày 8.10 đã chặn ít nhất 3 tàu của họ đang chở hàng cứu trợ đến Dải Gaza, theo AFP.

Khám phá thêm chủ đề

Trump dải Gaza Hamas israel thỏa thuận hòa bình Gaza
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận