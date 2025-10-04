Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Biểu tình phản đối Israel chặn tàu viện trợ Gaza

Khánh An
Khánh An
04/10/2025 05:00 GMT+7

Reuters ngày 3.10 đưa tin Israel đối diện làn sóng chỉ trích và biểu tình phản đối tại nhiều nước, sau khi quân đội nước này chặn hầu hết trong số khoảng 40 tàu chở hàng viện trợ cho Dải Gaza và bắt giữ hơn 450 nhà hoạt động nước ngoài.

Hình ảnh được phát trực tiếp từ các tàu cho thấy những binh sĩ Israel có vũ trang lên tàu, trong khi những người trên tàu co ro trong áo phao và giơ tay lên. Nhiều người xuống đường biểu tình ủng hộ người Palestine tại nhiều thành phố ở châu Âu, Pakistan, Argentina và Mexico, phản đối việc bắt giữ các nhà hoạt động trên. Bộ Ngoại giao Israel ra thông cáo cho biết họ đã đưa toàn bộ những người bị bắt đến TP.Ashdod (Israel), tất cả đều "an toàn và có sức khỏe tốt".

Israel bắt đội tàu vượt phong tỏa cứu trợ Gaza: Điều gì sẽ xảy ra với các nhà hoạt động?

Trong khi đó, một quan chức Hamas cho biết lực lượng này vẫn cần thời gian để nghiên cứu kế hoạch cho Gaza do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ủng hộ. Kế hoạch này kêu gọi ngừng bắn, thả con tin trong vòng 72 giờ, giải giáp Hamas và Israel rút dần khỏi Gaza. Sau đó sẽ thành lập một chính quyền chuyển tiếp hậu chiến do ông Trump đứng đầu. Nhiều nước, bao gồm cả những quốc gia Ả Rập và Hồi giáo, đã hoan nghênh đề xuất này. Nhà Trắng hôm 2.10 cho biết ông Trump sẽ ra thời hạn để Hamas chấp nhận.

Biểu tình phản đối Israel chặn tàu viện trợ Gaza - Ảnh 1.

Biểu tình ủng hộ người Palestine tại TP.Chicago (bang Illinois, Mỹ) ngày 2.10

Ảnh: AFP

Cùng ngày, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty cho biết nước này đang phối hợp với Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ để thuyết phục Hamas chấp nhận, nhằm chấm dứt chiến sự kéo dài gần 2 năm tại Gaza. Ông cho biết mình ủng hộ kế hoạch trên, nhưng cần có thêm đối thoại.

Trump Mexico Badr Abdelatty Thổ Nhĩ Kỳ Ai Cập Donald Trump
