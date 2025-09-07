Tổng thống Trump dọa cho Chicago 'biết mùi vị' của Bộ Chiến tranh

Bài đăng của Tổng thống Trump hôm 6.9 về Chicago ảnh: truth social

Tổng thống Trump ngày 6.9 đăng trên mạng xã hội Truth Social hình ảnh do AI tạo ra, theo đó thể hiện bản thân đứng trước đường chân trời Chicago (bang Illinois) với hàng loạt trực thăng, lửa đỏ và cụm từ "Chipocalypse Now". Trong đó, "Chipocalypse Now” là cách chơi chữ dựa trên tên bộ phim nổi tiếng “Apocalypse Now" vào năm 1979, hàm ý "tận thế" sắp ập đến Chicago.

"Tôi yêu mùi vị trục xuất vào buổi sáng... Chicago sắp biết được tại sao Bộ Chiến tranh lại có tên này", AFP hôm nay 7.9 dẫn nội dung bài đăng trên mạng xã hội của Tổng thống Trump.

Lời cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh giới chức bang Illinois cho hay nhà lãnh đạo có thể sẽ sớm triển khai quân đội, đặc vụ thuộc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) cùng những lực lượng hành pháp liên bang khác đến Chicago, với mục tiêu tiến hành trục xuất hàng loạt và trấn áp tội phạm.

"Tổng thống Mỹ đang đe dọa tuyên chiến với một thành phố Mỹ. Đây không phải trò đùa", Thống đốc bang Illinois JB Pritzker viết trên X (tên cũ Twitter) để đáp trả bài đăng của Tổng thống Trump.

Thượng nghị sĩ Dick Durbin, thuộc đảng Dân chủ tại bang Illinois, cho rằng việc tổng tư lệnh quân đội Mỹ hàm ý đưa quân đến Chicago hoặc Bộ Chiến tranh sẽ được huy động là một sự xấu hổ.

Thị trưởng Chicago Brandon Johnson cũng lên tiếng bày tỏ quan ngại trước lời đe dọa của Tổng thống Trump.

Việc ông Trump triển khai quân đội và đặc vụ liên bang, bắt đầu từ tháng 6 tại Los Angeles (California), sau đó là Washington D.C, đã kéo theo những vụ kiện tụng và các làn sóng biểu tình tại các địa phương này.

Bên cạnh Chicago, ông Trump cảnh báo sẽ còn thực hiện việc đưa quân đến Baltimore (bang Maryland) và New Orleans (bang Louisiana).