Chính phủ Mỹ mở chiến dịch trấn áp người nhập cư ở Chicago

Hãng AFP ngày 9.9 đưa tin Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) thông báo mở “Chiến dịch Midway Blitz”, kèm theo danh sách tên tuổi, hình ảnh và tiền án của 11 cá nhân mà bộ này coi là “tội phạm nhập cư bất hợp pháp” đang bị truy nã.

DHS tuyên bố sẽ nhằm vào những người nhập cư bất hợp pháp có tiền án mà cơ quan này cho là "những tội phạm tồi tệ nhất trong số những tội phạm tồi tệ". Các nhân chứng cho biết đã có một số vụ bắt giữ tại phía tây nam thành phố Chicago từ ngày 7.9.

Ô tô của Cơ quan Hải quan và Di trú Mỹ (ICE) đậu tại Chicago, bang Illinois ngày 8.9 ẢNH: AFP

Bà Tricia McLaughlin, trợ lý bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ, cho biết: “Trong nhiều năm, Thống đốc Illinois JB Pritker và các chính trị gia bảo vệ người nhập cư đã thả thành viên băng nhóm Tren de Aragua, những kẻ cưỡng hiếp, bắt cóc và buôn bán ma túy ra đường phố Chicago - gây nguy hiểm cho tính mạng người dân Mỹ và biến Chicago thành điểm nóng tội phạm".

Thống đốc Pritzker đã phản bác rằng chiến dịch của Nhà Trắng không nhằm mục đích chống tội phạm, mà chỉ tập trung hù dọa người dân ở Illinois.

Trong ngày 8.8, Tổng thống Trump có bài đăng trên mạng xã hội Truth Social nêu rằng đã có khoảng 50 thiệt mạng tại Chicago những tuần qua liên quan vụ bạo lực súng đạn. “Tôi muốn giúp đỡ người dân Chicago, không phải làm hại họ. Chỉ có những tên tội phạm mới bị tổn hại”, ông Trump viết.

Theo The New York Times, các quan chức DHS dự kiến tập kết tại căn cứ hải quân ở ngoại ô Chicago để triển khai hoạt động truy bắt nhập cư.

Chicago lo lắng khi ông Trump có thể đưa vệ binh vào thành phố

Thống đốc Pritzker nói rằng chính quyền ông sẽ kiện Nhà Trắng nếu ông Trump điều Vệ binh Quốc gia đến Chicago. Liên quan vấn đề pháp lý, chính quyền Mỹ của Tổng thống Trump vừa có một chiến thắng tại Tòa án Tối cao, liên quan chiến dịch truy bắt người nhập cư ở bang California (Mỹ).

Cụ thể, Tòa án Tối cao đã chấp thuận yêu cầu của Bộ Tư pháp Mỹ về việc tạm dừng lệnh cấm từ thẩm phán cấp dưới. Lệnh cấm này có nội dung các đặc vụ liên bang không được bắt người nếu không có “nghi ngờ chính đáng” rằng họ nhập cư trái phép. Thống đốc California Gavin Newsom đã chỉ trích quyết định trên của Tòa án Tối cao Mỹ, cho rằng các đặc vụ liên bang đang tùy tiện bắt giữ người nhập cư dựa trên chủng tộc và nhằm vào những người Mỹ Latinh.