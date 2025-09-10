Nhà Trắng tung 'nắm đấm' mới vào dân nhập cư lậu

Chiến dịch mới

Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS) ngày 8.9 thông báo mở "Chiến dịch Midway Blitz" nhằm trấn áp người nhập cư bất hợp pháp tại Chicago (bang Illinois) bất chấp sự phản đối từ thị trưởng thành phố lẫn thống đốc bang thuộc đảng Dân chủ.

Theo tờ New York Post, DHS tuyên bố rằng các đặc vụ liên bang thuộc Cục Thực thi di trú và hải quan (ICE) sẽ nhắm đến những người nhập cư trái phép phạm tội đã chạy đến Chicago "vì biết Thống đốc JB Pritzker và các chính sách của ông sẽ bảo vệ họ và cho phép họ tự do đi lại trên đường phố Mỹ". DHS còn đăng thông cáo truy nã 11 đối tượng nhập cư lậu phạm tội được cho là đang lẩn trốn tại Chicago, miêu tả những người này là "những tên tội phạm tồi tệ nhất".

Kể từ khi nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 1, Tổng thống Trump đã đẩy mạnh các chiến dịch nhằm vào người nhập cư bất hợp pháp, đặc biệt là những người có tiền án hoặc ở các thành phố bảo vệ người nhập cư.

Xe cảnh sát gần khách sạn Trump tại Chicago ẢNH: REUTERS

Chicago, thành phố đông dân thứ ba tại Mỹ và là lãnh địa của đảng Dân chủ, bị ông Trump gọi là "mớ hỗn độn". Tờ The New York Times dẫn các ước tính cho rằng có ít nhất 150.000 người tại Chicago (khoảng 8% dân cư) không có giấy tờ hợp pháp. Trong bài đăng trên mạng xã hội hôm 8.9, ông Trump nhắc đến các vụ giết người và xả súng gần đây tại Chicago và chỉ trích Thống đốc Pritzker vì không yêu cầu chính quyền liên bang hỗ trợ. Tỷ lệ tội phạm bạo lực tại Chicago được cho là đã giảm trong nhiều năm qua và các quan chức cho biết số vụ giết người được ghi nhận trong mùa hè năm nay là ít nhất kể từ năm 1965.

Thống đốc Pritzker tuyên bố sẵn sàng kiện ra tòa nếu Nhà Trắng mở rộng chiến dịch thực thi luật nhập cư bằng cách ra lệnh cho Vệ binh Quốc gia tiến vào Chicago. Trong khi đó, Thị trưởng Brandon Johnson tuyên bố phản đối hành động quân sự hóa công tác thực thi luật nhập cư mà không tuân theo quy trình hợp lệ.

Chiến thắng của Nhà Trắng tại Los Angeles

Chiến dịch của ICE tại Chicago diễn ra sau động thái thực thi pháp luật mạnh mẽ của chính quyền liên bang tại Washington D.C và Los Angeles. Tổng thống Trump đã điều 2.000 thành viên Vệ binh Quốc gia đến Los Angeles vào tháng 6 giữa những cuộc đụng độ giữa lực lượng đặc vụ di trú liên bang và người biểu tình. Theo AP, Tòa án Tối cao Mỹ ngày 8.9 gỡ bỏ lệnh cấm tạm thời do một thẩm phán liên bang ban hành, cho phép ICE tiếp tục các chiến dịch tuần tra bắt giữ người nhập cư quy mô lớn tại Los Angeles.

Ông Trump và các quan chức liên bang ca ngợi quyết định này là thắng lợi lớn, cho phép ICE "tuần tra không bị can thiệp". Tuy nhiên, các nhóm vận động cảnh báo quyết định này sẽ mở đường cho chiến dịch gây tranh cãi tương tự ở những thành phố khác. ICE đã bắt giữ hơn 5.200 người kể từ tháng 6 và tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch.