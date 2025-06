Israel sẽ chặn thuyền chở nhà hoạt động Greta Thunberg đến Gaza

Trong tuyên bố ngày 8.6, ông Israel Katz, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, nêu rõ đã chỉ đạo quân đội có những biện pháp ngăn chiếc thuyền mang tên Madleen tiếp cận Gaza.

“Gửi đến Greta, người bài Do Thái, và những người bạn của cô ấy, tôi nói rõ ràng mọi người nên quay về, vì các vị sẽ không đến được Gaza”, The Times of Israel dẫn tuyên bố của ông Katz.

Nhà hoạt động Greta Thunberg (giữa) trên thuyền buồm Madleen ngày 1.6, khởi hành từ Ý hướng đến Dải Gaza ẢNH: AP

Lãnh đạo quân đội Israel nêu thêm nước này sẽ không cho phép ai vi phạm lệnh phong tỏa đường biển tại Gaza. Ông Katz khẳng định lệnh phong tỏa trên nhằm ngăn hoạt động chuyển giao vũ khí cho lực lượng Hamas.

Thuyền buồm Madleen do nhóm hoạt động Freedom Flotilla Coalition (FFC) vận hành đã khởi hành từ thành phố Catania, miền nam nước Ý ngày 1.6 và hướng đến Dải Gaza. Con thuyền mang theo hàng viện trợ và chở 12 nhà hoạt động. Trong đó, nổi bật là nhà hoạt động môi trường trẻ Greta Thunberg (22 tuổi) và bà Rima Hassan, người Pháp gốc Palestine và hiện là thành viên Nghị viện châu Âu. Bà Hassan đã bị cấm nhập cảnh vào Israel do những phát ngôn chỉ trích chính sách của Tel Aviv đối với người Palestine.

Israel đã chặn hầu hết mọi tuyến tiếp tế Gaza kể từ khi xung đột Hamas - Israel nổ ra tháng 10.2023. Tel Aviv đã nới lỏng lệnh phong tỏa, song hoạt động tiếp tế cho người dân tại Gaza thời gian qua cũng gặp không ít thách thức.

Hồi tháng 5, thuyền buồm của FFC cũng đã nỗ lực mang hàng tiếp tế đến Gaza những bất thành do bị 2 máy bay không người lái tấn công làm mũi tàu bị hư hại. Nhóm này cáo buộc Israel đứng sau vụ tấn công. Israel chưa bình luận về vụ việc này.