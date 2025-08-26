Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ông Trump muốn đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh

Thụy Miên
Thụy Miên
26/08/2025 07:48 GMT+7

Hôm 25.8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập ý tưởng đổi tên Bộ Quốc phòng trở lại tên gọi cũ là Bộ Chiến tranh, cho rằng cái tên hiện tại được sử dụng từ thập niên 1940 là 'quá thiên về phòng thủ'.

Ông Trump muốn đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh - Ảnh 1.

Lầu Năm Góc, trụ sở của Bộ Quốc phòng Mỹ ở Arlington (bang Virginia)

ảnh: reuters

"Chúng tôi muốn phòng thủ, nhưng chúng tôi cũng muốn ở thế tấn công, nếu cần thiết phải như thế", Đài CBS News dẫn lời Tổng thống Trump nói với các nhà báo tham gia một sự kiện ở Phòng Bầu dục của Nhà Trắng vào chiều 25.8 (giờ địa phương).

Vị tổng tư lệnh quân đội Mỹ đã thử sử dụng tên Bộ Chiến tranh thay vì Bộ Quốc phòng Mỹ trong một loạt các sự kiện công khai ở Nhà Trắng hôm 26.8, bao gồm tại cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.

Ông Trump cho rằng Mỹ đã "đạt được thắng lợi phi thường" trong giai đoạn còn giữ tên cũ, cụ thể là trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất và thứ hai.

Trước đó trong ngày 25.8, Tổng thống Trump nói rằng việc đổi tên nhiều khả năng sẽ được thực hiện "trong tuần tới hay đại loại thế". Vài giờ sau, ông cho hay tùy thuộc vào Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth quyết định.

Chủ nhân Nhà Trắng từng gọi ông Hegseth là "Bộ trưởng Chiến tranh" trong một bài viết trên Truth Social hồi tháng 7. Và trong một cuộc họp báo vào tháng 6, ông cho rằng cái tên Bộ Chiến tranh đã bị thay thế chỉ vì nước Mỹ chuyển sang điều chỉnh theo hướng đúng mực về chính trị.

Vậy tại sao Bộ Chiến tranh được đổi tên thành Bộ Quốc phòng?

Việc đổi tên diễn ra sau Chiến tranh Thế giới thứ hai và là một phần của công cuộc tái cơ cấu toàn diện lực lượng vũ trang Mỹ nhằm gộp Lục quân và Hải quân vào một cơ quan cấp nội các.

Bộ Chiến tranh, vốn quản lý Lục quân, có từ nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống George Washington (1789 - 1793). Đến cuối thập niên 1790, Quốc hội Mỹ thành lập Bộ Hải quân để giám sát lực lượng hải quân, và sau đó là lực lượng lính thủy đánh bộ.

Cả hai cơ quan trên hoạt động độc lập suốt hơn 100 năm.

Đến thời mình, Tổng thống Harry Truman muốn gộp các binh chủng khác nhau thành một cơ quan duy nhất, gọi là Bộ Quốc phòng vào năm 1947. Lý do là nhằm cắt giảm chi phí và cùng lúc củng cố năng lực bảo vệ an ninh quốc gia của Mỹ.

Năm 1947, Mỹ thông qua đạo luật thiết lập vị trí Bộ trưởng Quốc phòng, đồng thời thành lập Hội đồng An ninh Quốc gia và Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA). Hai năm sau, Quốc hội Mỹ chính thức đổi tên cơ quan này thành Bộ Quốc phòng.

