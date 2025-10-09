Tổng thống Trump công bố đạt thỏa thuận hòa bình tại Dải Gaza

"Tôi rất tự hào công bố rằng Israel và Hamas đã ký vào giai đoạn một của kế hoạch hòa bình", Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social sáng nay 9.10.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sự kiện ở Nhà Trắng ngày 8.10 ẢNH: REUTERS

Theo CNN, tuyên bố được đưa ra khoảng 2 giờ sau khi các phóng viên nhìn thấy Ngoại trưởng Marco Rubio bất ngờ xuất hiện tại một sự kiện ở Nhà Trắng để đưa cho Tổng thống Trump một tờ ghi chú, trong đó nói rằng thỏa thuận đang ở rất gần và bài đăng trên Truth Social đã được chuẩn bị sẵn sàng để nhà lãnh đạo duyệt và công bố thỏa thuận Gaza trước.

Qatar, một trong những nước trung gian đàm phán, cũng thông báo rằng đã đạt thỏa thuận để giúp thả con tin Israel và tù nhân Palestine, đưa hàng cứu trợ vào Dải Gaza và sẽ dẫn đến chấm dứt chiến sự.

Theo Tổng thống Trump, "toàn bộ con tin sẽ sớm được thả" và Israel sẽ rút binh sĩ về đường ranh giới được thống nhất trước như bước đầu tiên tiến tới hòa bình bền vững.

Ngay sau đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng nói rằng Israel sẽ đưa toàn bộ con tin từ Dải Gaza về nước "với sự giúp đỡ của Chúa". Nhà lãnh đạo sẽ triệu tập nội các để phê chuẩn thỏa thuận.

Ông Trump và ông Netanyahu đã có cuộc điện đàm ngay sau đó. Ông Netanyahu cảm ơn lãnh đạo Mỹ và mời ông Trump đến phát biểu trước quốc hội Israel. Đáp lại, chủ nhân Nhà Trắng chúc mừng ông Netanyahu về vai trò lãnh đạo và những hành động của ông.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trao đổi nhỏ với Tổng thống Donald Trump tại một sự kiện ở Nhà Trắng ngày 8.10 ẢNH: REUTERS

Các hãng tin lớn như AP và AFP dẫn nguồn nói rằng Hamas sẽ thả toàn bộ 20 con tin còn sống vào cuối tuần này trong khi quân đội Israel sẽ rút khỏi hầu hết Dải Gaza. CNN dẫn nguồn tin Israel tiết lộ các con tin dự kiến được thả vào ngày 11 hoặc 12.10.

Hamas ra tuyên bố cho biết đã ký kết thỏa thuận chấm dứt chiến sự tại Dải Gaza, Israel rút quân khỏi dải đất, đưa hàng cứu trợ đến và trao đổi tù nhân.

Hamas cảm ơn Qatar, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Tổng thống Trump cho nỗ lực hòa bình. Tổ chức này cũng hối thúc các bên trung gian buộc Israel thực hiện đầy đủ các điều khoản của thỏa thuận, không được trốn tránh hoặc trì hoãn thực hiện những điều đã nhất trí.