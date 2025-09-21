Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Đụng độ căng thẳng tại Hà Lan, người biểu tình đốt xe cảnh sát

Vi Trân
Vi Trân
21/09/2025 09:22 GMT+7

Một cuộc biểu tình ở Hà Lan đã bùng phát thành bạo lực và hỗn loạn khi người biểu tình đụng độ với cảnh sát và phá hoại văn phòng của một đảng chính trị, chỉ vài tuần trước khi nước này tổ chức tổng tuyển cử.

Cuộc đụng độ xảy ra tại thành phố The Hague vào ngày 20.9 giữa người biểu tình chống nhập cư và cảnh sát. Theo AFP, khoảng 1.500 người đã tập trung trên một xa lộ cắt ngang qua thành phố và giáp mặt với lực lượng an ninh.

Đụng độ căng thẳng tại Hà Lan, người biểu tình đốt xe cảnh sát - Ảnh 1.

Xe cảnh sát bị đốt cháy trong cuộc biểu tình tại The Hague (Hà Lan) ngày 20.9

ẢNH: AP

Nhiều người biểu tình mặc đồ đen và vẫy cờ, kêu gọi các chính sách nhập cư và tị nạn cứng rắn hơn. Một số người ném đá và chai lọ về phía cảnh sát và đốt cháy một xe cảnh sát, buộc lực lượng an ninh đáp trả bằng hơi cay và vòi rồng.

Truyền thông Hà Lan đưa tin những người biểu tình bạo lực cũng đã đập phá văn phòng của đảng chính trị trung dung D66.

Một nhóm nhỏ hơn đã tiến về phía khu tòa nhà quốc hội Hà Lan, nơi hiện đang được rào chắn để tu sửa, nhưng bị cảnh sát ngăn chặn.

Theo Reuters, 30 người đã bị bắt trong khi 2 cảnh sát bị thương. Nhà chức trách không bác bỏ khả năng bắt giữ thêm những người khác sau khi xem lại camera an ninh.

Đụng độ căng thẳng tại Hà Lan, người biểu tình đốt xe cảnh sát - Ảnh 2.

Người biểu tình tại The Hague ngày 20.9

ẢNH: AP

"Đừng động đến các đảng phái chính trị. Nếu các người nghĩ rằng có thể đe dọa chúng tôi thì nhầm to rồi. Chúng tôi sẽ không bao giờ để những kẻ bạo loạn cực đoan cướp đi đất nước tươi đẹp của chúng tôi", lãnh đạo đảng D66 Rob Jetten đăng bài viết trên mạng xã hội X.

"Những hình ảnh gây sốc và kỳ lạ về bạo lực vô liêm sỉ ở The Hague, sau khi một cuộc biểu tình vượt khỏi tầm kiểm soát", Thủ tướng lâm thời Dick Schoof viết trên X. Ông gọi các cuộc tấn công vào cảnh sát và văn phòng D66 là "hoàn toàn không thể chấp nhận được" và bày tỏ sự tin tưởng rằng cảnh sát cùng các công tố viên sẽ đưa những người làm loạn ra trước công lý.

Cuộc biểu tình diễn ra vài tuần trước cuộc tổng tuyển cử vào ngày 29.10. Cuộc tổng tuyển cử được tổ chức sau khi chính trị gia chống nhập cư Geert Wilders rút đảng của ông khỏi liên minh cầm quyền do mâu thuẫn về các động thái kiểm soát nhập cư. Đảng của ông Wilders vẫn đang dẫn đầu các cuộc thăm dò, theo Reuters.

Trong một tuyên bố trên X, ông Wilders lên án hành vi bạo lực nhắm vào cảnh sát là điều hoàn toàn không thể chấp nhận.

