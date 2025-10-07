Tương lai Gaza trước bước ngoặt mới

Trong số những đề nghị của ông Trump, hai bên được yêu cầu ngừng bắn, trao trả con tin Israel ở Dải Gaza để đổi lấy tự do của các tù nhân Palestine trong tay Israel. Những lần thương thuyết trước đó bị gián đoạn vì hai bên không nhất trí danh sách tên của các tù nhân Palestine mà phía Hamas yêu cầu Israel phải thả.

Trưởng đoàn đàm phán Hamas Khalil al-Hayya, một trong các mục tiêu Israel muốn tìm diệt trong vụ không kích Doha (Qatar) hồi tháng trước, đã gặp các nhà trung gian đến từ Ai Cập và Qatar tại Cairo vào sáng 6.10 (giờ địa phương). AFP dẫn lời một nhân vật cấp cao của Hamas tiết lộ về cuộc gặp trên, vốn diễn ra trước khi vòng đàm phán được diễn ra tại TP.Sharm El-Sheikh của Ai Cập.

Người dân Gaza mong mỏi kế hoạch của ông Trump thành công

Theo nguồn tin của AFP, nội dung thương thuyết lần này nhằm ấn định ngày thi hành lệnh ngừng bắn tạm thời, cũng như tạo điều kiện cho giai đoạn đầu tiên của kế hoạch hòa bình. Theo đó, 47 con tin đang bị nhốt ở Gaza sẽ được thả để đổi lấy hàng trăm tù nhân Palestine.

Trên mạng xã hội Truth Social ngày 5.10, Tổng thống Trump hoan nghênh những trao đổi tích cực với Hamas và những đồng minh trên khắp thế giới, bao gồm các nước Ả Rập và Hồi giáo. "Tôi được báo là giai đoạn đầu tiên sẽ được hoàn tất trong tuần này, và tôi đề nghị mọi người hãy hành động nhanh chóng", nhà lãnh đạo viết.

TP.Sharm El-Sheikh là nơi tổ chức vòng đàm phán gián tiếp giữa Israel và Hamas ngày 6.10 ẢNH: AFP

Hôm qua, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi khen ngợi kế hoạch do ông Trump đề xuất, mà theo ông mở đường cho hòa bình và ổn định lâu dài ở Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho hay phái đoàn nước này đã đến nơi họp, trong khi Nhà Trắng xác nhận ông Trump gửi con rể Jared Kushner cùng nhà đàm phán Mỹ tại Trung Đông Steve Witkoff tham gia cuộc thương thuyết.

Trước thềm cuộc họp ở TP.Sharm El-Sheikh, súng vẫn nổ ở Gaza trong ngày 6.10, thậm chí sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thúc giục Israel ngừng ném bom lãnh thổ này. Một nguồn thạo tin tiết lộ phía Hamas đồng ý ngừng chiến dịch quân sự nếu Israel ngừng không kích và rút quân khỏi TP.Gaza.

Trong một diễn biến khác, Iran chưa có kế hoạch lập tức nối lại cuộc thương thuyết với các nước châu Âu về chương trình hạt nhân của mình sau khi đối phương tái áp đặt các biện pháp cấm vận. "Chúng tôi không có kế hoạch đàm phán ngay lúc này", AFP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei, thêm rằng chính quyền Tehran đang đánh giá những hậu quả và hệ lụy đến từ động thái của Anh, Đức, Pháp.

Tại Syria, các hội đồng địa phương bỏ phiếu để chọn ra thành viên cho quốc hội lâm thời, trong đó 1/3 số nghị sĩ mới sẽ được nhà lãnh đạo Ahmed al-Sharaa trực tiếp chỉ định.