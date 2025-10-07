Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Tương lai Gaza trước bước ngoặt mới

Thụy Miên
Thụy Miên
07/10/2025 05:08 GMT+7

Hôm qua (giờ địa phương), các phái đoàn của lực lượng Hamas, Israel và Mỹ bước vào cuộc đàm phán gián tiếp ở Ai Cập để bàn về tương lai của Dải Gaza, theo AFP. Trước khi bước vào cuộc đàm phán do Ai Cập chủ trì, cả Hamas lẫn Israel đều phản hồi tích cực về kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong số những đề nghị của ông Trump, hai bên được yêu cầu ngừng bắn, trao trả con tin Israel ở Dải Gaza để đổi lấy tự do của các tù nhân Palestine trong tay Israel. Những lần thương thuyết trước đó bị gián đoạn vì hai bên không nhất trí danh sách tên của các tù nhân Palestine mà phía Hamas yêu cầu Israel phải thả.

Trưởng đoàn đàm phán Hamas Khalil al-Hayya, một trong các mục tiêu Israel muốn tìm diệt trong vụ không kích Doha (Qatar) hồi tháng trước, đã gặp các nhà trung gian đến từ Ai Cập và Qatar tại Cairo vào sáng 6.10 (giờ địa phương). AFP dẫn lời một nhân vật cấp cao của Hamas tiết lộ về cuộc gặp trên, vốn diễn ra trước khi vòng đàm phán được diễn ra tại TP.Sharm El-Sheikh của Ai Cập.

Người dân Gaza mong mỏi kế hoạch của ông Trump thành công

Theo nguồn tin của AFP, nội dung thương thuyết lần này nhằm ấn định ngày thi hành lệnh ngừng bắn tạm thời, cũng như tạo điều kiện cho giai đoạn đầu tiên của kế hoạch hòa bình. Theo đó, 47 con tin đang bị nhốt ở Gaza sẽ được thả để đổi lấy hàng trăm tù nhân Palestine.

Trên mạng xã hội Truth Social ngày 5.10, Tổng thống Trump hoan nghênh những trao đổi tích cực với Hamas và những đồng minh trên khắp thế giới, bao gồm các nước Ả Rập và Hồi giáo. "Tôi được báo là giai đoạn đầu tiên sẽ được hoàn tất trong tuần này, và tôi đề nghị mọi người hãy hành động nhanh chóng", nhà lãnh đạo viết.

Tương lai hòa bình Gaza: Đàm phán giữa Hamas , Israel và Mỹ tại Ai Cập - Ảnh 1.

TP.Sharm El-Sheikh là nơi tổ chức vòng đàm phán gián tiếp giữa Israel và Hamas ngày 6.10

ẢNH: AFP

Hôm qua, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi khen ngợi kế hoạch do ông Trump đề xuất, mà theo ông mở đường cho hòa bình và ổn định lâu dài ở Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho hay phái đoàn nước này đã đến nơi họp, trong khi Nhà Trắng xác nhận ông Trump gửi con rể Jared Kushner cùng nhà đàm phán Mỹ tại Trung Đông Steve Witkoff tham gia cuộc thương thuyết.

Trước thềm cuộc họp ở TP.Sharm El-Sheikh, súng vẫn nổ ở Gaza trong ngày 6.10, thậm chí sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thúc giục Israel ngừng ném bom lãnh thổ này. Một nguồn thạo tin tiết lộ phía Hamas đồng ý ngừng chiến dịch quân sự nếu Israel ngừng không kích và rút quân khỏi TP.Gaza.

Trong một diễn biến khác, Iran chưa có kế hoạch lập tức nối lại cuộc thương thuyết với các nước châu Âu về chương trình hạt nhân của mình sau khi đối phương tái áp đặt các biện pháp cấm vận. "Chúng tôi không có kế hoạch đàm phán ngay lúc này", AFP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei, thêm rằng chính quyền Tehran đang đánh giá những hậu quả và hệ lụy đến từ động thái của Anh, Đức, Pháp.

Tại Syria, các hội đồng địa phương bỏ phiếu để chọn ra thành viên cho quốc hội lâm thời, trong đó 1/3 số nghị sĩ mới sẽ được nhà lãnh đạo Ahmed al-Sharaa trực tiếp chỉ định.

Tin liên quan

Israel chặn thuyền chở hàng viện trợ Gaza, bắt nhà hoạt động nổi tiếng

Israel chặn thuyền chở hàng viện trợ Gaza, bắt nhà hoạt động nổi tiếng

Quân đội Israel ngày 1.10 đã tiếp cận những con thuyền chở hàng viện trợ đến Dải Gaza và bắt giữ các thành viên trên thuyền, trong đó có nhà hoạt động môi trường nổi tiếng Greta Thunberg.

Biểu tình phản đối Israel chặn tàu viện trợ Gaza

Chờ đợi thỏa thuận hòa bình ở Gaza

Khám phá thêm chủ đề

gaza Hamas israel Mỹ Tổng thống Mỹ Donald Trump
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận