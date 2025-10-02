Israel chặn thuyền chở hàng viện trợ Gaza, bắt nhà hoạt động nổi tiếng

Trước khi lực lượng Israel ập đến, cô Thunberg đã đăng đoạn video lên mạng xã hội nói rằng sắp bị quân đội Israel tiếp cận. Những người bị bắt sau đó bị đưa đến nơi giam giữ tại cảng Ashdod của Israel.

Những con thuyền nằm trong dự án Global Sumud Flotilla, sử dụng hơn 40 thuyền dân sự, chở hàng trăm người nhiều quốc tịch khác nhau với đủ ngành nghề, hướng đến Dải Gaza để chuyển hàng viện trợ. Israel lâu nay đã phong tỏa vùng biển ở Gaza và nhiều lần yêu cầu các con thuyền quay đầu, Reuters đưa tin ngày 2.10.

Quân đội Israel ngày 1.10 đã tiếp cận thuyền Alma chở hàng viện trợ đến Dải Gaza, trên thuyền có nhà hoạt động Greta Thunberg (phải) ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH X BỘ NGOẠI GIAO ISRAEL

Khoảng 20 tàu hải quân Israel đã tiếp cận 6 con thuyền viện trợ, cho rằng những con thuyền này đang tiếp cận “vùng nguy hiểm”.

Bộ Ngoại giao Israel cho biết tàu hải quân nước này đã tiếp cận đội thuyền viện trợ Gaza, yêu cầu họ chuyển hướng đến cảng Ashdod để dỡ hàng và vận chuyển đến Dải Gaza. Israel cam kết không có hành động bạo lực nhắm vào các nhà hoạt động.

Ý và Tây Ban Nha đã điều tàu hải quân hỗ trợ theo sát đoàn thuyền viện trợ, song phải dừng khi con thuyền tiến vào vùng biển cách Dải Gaza khoảng 150 hải lý do lo ngại an ninh. Thổ Nhĩ Kỳ cũng triển khai máy bay không người lái (UAV) theo dõi.

Những thành viên trên thuyền Alma ngồi vòng tròn trong ngày 1.10. ẢNH: REUTERS

Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha cho hay đoàn thuyền là “một sáng kiến xã hội dân sự hòa bình và nhân đạo”, khẳng định sẽ hỗ trợ lãnh sự và bảo vệ công dân. Trong khi đó, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni hôm 30.9 bày tỏ lo ngại hoạt động của con thuyền sẽ ảnh hưởng đến đề xuất hòa bình của Mỹ ở Dải Gaza, theo The Guardian ngày 2.10.

Liên quan vụ việc quân đội Israel tiếp cận đoàn thuyền viện trợ, Tổng thống Colombia Gustavo Petro tuyên bố trục xuất các nhà ngoại giao Israel. “Toàn bộ phái đoàn ngoại giao Israel sẽ rời khỏi Colombia”, ông Petro nhấn mạnh.