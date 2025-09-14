Đụng độ dữ dội trong cuộc biểu tình chống nhập cư tại London

Đụng độ nổ ra tại London vào ngày 13.9 khi có tới 150.000 người tụ tập tham gia một trong những cuộc biểu tình cực hữu lớn nhất từ trước đến nay tại Anh, do nhà hoạt động chống người nhập cư Tommy Robinson tổ chức, theo AFP.

Cảnh sát thủ đô London ước tính có khoảng 110.000 đến 150.000 người tham gia cuộc biểu tình, vượt quá thông tin ban đầu của ban tổ chức.

Cảnh sát đụng độ người biểu tình chống nhập cư tại London ngày 13.9 ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, khoảng 5.000 người đã tham gia cuộc tuần hành "Đứng lên chống phân biệt chủng tộc" bắt đầu cách đó khoảng 1,6 km về phía bắc. Khoảng 1.000 cảnh sát đã được triển khai để giữ khoảng cách giữa các nhóm đối lập.

Cảnh sát cho biết các cuộc đụng độ nổ ra sau khi một số người tham dự cố gắng xâm nhập khu vực ngăn cách giữa hai cuộc biểu tình.

Nhập cư đã trở thành vấn đề chính trị tiêu điểm tại Anh khi nước này đối diện số lượng người xin tị nạn cao kỷ lục. Từ đầu năm đến nay, hơn 28.000 người nhập cư đã đi tàu thuyền nhỏ vượt eo biển Manche để sang Anh.

Cảnh sát đã bị bất ngờ bởi quy mô của cuộc biểu tình chống nhập cư, được cấp phép diễn ra tại đại lộ Whitehall kết nối các tòa nhà chính quyền ở thủ đô.

Cảnh sát ước tính có 110.000 đến 150.000 người tham gia cuộc biểu tình ngày 13.9 ẢNH: REUTERS

Trong lúc cố gắng ngăn chặn người biểu tình vượt ra khỏi tuyến đường, cảnh sát đã bị tấn công dữ dội, hành động bạo lực mà cơ quan chức năng miêu tả là "không chấp nhận được". Người biểu tình bị tố cáo đã đấm, đá và ném nhiều vật thể như chai lọ, pháo sáng về phía cảnh sát.

Tổng cộng 26 cảnh sát bị thương, gồm 4 người bị thương nặng. Cảnh sát bắt giữ 25 người với cáo buộc gây rối trật tự công cộng, hành hung và các hành vi phạm tội khác.

"Nhiều người đã đến để thực hiện quyền biểu tình hợp pháp của mình, nhưng cũng có nhiều người có ý định bạo lực. Họ đã đối đầu với cảnh sát, có hành vi lăng mạ và chửi bới, đồng thời kiên quyết phá vỡ hàng rào an ninh được dựng lên để đảm bảo an toàn cho mọi người", Trợ lý Giám đốc Cảnh sát thủ đô Matt Twist cho biết.

Bộ trưởng Nội vụ Anh Shabana Mahmood lên án "những kẻ đã tấn công và làm bị thương cảnh sát" và khẳng định "bất kỳ ai tham gia vào hoạt động tội phạm đều sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật".